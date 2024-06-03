https://crimea.ria.ru/20240603/glavnoe-za-den-3-iyunya-1137822051.html

Главное за день: 3 июня

Главное за день: 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Главное за день: 3 июня

Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России. Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T22:59

2024-06-03T22:59

2024-06-03T22:59

главное за день

рафаэль гросси

заэс (запорожская атомная электростанция)

михаил мишустин

еаэс

грузия

китай

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России. Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС. Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине. Президентом Мексики впервые может стать женщина. Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах. Расследование терактов на "Северных потоках": что требует Генпрокуратура. Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно. Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭС нестабильна – Гросси.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по РоссииМосква предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России.Он напомнил о заявлениях президента РФ на эту тему и призвал отнестись к ним с максимальной серьезностью, поскольку Москва может асимметрично ответить на поощрение США ударов ВСУ по российским военным объектам. А также осудил бездействие Вашингтона в вопросе пресечения украинских провокаций.Заявления Мишустина на пленарной сессии ЕАЭСОбеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС.В частности, потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах обеспечивают РФ И Казахстан, в мясных и молочных продуктах - Белоруссия, в плодовоовощной продукции - Армения и Киргизия. Для стабильности на общем рынке такую специфику и возможности производства нужно учитывать в дальнейшей совместной работе, убежден Мишустин."Высокий уровень собственного производства позволяет России поддерживать другие государства, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования, – сказал Мишустин. – Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства и продолжим придерживаться таких принципов".Премьер-министр подчеркнул, что Россия планирует нарастить выпуск целого ряда продуктов, в том числе зерновых, зернобобовых, масличных культур, мяса птицы, баранины, масложировой продукции, муки и крупы, молока, кондитерских изделий.Китай отказался от участия в "саммите мира" по УкраинеКитай не будет принимать участия в швейцарской конференции по Украине, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о причинах отказа Пекина.Мирную конференцию должна признавать и российская, и украинская сторона. К тому же Китай считает, что все участники встречи должны быть представлены на равноправной основе, а все мирные проекты должны обсуждаться справедливо, отметила дипломат."Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта", - сказала Мао Нин на брифинге в понедельник.Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентахПредседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, принятый накануне парламентом страны. Документ вступил в законную силу, сообщил он журналистам в ходе брифинга."Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния", — сказал он.Прения по этому вопросу продолжались более семи часов, в результате чего за принятие документа проголосовали 84 депутата, против – четыре.Расследование терактов на "Северных потоках"Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.Он обратил внимание, что, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов. А компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией".Часть государственных сайтов в России недоступныЧастичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина - сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ", - говорится в сообщении.Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭССитуация на Запорожской АЭС нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси в Вене на совете управляющих. Текст его выступления опубликован на сайте МАГАТЭ.Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в начале апреля Запорожская АЭС впервые почти за полтора года подверглась прямым атакам. Эти атаки нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС.

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заэс (запорожская атомная электростанция)

грузия

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), михаил мишустин, еаэс, грузия, китай, всу (вооруженные силы украины)