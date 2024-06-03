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Мишустин: России предстоит увеличить производство в АПК на четверть - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Мишустин: России предстоит увеличить производство в АПК на четверть
Мишустин: России предстоит увеличить производство в АПК на четверть - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Мишустин: России предстоит увеличить производство в АПК на четверть
Благодаря высокому уровню собственного производства Россия была и останется ответственным международным партнером. Об этом заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T17:12
2024-06-03T17:12
михаил мишустин
еаэс
новости
россия
агропромышленный комплекс (апк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Благодаря высокому уровню собственного производства Россия была и останется ответственным международным партнером. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС."Высокий уровень собственного производства позволяет России поддерживать другие государства, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования, – сказал Мишустин. – Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства и продолжим придерживаться таких принципов".Премьер-министр отметил, что за последние 5 лет Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии.Также в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран, и свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. При этом из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах, несмотря на то что Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам.Он уточнил, что планируется нарастить выпуск целого ряда продуктов, в том числе зерновых, зернобобовых, масличных культур, мяса птицы, баранины, масложировой продукции, муки и крупы, молока, кондитерских изделий.Мишустин призвал все государства ЕАЭС формировать такие планы на основе согласованных балансов, площадкой для этой работы может стать Евразийская экономическая комиссия.Ранее премьер РФ указал, что обеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамМишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПКАграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
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Новости
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михаил мишустин, еаэс, новости, россия, агропромышленный комплекс (апк)
Мишустин: России предстоит увеличить производство в АПК на четверть

Мишустин: к концу десятилетия России предстоит увеличить производство в АПК на четверть

17:12 03.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Благодаря высокому уровню собственного производства Россия была и останется ответственным международным партнером. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС.
"Высокий уровень собственного производства позволяет России поддерживать другие государства, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования, – сказал Мишустин. – Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства и продолжим придерживаться таких принципов".
Премьер-министр отметил, что за последние 5 лет Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии.
Также в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран, и свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. При этом из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах, несмотря на то что Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам.
"Президент Владимир Путин определил приоритеты дальнейшего развития российского сельского хозяйства. К концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт – в полтора раза. Правительство приступило к выполнению этой цели", - продолжил Мишустин.
Он уточнил, что планируется нарастить выпуск целого ряда продуктов, в том числе зерновых, зернобобовых, масличных культур, мяса птицы, баранины, масложировой продукции, муки и крупы, молока, кондитерских изделий.
Мишустин призвал все государства ЕАЭС формировать такие планы на основе согласованных балансов, площадкой для этой работы может стать Евразийская экономическая комиссия.
Ранее премьер РФ указал, что обеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС.
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Михаил МишустинЕАЭСНовостиРоссияАгропромышленный комплекс (АПК)
 
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