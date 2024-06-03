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Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно
Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно
Частичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T14:06
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роскомнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Частичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.В начале года возникла техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, которая вызвала недоступность сайтов в зоне .RU.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в субботу пропадет интернетВ Крыму взломана трансляция кабельных операторовКрымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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роскомнадзор, интернет, россия, новости
Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно

Роскомнадзор фиксирует частичную недоступность ряда государственных сайтов

14:06 03.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Частичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина - сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ", - говорится в сообщении.
В начале года возникла техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, которая вызвала недоступность сайтов в зоне .RU.
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