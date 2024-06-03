https://crimea.ria.ru/20240603/chast-gosudarstvennykh-saytov-v-rossii-nedostupny-chto-izvestno--1137812989.html

Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно

Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно

Частичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T14:06

2024-06-03T14:06

2024-06-03T14:06

роскомнадзор

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Частичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.В начале года возникла техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, которая вызвала недоступность сайтов в зоне .RU.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в субботу пропадет интернетВ Крыму взломана трансляция кабельных операторовКрымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, интернет, россия, новости