https://crimea.ria.ru/20240603/chast-gosudarstvennykh-saytov-v-rossii-nedostupny-chto-izvestno--1137812989.html
Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно
Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно
Частичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T14:06
2024-06-03T14:06
2024-06-03T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Частичную недоступность некоторых государственных сайтов фиксирует Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.В начале года возникла техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, которая вызвала недоступность сайтов в зоне .RU.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в субботу пропадет интернетВ Крыму взломана трансляция кабельных операторовКрымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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роскомнадзор, интернет, россия, новости
Часть государственных сайтов в России недоступны: что известно
Роскомнадзор фиксирует частичную недоступность ряда государственных сайтов