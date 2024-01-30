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Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена
Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена
В России устранена проблема с доступом к сайтам в доменной зоне .RU. Об этом сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T22:46
2024-01-30T22:46
2024-01-30T22:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В России устранена проблема с доступом к сайтам в доменной зоне .RU. Об этом сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ.Отмечается, что еще неполадки в работе могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.Вечером в пятницу пользователи столкнулись с проблемами в работе интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито", сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. Как сообщал Координационный центр доменов .RU/.РФ., проблема с доступом к популярным интернет-ресурсам была связанна с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Читайте также на РИА Новости Крым:Фейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
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Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена
Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России устранен