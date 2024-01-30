https://crimea.ria.ru/20240130/rabota-saytov-domennoy-zony-ru-v-rossii-vosstanovlena-1134573864.html

Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена

Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена

В России устранена проблема с доступом к сайтам в доменной зоне .RU. Об этом сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ. РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T22:46

2024-01-30T22:46

2024-01-30T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В России устранена проблема с доступом к сайтам в доменной зоне .RU. Об этом сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ.Отмечается, что еще неполадки в работе могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.Вечером в пятницу пользователи столкнулись с проблемами в работе интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито", сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. Как сообщал Координационный центр доменов .RU/.РФ., проблема с доступом к популярным интернет-ресурсам была связанна с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Читайте также на РИА Новости Крым:Фейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, новости, общество, кибербезопасность, россия