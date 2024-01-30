https://crimea.ria.ru/20240130/sboy-v-rabote-saytov-domennoy-zony-ru-v-rossii---chto-proiskhodit-1134571948.html

Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит

Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит

В России возникла проблема с доступом к популярным интернет-ресурсам. Как сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ, в ближайшее время доступ к сайтам в... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T20:49

2024-01-30T20:49

2024-01-30T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В России возникла проблема с доступом к популярным интернет-ресурсам. Как сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ, в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Уточняется, что специалисты технического центра Интернет и МСК-IX работают над устранением проблемы. Сейчас для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Восстановительные работы продолжаются.Вечером в пятницу пользователи столкнулись с проблемами в работе интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито", сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. По данным РИА Новости, сбой начался около 19.30 по московскому времени. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причинаСвязь и интернет в Крыму будут работать в полном объемеСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, происшествия, новости, россия, кибербезопасность