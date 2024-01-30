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Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит
Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит
В России возникла проблема с доступом к популярным интернет-ресурсам. Как сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ, в ближайшее время доступ к сайтам в... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T20:49
2024-01-30T20:50
интернет
происшествия
новости
россия
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В России возникла проблема с доступом к популярным интернет-ресурсам. Как сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ, в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Уточняется, что специалисты технического центра Интернет и МСК-IX работают над устранением проблемы. Сейчас для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Восстановительные работы продолжаются.Вечером в пятницу пользователи столкнулись с проблемами в работе интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито", сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. По данным РИА Новости, сбой начался около 19.30 по московскому времени. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причинаСвязь и интернет в Крыму будут работать в полном объемеСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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интернет, происшествия, новости, россия, кибербезопасность
Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит

Россияне столкнулись с проблемой доступа к популярным интернет-ресурсам

20:49 30.01.2024 (обновлено: 20:50 30.01.2024)
 
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В России возникла проблема с доступом к популярным интернет-ресурсам. Как сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ, в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC", - сказано в сообщении.

Уточняется, что специалисты технического центра Интернет и МСК-IX работают над устранением проблемы. Сейчас для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Восстановительные работы продолжаются.
Вечером в пятницу пользователи столкнулись с проблемами в работе интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито", сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. По данным РИА Новости, сбой начался около 19.30 по московскому времени. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве и Московской области.
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