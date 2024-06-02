https://crimea.ria.ru/20240602/morpekhi-chf-nagrazhdeny-za-khrabrost-v-boyakh-na-kakhovskom-napravlenii-1137793589.html
Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении
Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении
Государственные награды получили морские пехотинцы Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T12:36
2024-06-02T12:36
2024-06-02T13:32
новости сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
награды
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/02/1137793471_0:12:1221:699_1920x0_80_0_0_0fe00fa8aede8dd15651546b40693888.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Государственные награды получили морские пехотинцы Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Бойцов наградили в зоне проведения специальной военной операции. По информации военного ведомства, морпехи в ходе многочисленных боев на Каховском направлении не раз срывали атаки и ротации противника, а также уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, узлы снабжения вражеских войск.В конце мая президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации военнослужащим, космонавтам и 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который принимал участие в боях за освобождения Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и СевастопольПутин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/02/1137793471_199:0:1131:699_1920x0_80_0_0_09d316e9e6e3aa0b8ac33377ad4022dc.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), награды, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении
Морские пехотинцы ЧФ награждены медалями "За храбрость" и Георгиевским крестом
12:36 02.06.2024 (обновлено: 13:32 02.06.2024)