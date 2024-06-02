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Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении
Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении
Государственные награды получили морские пехотинцы Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T12:36
2024-06-02T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Государственные награды получили морские пехотинцы Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Бойцов наградили в зоне проведения специальной военной операции. По информации военного ведомства, морпехи в ходе многочисленных боев на Каховском направлении не раз срывали атаки и ротации противника, а также уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, узлы снабжения вражеских войск.В конце мая президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации военнослужащим, космонавтам и 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который принимал участие в боях за освобождения Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и СевастопольПутин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
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РИА Новости Крым
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новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), награды, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении

Морские пехотинцы ЧФ награждены медалями "За храбрость" и Георгиевским крестом

12:36 02.06.2024 (обновлено: 13:32 02.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Государственные награды получили морские пехотинцы Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Бойцов наградили в зоне проведения специальной военной операции.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации военнослужащие награждены медалями "За храбрость" II степени, "Жукова" и знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, морпехи в ходе многочисленных боев на Каховском направлении не раз срывали атаки и ротации противника, а также уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, узлы снабжения вражеских войск.
В конце мая президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации военнослужащим, космонавтам и 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который принимал участие в боях за освобождения Крыма и Севастополя.
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Новости СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НаградыВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
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