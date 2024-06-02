https://crimea.ria.ru/20240602/morpekhi-chf-nagrazhdeny-za-khrabrost-v-boyakh-na-kakhovskom-napravlenii-1137793589.html

Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении

Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Морпехи ЧФ награждены за храбрость в боях на Каховском направлении

Государственные награды получили морские пехотинцы Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T12:36

2024-06-02T12:36

2024-06-02T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Государственные награды получили морские пехотинцы Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Бойцов наградили в зоне проведения специальной военной операции. По информации военного ведомства, морпехи в ходе многочисленных боев на Каховском направлении не раз срывали атаки и ротации противника, а также уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, узлы снабжения вражеских войск.В конце мая президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации военнослужащим, космонавтам и 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который принимал участие в боях за освобождения Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Награжденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и СевастопольПутин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

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2024

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новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), награды, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости