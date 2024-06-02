https://crimea.ria.ru/20240602/kak-poberezhe-azovskogo-morya-pomozhet-krymu-uvelichit-turpotok--mnenie-1137753214.html
Как побережье Азовского моря поможет Крыму увеличить турпоток – мнение
Как побережье Азовского моря поможет Крыму увеличить турпоток – мнение - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Как побережье Азовского моря поможет Крыму увеличить турпоток – мнение
Развитие туристических объектов на побережье Азовского моря в Запорожской области будет способствовать росту турпотока в Крым. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T09:29
2024-06-02T09:29
2024-06-02T09:29
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
туризм
мнения
людмила бабий
крым
крым курортный
запорожская область
черное море
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Развитие туристических объектов на побережье Азовского моря в Запорожской области будет способствовать росту турпотока в Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.По словам Бабий, российский турист сейчас достаточно мобилен, любит путешествовать на автомобилях и предпочитает не задерживаться на одном месте надолго. Поэтому любая точка роста в сфере туризма и гостеприимства автоматически повышает интерес и спрос в двух-трех часах езды от нее.А значит, развитие рядом с Крымом курортных проектов, в частности на территории Запорожской области на Азовском побережье, безусловно будет способствовать росту турпотока в Крым, уверена Бабий.В этом смысле федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", который предполагает создание новых курортов на Азовском и Черном морях, "безусловно хороший и абсолютно реализуемый", уверена Бабий. Тем более, что он очень нужен Крыму."Можно строить пять звезд, но они не покроют потребности среднестатистического россиянина в качественных услугах. У нас не хватает, в том числе в Крыму, гостиниц уровня три звезды, которые были бы доступны по цене. А здесь в первую очередь идет увеличение такого номерного фонда. Больше гостиниц – ниже цена. Можно только поприветствовать", – прокомментировала Бабий.По ее мнению, новый курорт в Крыму не будет создаваться на базе уже существующих гостиниц: "В этом нет смысла". Он станет кластером с нуля, где будет все: от коммуникаций и дорог до инфраструктуры, считает Бабий."Думаю, что сейчас этими вопросами плотно занимается наше профильное министерство и местные муниципалитеты", – заключила эксперт.В конце марта президент России Владимир Путин сообщил, что на побережье девяти регионов страны, в том числе в Крыму, будут созданы новые курорты. Поручение утвердить в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" создание круглогодичных курортов, среди которых крымский – "Золотые пески" – было опубликовано 29 мая на сайте Кремля. Читайте также на РИА Новости Крым:На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение ПутинаКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм в крыму, туризм, мнения, людмила бабий, крым, крым курортный, запорожская область, черное море, азовское море
Как побережье Азовского моря поможет Крыму увеличить турпоток – мнение
Развитие проектов на побережье Азовского моря увеличит число туристов в Крым – Бабий
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым.
Развитие туристических объектов на побережье Азовского моря в Запорожской области будет способствовать росту турпотока в Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.
По словам Бабий, российский турист сейчас достаточно мобилен, любит путешествовать на автомобилях и предпочитает не задерживаться на одном месте надолго. Поэтому любая точка роста в сфере туризма и гостеприимства автоматически повышает интерес и спрос в двух-трех часах езды от нее.
А значит, развитие рядом с Крымом курортных проектов, в частности на территории Запорожской области на Азовском побережье, безусловно будет способствовать росту турпотока в Крым, уверена Бабий.
"Как Запорожская область сейчас рассчитывает перехватить часть турпотока, который поедет в Крым, так и мы в свою очередь рассчитываем, что туристы, прибывшие на будущий новый курорт, заедут еще и в Крым. Перехватить – в хорошем смысле этого слова: по-соседски, в плане нескольких ночлегов или остановки на некоторое время", – поделилась Бабий.
В этом смысле федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", который предполагает создание новых курортов на Азовском и Черном морях, "безусловно хороший и абсолютно реализуемый", уверена Бабий. Тем более, что он очень нужен Крыму.
"Можно строить пять звезд, но они не покроют потребности среднестатистического россиянина в качественных услугах. У нас не хватает, в том числе в Крыму, гостиниц уровня три звезды, которые были бы доступны по цене. А здесь в первую очередь идет увеличение такого номерного фонда. Больше гостиниц – ниже цена. Можно только поприветствовать", – прокомментировала Бабий.
По ее мнению, новый курорт в Крыму не будет создаваться на базе уже существующих гостиниц: "В этом нет смысла". Он станет кластером с нуля, где будет все: от коммуникаций и дорог до инфраструктуры, считает Бабий.
"Думаю, что сейчас этими вопросами плотно занимается наше профильное министерство и местные муниципалитеты", – заключила эксперт.
В конце марта президент России Владимир Путин сообщил, что на побережье девяти регионов страны, в том числе в Крыму, будут созданы новые курорты
. Поручение утвердить в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" создание круглогодичных курортов, среди которых крымский – "Золотые пески"
– было опубликовано 29 мая на сайте Кремля.
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