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На Солнце мощный взрыв: как отразится вспышка высшего бала X на Земле
На Солнце мощный взрыв: как отразится вспышка высшего бала X на Земле - РИА Новости Крым, 27.05.2024
На Солнце мощный взрыв: как отразится вспышка высшего бала X на Земле
На Солнце произошел мощный взрыв. Но эта вспышка высшего бала X вряд ли дойдет до Земли. Отразиться же новые взрывы на Солнце на нашей планете могут в... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T15:46
2024-05-27T15:46
2024-05-27T15:46
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природа
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вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошел мощный взрыв. Но эта вспышка высшего бала X вряд ли дойдет до Земли. Отразиться же новые взрывы на Солнце на нашей планете могут в предстоящие выходные. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).При этом, по данным лаборатории солнечной астрономии, влияние вспышки на Землю пока исключено. Взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце – Земля."Если к Земле действительно движется область №3664, сохранившая свою энергию, то "цеплять" Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, т.е. с первого дня лета", – уточнили в лаборатории.Две подряд мощные вспышки были зафиксированы на Солнце в феврале. Еще одна из сильных вспышек произошла в конце апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеШесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парадУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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солнце, земля, мнения, природа, космос, вспышки на солнце, новости
На Солнце мощный взрыв: как отразится вспышка высшего бала X на Земле
Энергия от новых взрывов на Солнце может дойти до Земли к выходным
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошел мощный взрыв. Но эта вспышка высшего бала X вряд ли дойдет до Земли. Отразиться же новые взрывы на Солнце на нашей планете могут в предстоящие выходные. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"Взрыв начался приблизительно в 10:05. Предварительный балл вспышки – X2.8. Судя по всему, к Земле возвращается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая", – говорится в сообщении.
При этом, по данным лаборатории солнечной астрономии, влияние вспышки на Землю пока исключено. Взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце – Земля.
"Если к Земле действительно движется область №3664, сохранившая свою энергию, то "цеплять" Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, т.е. с первого дня лета", – уточнили в лаборатории.
Две подряд мощные вспышки были зафиксированы
на Солнце в феврале. Еще одна из сильных вспышек произошла
в конце апреля.
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