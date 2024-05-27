https://crimea.ria.ru/20240527/na-solntse-moschnyy-vzryv-kak-otrazitsya-vspyshka-vysshego-bala-x-na-zemle-1137626154.html

На Солнце мощный взрыв: как отразится вспышка высшего бала X на Земле

На Солнце мощный взрыв: как отразится вспышка высшего бала X на Земле - РИА Новости Крым, 27.05.2024

На Солнце мощный взрыв: как отразится вспышка высшего бала X на Земле

На Солнце произошел мощный взрыв. Но эта вспышка высшего бала X вряд ли дойдет до Земли. Отразиться же новые взрывы на Солнце на нашей планете могут в... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T15:46

2024-05-27T15:46

2024-05-27T15:46

солнце

земля

мнения

природа

космос

вспышки на солнце

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137626312_42:642:843:1092_1920x0_80_0_0_51c97dabd59b3a40fb8899f61dcde86a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошел мощный взрыв. Но эта вспышка высшего бала X вряд ли дойдет до Земли. Отразиться же новые взрывы на Солнце на нашей планете могут в предстоящие выходные. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).При этом, по данным лаборатории солнечной астрономии, влияние вспышки на Землю пока исключено. Взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце – Земля."Если к Земле действительно движется область №3664, сохранившая свою энергию, то "цеплять" Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, т.е. с первого дня лета", – уточнили в лаборатории.Две подряд мощные вспышки были зафиксированы на Солнце в феврале. Еще одна из сильных вспышек произошла в конце апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеШесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парадУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, земля, мнения, природа, космос, вспышки на солнце, новости