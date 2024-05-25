Украина до выборов в США не доживет - мнение эксперта
Украина в ее нынешнем состоянии может не дожить до американских выборов в ноябре
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Кризис вокруг Украины разрешится в ноябре после выборов в США, но Украина в ее нынешнем состоянии может до этого не дожить. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
"Кризис вокруг Украины был сформирован американцами для того, чтобы разрушить экономику РФ и ослабить своих союзников в Европе, а конкретно - Германию. Союзников они "раскатали", а на России они споткнулись, и теперь демократам надо дотянуть этот проект до выборов", - считает эксперт.
Решать судьбу Украины будет та политическая сила в США, которая победит на выборах президента, - демократы или республиканцы. Но для этого Украина должна как-то продержаться до ноября 2024 года.
"Вот если демократы победят, то они дальше будут тянуть этот проект, а если не победят, то уже республиканцы будут что-то думать с Украиной. Но для этого Украина должна вот в таком виде как-то дожить до ноябрьских выборов, хотя все больше и больше экспертов даже в Америке говорят, что не доживет", - говорит Андрей Кошкин.
Таким образом, заложниками избирательной кампании в США стали не только Украина и Россия, но и государства Евросоюза, которым приходится финансировать этот конфликт. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что страна "достигла пределов возможного" в предоставлении Киеву военной помощи. В частности, немцы не заинтересованы в том, чтобы выделять Украине дальнобойный вариант своих ракет Taurus.
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