https://crimea.ria.ru/20240525/ukraina-do-vyborov-v-ssha-ne-dozhivet---mnenie-eksperta-1137592925.html

Украина до выборов в США не доживет - мнение эксперта

Украина до выборов в США не доживет - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Украина до выборов в США не доживет - мнение эксперта

Кризис вокруг Украины разрешится в ноябре после выборов в США, но Украина в ее нынешнем состоянии может до этого не дожить. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T19:44

2024-05-25T19:44

2024-05-25T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Кризис вокруг Украины разрешится в ноябре после выборов в США, но Украина в ее нынешнем состоянии может до этого не дожить. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.Решать судьбу Украины будет та политическая сила в США, которая победит на выборах президента, - демократы или республиканцы. Но для этого Украина должна как-то продержаться до ноября 2024 года.Таким образом, заложниками избирательной кампании в США стали не только Украина и Россия, но и государства Евросоюза, которым приходится финансировать этот конфликт. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что страна "достигла пределов возможного" в предоставлении Киеву военной помощи. В частности, немцы не заинтересованы в том, чтобы выделять Украине дальнобойный вариант своих ракет Taurus.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Германии закрыли дело об обсуждении ударов по Крымскому мостуГермания сорвала поставки бронетехники УкраинеОткажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение

https://crimea.ria.ru/20240525/pochemu-sholts-ne-dast-ukraine-taurus--mnenie-eksperta-1137591870.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей кошкин, политика, украина, германия, новости, сша, выборы