https://crimea.ria.ru/20240524/polovinu-sotrudnikov-genshtaba-vsu-otpravyat-na-front-1137578123.html

Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт

Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт

Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T20:21

2024-05-24T20:21

2024-05-24T20:21

украина

генштаб всу

всу (вооруженные силы украины)

в мире

мобилизация на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства.Отмечается, что решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления.В планах украинского командования доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части личным составом, который будет высвобожден после сокращения в генштабе, уточняется в сообщении.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Читайте также на РИА Новости Крым:Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – ЗахароваМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

https://crimea.ria.ru/20240504/godnyy-zakon-na-ukraine-otmenili-ogranicheniya-dlya-sluzhby-1137050515.html

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