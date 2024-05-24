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Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт
Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T20:21
2024-05-24T20:21
2024-05-24T20:21
украина
генштаб всу
всу (вооруженные силы украины)
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мобилизация на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства.Отмечается, что решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления.В планах украинского командования доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части личным составом, который будет высвобожден после сокращения в генштабе, уточняется в сообщении.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Читайте также на РИА Новости Крым:Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – ЗахароваМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
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РИА Новости Крым
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украина, генштаб всу, всу (вооруженные силы украины), в мире, мобилизация на украине, новости
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт
60 процентов генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства.
Отмечается, что решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления.
"Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.
В планах украинского командования доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части личным составом, который будет высвобожден после сокращения в генштабе, уточняется в сообщении.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации
, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой.
Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
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