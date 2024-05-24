Рейтинг@Mail.ru
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/polovinu-sotrudnikov-genshtaba-vsu-otpravyat-na-front-1137578123.html
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт
Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T20:21
2024-05-24T20:21
украина
генштаб всу
всу (вооруженные силы украины)
в мире
мобилизация на украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131801233_0:158:1075:763_1920x0_80_0_0_04045fb8362a55fb1328cc6b834fd2be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства.Отмечается, что решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления.В планах украинского командования доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части личным составом, который будет высвобожден после сокращения в генштабе, уточняется в сообщении.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Читайте также на РИА Новости Крым:Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – ЗахароваМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
https://crimea.ria.ru/20240504/godnyy-zakon-na-ukraine-otmenili-ogranicheniya-dlya-sluzhby-1137050515.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131801233_29:0:1046:763_1920x0_80_0_0_c0f04d77a5d1d9b0db8a74b7bd1ea8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, генштаб всу, всу (вооруженные силы украины), в мире, мобилизация на украине, новости
Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт

60 процентов генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

20:21 24.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Об этом сообщил в пятницу Telegram-канал украинского ведомства.
Отмечается, что решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления.
"Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.
В планах украинского командования доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части личным составом, который будет высвобожден после сокращения в генштабе, уточняется в сообщении.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой.
Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации
"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – Захарова
Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
Полиция украинского города Черновцы раздает повестки
4 мая, 17:07
"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
 
УкраинаГенштаб ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреМобилизация на УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский язык
20:48Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ
20:39Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в Феодосии
20:21Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт
20:06В Севастополе стрельба: флот учится уничтожать диверсантов
19:59Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев
19:43К приему готовы: как обеспечивают безопасность детей в Крыму
19:30При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края
19:16Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин
19:02США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана
18:42Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате
18:26Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин
18:17Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин
18:10В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
18:03Готова ли Россия зафиксировать текущую линию фронта – ответ Кремля
17:58Как работает программа материнского капитала в Крыму
17:51Путин: легитимность Зеленского закончилась
17:50РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
17:45Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев
17:35Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией
Лента новостейМолния