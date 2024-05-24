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Главное за день: 24 мая
Главное за день: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Главное за день: 24 мая
На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T23:34
2024-05-24T23:34
2024-05-24T23:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с нестратегическим ядерным оружием. Россия отдает себе отчет об окончании легитимности президента Зеленского – Путин. Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт. Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭСВ украинском Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, вода будет пребывать в Херсонскую область в течение нескольких дне.При этом, по его словам, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит. Однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.Попова оставили в СИЗОЭкс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу.Цели учений России и БелоруссииРоссийская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.Также Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, добавил российский лидер.Легитимность Зеленского закончиласьЛегитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, сказал президент России Владимир Путин."С кем вести переговоры – это вопрос не праздный. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась… Нам, конечно, нужно будет, если до этого (возобновления переговоров – ред.) дойдет,… нам нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов", - сказал Путин.Генштаб ВСУ сократят на нужды фронтаШтат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления."Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.Замгубернатора Кубани задержали при взяткеПри получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов."Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", - сказано в сообщении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости, главное за день, россия, белоруссия, владимир зеленский (президент украины), политика, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, взятка, генштаб всу, коррупция
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с нестратегическим ядерным оружием. Россия отдает себе отчет об окончании легитимности президента Зеленского – Путин. Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт. Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
В украинском Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС
, вода движется в сторону Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, вода будет пребывать в Херсонскую область в течение нескольких дне.
При этом, по его словам, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит. Однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.
Попова оставили в СИЗО
Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу.
Цели учений России и Белоруссии
Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил,
все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
Также Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности
, добавил российский лидер.
Легитимность Зеленского закончилась
Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась
, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, сказал президент России Владимир Путин.
"С кем вести переговоры – это вопрос не праздный. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась… Нам, конечно, нужно будет, если до этого (возобновления переговоров – ред.) дойдет,… нам нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов", - сказал Путин.
Генштаб ВСУ сократят на нужды фронта
Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт
. Решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления.
"Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.
Замгубернатора Кубани задержали при взятке
При получении взятки задержан
заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов.
"Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", - сказано в сообщении.