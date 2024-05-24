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Главное за день: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Главное за день: 24 мая
Главное за день: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Главное за день: 24 мая
На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T23:34
2024-05-24T23:34
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политика
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с нестратегическим ядерным оружием. Россия отдает себе отчет об окончании легитимности президента Зеленского – Путин. Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт. Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭСВ украинском Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, вода будет пребывать в Херсонскую область в течение нескольких дне.При этом, по его словам, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит. Однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.Попова оставили в СИЗОЭкс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу.Цели учений России и БелоруссииРоссийская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.Также Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, добавил российский лидер.Легитимность Зеленского закончиласьЛегитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, сказал президент России Владимир Путин."С кем вести переговоры – это вопрос не праздный. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась… Нам, конечно, нужно будет, если до этого (возобновления переговоров – ред.) дойдет,… нам нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов", - сказал Путин.Генштаб ВСУ сократят на нужды фронтаШтат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления."Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.Замгубернатора Кубани задержали при взяткеПри получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов."Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", - сказано в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20240524/gotova-li-rossiya-zafiksirovat-tekuschuyu-liniyu-fronta--otvet-kremlya-1137557661.html
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новости, главное за день, россия, белоруссия, владимир зеленский (президент украины), политика, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, взятка, генштаб всу, коррупция
Главное за день: 24 мая

Главные события и заявления пятницы, 24 мая

23:34 24.05.2024
 
© Anatoliy Volkov/wikimedia.orgДнепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
© Anatoliy Volkov/wikimedia.org
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с нестратегическим ядерным оружием. Россия отдает себе отчет об окончании легитимности президента Зеленского – Путин. Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт. Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

В украинском Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, вода будет пребывать в Херсонскую область в течение нескольких дне.
При этом, по его словам, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит. Однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

Попова оставили в СИЗО

Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу.

Цели учений России и Белоруссии

Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
Также Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, добавил российский лидер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Вчера, 18:03
Готова ли Россия зафиксировать текущую линию фронта – ответ Кремля

Легитимность Зеленского закончилась

Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, сказал президент России Владимир Путин.
"С кем вести переговоры – это вопрос не праздный. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась… Нам, конечно, нужно будет, если до этого (возобновления переговоров – ред.) дойдет,… нам нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов", - сказал Путин.

Генштаб ВСУ сократят на нужды фронта

Штат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления.
"Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Вчера, 22:19
США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на Харьков

Замгубернатора Кубани задержали при взятке

При получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов.
"Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", - сказано в сообщении.
 
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