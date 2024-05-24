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Главное за день: 24 мая

Главное за день: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Главное за день: 24 мая

На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T23:34

2024-05-24T23:34

2024-05-24T23:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На ДнепроГЭС открыты все шлюзы. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова. Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с нестратегическим ядерным оружием. Россия отдает себе отчет об окончании легитимности президента Зеленского – Путин. Половину сотрудников генштаба ВСУ отправят на фронт. Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭСВ украинском Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, вода будет пребывать в Херсонскую область в течение нескольких дне.При этом, по его словам, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит. Однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.Попова оставили в СИЗОЭкс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу.Цели учений России и БелоруссииРоссийская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.Также Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, добавил российский лидер.Легитимность Зеленского закончиласьЛегитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, сказал президент России Владимир Путин."С кем вести переговоры – это вопрос не праздный. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась… Нам, конечно, нужно будет, если до этого (возобновления переговоров – ред.) дойдет,… нам нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов", - сказал Путин.Генштаб ВСУ сократят на нужды фронтаШтат генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, уволенных военных отправят на фронт. Решение принято в связи с оптимизацией штатной численности структурных подразделений и органов военного управления."Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.Замгубернатора Кубани задержали при взяткеПри получении взятки задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов."Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки", - сказано в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240524/gotova-li-rossiya-zafiksirovat-tekuschuyu-liniyu-fronta--otvet-kremlya-1137557661.html

https://crimea.ria.ru/20240524/ssha-peredadut-kievu-pomosch-dlya-sderzhivaniya-nastupleniya-rf-na-kharkov-1137579520.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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