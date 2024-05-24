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День простоя: в Севастополе открыли рейд

День простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 24.05.2024

День простоя: в Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновляется движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T22:49

2024-05-24T22:49

2024-05-24T22:49

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляется движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Утром в пятницу из-за ураганного ветра, который обрушился на Крым и Севастополь, в городе-герое был закрыт рейд.Из-за погодных условий временно не работает и Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусыОпасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в КрымуШтормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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