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День простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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День простоя: в Севастополе открыли рейд
День простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 24.05.2024
День простоя: в Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновляется движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T22:49
2024-05-24T22:49
севастополь
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляется движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Утром в пятницу из-за ураганного ветра, который обрушился на Крым и Севастополь, в городе-герое был закрыт рейд.Из-за погодных условий временно не работает и Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусыОпасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в КрымуШтормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, общественный транспорт, транспорт, городская среда, общество, логистика, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
День простоя: в Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

22:49 24.05.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляется движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
Утром в пятницу из-за ураганного ветра, который обрушился на Крым и Севастополь, в городе-герое был закрыт рейд.
Из-за погодных условий временно не работает и Керченская паромная переправа.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.
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