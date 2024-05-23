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Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе

Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе

В Симферополе стартовала сдача Единого государственного экзамена, первыми ЕГЭ сдают выпускники, выбравшие географию, литературу и химию. О том, как организован... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T12:09

2024-05-23T12:09

2024-05-23T13:45

егэ

симферополь

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наталья матюхина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе стартовала сдача Единого государственного экзамена, первыми ЕГЭ сдают выпускники, выбравшие географию, литературу и химию. О том, как организован процесс, журналистам рассказала заместитель начальника департамента образования администрации крымской столицы Наталья Матюхина.На старте компании по сдаче ЕГЭ в крымской столице работают три экзаменационных пункта. Везде обеспечены необходимые меры безопасности - над этим образовательные организации работают совместно с МВД."Здание и территория школы обследуются кинологами, сотрудники МВД на протяжении 24 часов дежурят на территории школ. Накануне экзаменов в 16.00 - осмотр всего здания, опечатывание окон и помещений. Вскрываются кабинеты только в 6 утра", - уточнила глава профильного департамента.Также она отметила главное изменение этого года, по которому выпускникам 11 классов дана возможность пересдать один из экзаменов по выбору, чтобы повысить балл. Для пересдачи можно подать заявление, однако нужно знать, что учитываться будет только второй результат - если он окажется ниже, первый не зачтется.Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов, заявлял ранее министр просвещения России Сергей Кравцов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольнымиЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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