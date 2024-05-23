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Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе
Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе
В Симферополе стартовала сдача Единого государственного экзамена, первыми ЕГЭ сдают выпускники, выбравшие географию, литературу и химию. О том, как организован... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T12:09
2024-05-23T13:45
егэ
симферополь
образование в крыму и севастополе
школа
экзамены
наталья матюхина
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе стартовала сдача Единого государственного экзамена, первыми ЕГЭ сдают выпускники, выбравшие географию, литературу и химию. О том, как организован процесс, журналистам рассказала заместитель начальника департамента образования администрации крымской столицы Наталья Матюхина.На старте компании по сдаче ЕГЭ в крымской столице работают три экзаменационных пункта. Везде обеспечены необходимые меры безопасности - над этим образовательные организации работают совместно с МВД."Здание и территория школы обследуются кинологами, сотрудники МВД на протяжении 24 часов дежурят на территории школ. Накануне экзаменов в 16.00 - осмотр всего здания, опечатывание окон и помещений. Вскрываются кабинеты только в 6 утра", - уточнила глава профильного департамента.Также она отметила главное изменение этого года, по которому выпускникам 11 классов дана возможность пересдать один из экзаменов по выбору, чтобы повысить балл. Для пересдачи можно подать заявление, однако нужно знать, что учитываться будет только второй результат - если он окажется ниже, первый не зачтется.Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов, заявлял ранее министр просвещения России Сергей Кравцов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольнымиЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен
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егэ, симферополь, образование в крыму и севастополе, школа, экзамены, наталья матюхина, новости крыма, видео
Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе

В Симферополе стартовала сдача Единого государственного экзамена

12:09 23.05.2024 (обновлено: 13:45 23.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе стартовала сдача Единого государственного экзамена, первыми ЕГЭ сдают выпускники, выбравшие географию, литературу и химию. О том, как организован процесс, журналистам рассказала заместитель начальника департамента образования администрации крымской столицы Наталья Матюхина.

"Сегодня первый день сдачи: география, литература и химия - это экзамены по выбору, поэтому они недостаточно массовые. Первый массовый экзамен состоится 28 мая, когда все выпускники 11 классов - их у нас 2445 человек - будут сдавать экзамен по русскому языку. Из экзаменов по выбору наибольшее число выпускников выбрали обществознание и биологию", - рассказала Матюхина.

На старте компании по сдаче ЕГЭ в крымской столице работают три экзаменационных пункта. Везде обеспечены необходимые меры безопасности - над этим образовательные организации работают совместно с МВД.
"Здание и территория школы обследуются кинологами, сотрудники МВД на протяжении 24 часов дежурят на территории школ. Накануне экзаменов в 16.00 - осмотр всего здания, опечатывание окон и помещений. Вскрываются кабинеты только в 6 утра", - уточнила глава профильного департамента.
Также она отметила главное изменение этого года, по которому выпускникам 11 классов дана возможность пересдать один из экзаменов по выбору, чтобы повысить балл. Для пересдачи можно подать заявление, однако нужно знать, что учитываться будет только второй результат - если он окажется ниже, первый не зачтется.
Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов, заявлял ранее министр просвещения России Сергей Кравцов.
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ЕГЭСимферопольОбразование в Крыму и СевастополеШколаЭкзаменыНаталья МатюхинаНовости Крыма
 
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