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В районе симферопольской объездной перекроют движение: где и когда - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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В районе симферопольской объездной перекроют движение: где и когда
В районе симферопольской объездной перекроют движение: где и когда - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В районе симферопольской объездной перекроют движение: где и когда
На пересечении симферопольской объездной с трассой на Николаевку 14 и 15 мая временно изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T09:38
2024-05-14T09:38
симферополь
николаевка
новости крыма
ограничение движения
транспорт
лэп
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На пересечении симферопольской объездной с трассой на Николаевку 14 и 15 мая временно изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса."ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" сообщает о том, что для производства демонтажных работ опоры линии электропередачи 14.05.2024 с 23:00 до 24:00 и 15.05.2024 с 23:00 до 24:00 изменится схема движения транспортных средств на пересечении объездной дороги г. Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка", – говорится в Telegram-канале профильного министерства.В этот период времени на участке, где будут проходить работы, движение транспорта будет запрещено – будут установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, уточнили в минтрансе.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 1 июня до 1 августа закроют важную развязку в Гагаринском районе – проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноАльтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
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РИА Новости Крым
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96
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симферополь, николаевка, новости крыма, ограничение движения, транспорт, лэп, минтранс крыма
В районе симферопольской объездной перекроют движение: где и когда

На пересечении симферопольской объездной с трассой на Николаевку изменится схема движения

09:38 14.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На пересечении симферопольской объездной с трассой на Николаевку 14 и 15 мая временно изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" сообщает о том, что для производства демонтажных работ опоры линии электропередачи 14.05.2024 с 23:00 до 24:00 и 15.05.2024 с 23:00 до 24:00 изменится схема движения транспортных средств на пересечении объездной дороги г. Симферополя и автомобильной дороги Симферополь – Николаевка", – говорится в Telegram-канале профильного министерства.
В этот период времени на участке, где будут проходить работы, движение транспорта будет запрещено – будут установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, уточнили в минтрансе.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 1 июня до 1 августа закроют важную развязку в Гагаринском районе – проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта.
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СимферопольНиколаевкаНовости КрымаОграничение движенияТранспортЛЭПМинтранс Крыма
 
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