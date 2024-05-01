https://crimea.ria.ru/20240501/glavnye-oshibki-v-prigotovlenii-shashlyka-ekspert-podelilsya-sekretami-1128392392.html

Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами

Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами

В стране начинается сезон шашлыков. Какое мясо выбрать, как мариновать, какими специями пользоваться и на чем жарить? И что самое главное в процессе жарки мяса... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T09:21

2024-05-01T09:21

2024-05-01T09:21

радио "спутник в крыму"

майские праздники

шашлык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В стране начинается сезон шашлыков. Какое мясо выбрать, как мариновать, какими специями пользоваться и на чем жарить? И что самое главное в процессе жарки мяса на огне? Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по шашлыку Геворг Абгарян.Как выбрать мясо"Шашлык начинается правильно выбранного мяса. Мясо должно быть жирным - если свинина, то шея, если баранина - каре, а каре ягненка – это лучшее, что может быть. Если говядина или телятина - берите края, вырезку", - говорит Абгарян.Можно для шашлыка использовать диетическую курицу и индейку, но тогда важно выбрать правильный рецепт маринада, обогатить маслом, уверен собеседник.Для люля-кебаба лучше взять мясо, где жира около 30%. Жарить надо чуть меньше, чем шашлык, предупреждает он.И советует всегда иметь дело с одним и тем же проверенным мясником.Альтернатива мясуМожно сделать шашлык из рыбы. По мнению Абгаряна, хорошо пожарить на огне карпа или сазана, ну а если финансовые возможности позволяют, нужно брать семгу и лосося.Рыбу лучше жарить на решетке, смазанной растительным маслом, к ней подходят те же маринады, что и мясу, говорит кулинар и отмечает: шашлык из рыбы обязательно подавать с лимоном или с гранатовым соком.На мангале можно приготовить и овощи: баклажан, помидор, перец болгарский, кабачки. Хорошим гарниром к шашлыку Абгарян называет картофель.Также можно картофель в мундире запекать в фольге на углях.Как сделать маринадОднако перебор со специями также может испортить все, что вы задумали, предупреждает кулинар.Эксперт категорически не советует мариновать мясо в майонезе, особенно, если речь идет о жирном мясе, о свинине, это мешает почувствовать вкус хорошего мяса."Майонез рекомендую использовать только для маринования куриных крыльев", - уточнил Абгарян.Какой соус подаватьПо мнению собеседника, соус ткемали идеально подходит к мясу. Также можно самостоятельно приготовить томатный соус к шашлыку.С курицей и картофелем идеально будет сочетаться сметанный соус. Для его приготовления в сметану добавляют чеснок, укроп, соль, перец и сахар, рекомендует эксперт.Кроме того, любой шашлык хорошо подавать, завернув его в тонкий армянский лаваш, а также с тандырной или кукурузной лепешкой.На чем жаритьПо мнению Абгаряна, вкус шашлыка интереснее, если он приготовлен на дровах. Но здесь нужно учитывать момент пиролиза (термическое разложение органических и многих неорганических соединений – ред.), важно, чтобы он прошел правильно, "чтобы не готовить на непрогоревших углях". И в этом плане безопаснее готовые угли, которые "уже прошли процесс пиролиза".Абгарян противник розжига на керосиновой основе, поскольку мясо впитывает запахи. Лучше, говорит он, намочить салфетки растительным маслом – и так развести огонь.Для жарки шашлыков лучше выбирать стационарные мангалы. А если "в дикаря пошли", то нужен складной мангал, который будет помещаться в багажник. Но так называемые одноразовые мангалы, у которых шампуры гнутся под тяжестью мяса, эксперт брать не советует.По его словам, лучше ехать на отдых туда, где есть оборудованные места для жарки шашлыков, "арендовать и спокойно готовить", это будет правильнее и с точки зрения пожарной безопасности.Также собеседник напомнил, что в целях безопасности детей нельзя допускать к мангалу, готовить лучше в специальных перчатках, а рядом держать ведро с водой.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природеВ Крыму начинается пожароопасный сезонШашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму

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https://crimea.ria.ru/20230430/shashlyki-na-mayskie-kak-i-gde-v-krymu-mozhno-razvodit-ogon-1128401137.html

https://crimea.ria.ru/20240430/vkusnyy-i-bezopasnyy-shashlyk-kak-vybrat-myaso-1136828077.html

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майские праздники, шашлык, кулинария, отдых, новости, общество, крым, совет эксперта, вкусно и полезно, геворг абгарян