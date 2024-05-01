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Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами
Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами
В стране начинается сезон шашлыков. Какое мясо выбрать, как мариновать, какими специями пользоваться и на чем жарить? И что самое главное в процессе жарки мяса... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T09:21
2024-05-01T09:21
радио "спутник в крыму"
майские праздники
шашлык
кулинария
отдых
новости
общество
крым
совет эксперта
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В стране начинается сезон шашлыков. Какое мясо выбрать, как мариновать, какими специями пользоваться и на чем жарить? И что самое главное в процессе жарки мяса на огне? Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по шашлыку Геворг Абгарян.Как выбрать мясо"Шашлык начинается правильно выбранного мяса. Мясо должно быть жирным - если свинина, то шея, если баранина - каре, а каре ягненка – это лучшее, что может быть. Если говядина или телятина - берите края, вырезку", - говорит Абгарян.Можно для шашлыка использовать диетическую курицу и индейку, но тогда важно выбрать правильный рецепт маринада, обогатить маслом, уверен собеседник.Для люля-кебаба лучше взять мясо, где жира около 30%. Жарить надо чуть меньше, чем шашлык, предупреждает он.И советует всегда иметь дело с одним и тем же проверенным мясником.Альтернатива мясуМожно сделать шашлык из рыбы. По мнению Абгаряна, хорошо пожарить на огне карпа или сазана, ну а если финансовые возможности позволяют, нужно брать семгу и лосося.Рыбу лучше жарить на решетке, смазанной растительным маслом, к ней подходят те же маринады, что и мясу, говорит кулинар и отмечает: шашлык из рыбы обязательно подавать с лимоном или с гранатовым соком.На мангале можно приготовить и овощи: баклажан, помидор, перец болгарский, кабачки. Хорошим гарниром к шашлыку Абгарян называет картофель.Также можно картофель в мундире запекать в фольге на углях.Как сделать маринадОднако перебор со специями также может испортить все, что вы задумали, предупреждает кулинар.Эксперт категорически не советует мариновать мясо в майонезе, особенно, если речь идет о жирном мясе, о свинине, это мешает почувствовать вкус хорошего мяса."Майонез рекомендую использовать только для маринования куриных крыльев", - уточнил Абгарян.Какой соус подаватьПо мнению собеседника, соус ткемали идеально подходит к мясу. Также можно самостоятельно приготовить томатный соус к шашлыку.С курицей и картофелем идеально будет сочетаться сметанный соус. Для его приготовления в сметану добавляют чеснок, укроп, соль, перец и сахар, рекомендует эксперт.Кроме того, любой шашлык хорошо подавать, завернув его в тонкий армянский лаваш, а также с тандырной или кукурузной лепешкой.На чем жаритьПо мнению Абгаряна, вкус шашлыка интереснее, если он приготовлен на дровах. Но здесь нужно учитывать момент пиролиза (термическое разложение органических и многих неорганических соединений – ред.), важно, чтобы он прошел правильно, "чтобы не готовить на непрогоревших углях". И в этом плане безопаснее готовые угли, которые "уже прошли процесс пиролиза".Абгарян противник розжига на керосиновой основе, поскольку мясо впитывает запахи. Лучше, говорит он, намочить салфетки растительным маслом – и так развести огонь.Для жарки шашлыков лучше выбирать стационарные мангалы. А если "в дикаря пошли", то нужен складной мангал, который будет помещаться в багажник. Но так называемые одноразовые мангалы, у которых шампуры гнутся под тяжестью мяса, эксперт брать не советует.По его словам, лучше ехать на отдых туда, где есть оборудованные места для жарки шашлыков, "арендовать и спокойно готовить", это будет правильнее и с точки зрения пожарной безопасности.Также собеседник напомнил, что в целях безопасности детей нельзя допускать к мангалу, готовить лучше в специальных перчатках, а рядом держать ведро с водой.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природеВ Крыму начинается пожароопасный сезонШашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму
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майские праздники, шашлык, кулинария, отдых, новости, общество, крым, совет эксперта, вкусно и полезно, геворг абгарян
Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами

Правила приготовления самого вкусного шашлыка от эксперта Геворга Абгаряна

09:21 01.05.2024
 
© Дмитрий МакеевЮжная кухня любит специи
Южная кухня любит специи
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В стране начинается сезон шашлыков. Какое мясо выбрать, как мариновать, какими специями пользоваться и на чем жарить? И что самое главное в процессе жарки мяса на огне? Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по шашлыку Геворг Абгарян.

Как выбрать мясо

"Шашлык начинается правильно выбранного мяса. Мясо должно быть жирным - если свинина, то шея, если баранина - каре, а каре ягненка – это лучшее, что может быть. Если говядина или телятина - берите края, вырезку", - говорит Абгарян.
Можно для шашлыка использовать диетическую курицу и индейку, но тогда важно выбрать правильный рецепт маринада, обогатить маслом, уверен собеседник.
Для люля-кебаба лучше взять мясо, где жира около 30%. Жарить надо чуть меньше, чем шашлык, предупреждает он.
"Хорошее мясо всегда видно. Оно не должно быть заветренным и затемненным, его обязательно нужно понюхать", - отмечает он.
И советует всегда иметь дело с одним и тем же проверенным мясником.

Альтернатива мясу

Можно сделать шашлык из рыбы. По мнению Абгаряна, хорошо пожарить на огне карпа или сазана, ну а если финансовые возможности позволяют, нужно брать семгу и лосося.
Рыбу лучше жарить на решетке, смазанной растительным маслом, к ней подходят те же маринады, что и мясу, говорит кулинар и отмечает: шашлык из рыбы обязательно подавать с лимоном или с гранатовым соком.
На мангале можно приготовить и овощи: баклажан, помидор, перец болгарский, кабачки. Хорошим гарниром к шашлыку Абгарян называет картофель.

"Хорошо, нанизывая на шампур картофель, чередовать его с салом или курдюком. Хорошо сделать надрезы, чтобы жир проникал внутрь клубней, и тогда через 35-40 минут медленной жарки у вас получится очень вкусная запеченная картошка", - дает советы эксперт.

Также можно картофель в мундире запекать в фольге на углях.

Как сделать маринад

"Лучше всего классический маринад: соль, черный и красный перец, паприка, кориандр, базилик сушеный. Кто любит телятину – добавляйте розмарин и тимьян. Если маринуете курицу, то можете добавить гранулированный чеснок, это придает вкус и аромат", - говорит Абгарян.
Однако перебор со специями также может испортить все, что вы задумали, предупреждает кулинар.
Эксперт категорически не советует мариновать мясо в майонезе, особенно, если речь идет о жирном мясе, о свинине, это мешает почувствовать вкус хорошего мяса.
"Майонез рекомендую использовать только для маринования куриных крыльев", - уточнил Абгарян.
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Какой соус подавать

По мнению собеседника, соус ткемали идеально подходит к мясу. Также можно самостоятельно приготовить томатный соус к шашлыку.
С курицей и картофелем идеально будет сочетаться сметанный соус. Для его приготовления в сметану добавляют чеснок, укроп, соль, перец и сахар, рекомендует эксперт.
Кроме того, любой шашлык хорошо подавать, завернув его в тонкий армянский лаваш, а также с тандырной или кукурузной лепешкой.

На чем жарить

По мнению Абгаряна, вкус шашлыка интереснее, если он приготовлен на дровах. Но здесь нужно учитывать момент пиролиза (термическое разложение органических и многих неорганических соединений – ред.), важно, чтобы он прошел правильно, "чтобы не готовить на непрогоревших углях". И в этом плане безопаснее готовые угли, которые "уже прошли процесс пиролиза".

"Сейчас очень актуальны березовые угли, на них и мясо готовится хорошо, и жар держится хорошо. Если угли сильно горячие, нужно немножко подождать, чтобы на них появилась "благородная седина". Если немножко горит – посыпьте угли солью, водой поливать не советую, потому что получается немного вареное мясо и пригоревший шашлык", - говорит он.

Абгарян противник розжига на керосиновой основе, поскольку мясо впитывает запахи. Лучше, говорит он, намочить салфетки растительным маслом – и так развести огонь.
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По его словам, лучше ехать на отдых туда, где есть оборудованные места для жарки шашлыков, "арендовать и спокойно готовить", это будет правильнее и с точки зрения пожарной безопасности.
Также собеседник напомнил, что в целях безопасности детей нельзя допускать к мангалу, готовить лучше в специальных перчатках, а рядом держать ведро с водой.
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