https://crimea.ria.ru/20240429/zakhoronenie-mirnykh-zhiteley-so-sledami-pytok-nashli-v-avdeevke-1136947991.html

Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей, на телах которых обнаружены следы пыток. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T16:45

2024-04-29T16:45

2024-04-29T16:47

авдеевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей, на телах которых обнаружены следы пыток. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России пишет РИА Новости. Отмечается, что в связи с этим следователи расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей новых регионов.Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений, добавили в СК.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на территории города, по предварительной информации, могли находиться тайные пыточные, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеРоссийских военнопленных пытали на Украине - доклад ООНЗачем Зеленский отпускает насильников и воров

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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