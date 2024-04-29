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Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке
Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке
В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей, на телах которых обнаружены следы пыток. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T16:45
2024-04-29T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей, на телах которых обнаружены следы пыток. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России пишет РИА Новости. Отмечается, что в связи с этим следователи расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей новых регионов.Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений, добавили в СК.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на территории города, по предварительной информации, могли находиться тайные пыточные, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеРоссийских военнопленных пытали на Украине - доклад ООНЗачем Зеленский отпускает насильников и воров
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РИА Новости Крым
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авдеевка, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, новые регионы россии, закон и право
Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

Следователи нашли в Авдеевке захоронения мирных людей со следами пыток – Следком

16:45 29.04.2024 (обновлено: 16:47 29.04.2024)
 
© РИА Новости . Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Stanislav Krasilnikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей, на телах которых обнаружены следы пыток. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России пишет РИА Новости.
Отмечается, что в связи с этим следователи расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей новых регионов.
"В Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений, добавили в СК.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на территории города, по предварительной информации, могли находиться тайные пыточные, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
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АвдеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовостиНовые регионы РоссииЗакон и право
 
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