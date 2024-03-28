https://crimea.ria.ru/20240328/rossiyskikh-voennoplennykh-pytali-na-ukraine---doklad-oon-1136092408.html

Российских военнопленных пытали на Украине - доклад ООН

Российских военнопленных пытали на Украине - доклад ООН - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Российских военнопленных пытали на Украине - доклад ООН

Российские военные, попавшие на Украине в плен, подвергались пыткам. Об этом упоминается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, пишет РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T08:08

2024-03-28T08:08

2024-03-28T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные, попавшие на Украине в плен, подвергались пыткам. Об этом упоминается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, пишет РИА Новости.В документе речь идет о периоде с декабря 2023 года по февраль текущего года. Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях."Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, имевших место на этих объектах, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя", — сказано в докладе.Также в ведомстве добавили, что на Украине продолжаются акты запугивания священнослужителей и прихожан УПЦ. Зафиксировано шесть случаев в пяти регионах, когда украинцы силой врывались в храмы, оправдывая свои действия решениями местных властей о регистрации раскольнической ПЦУ по тем же адресам, что и существующие общины УПЦ.Ранее комиссия Совета по правам человека ООН задокументировала случаи, когда украинские военнослужащие расстреливали, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями.В августе 2022 года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны Украины. В частности, авторы документа отмечают, что украинские военные "подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц". Эксперты указывают, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.

https://crimea.ria.ru/20220414/sledkom-vozbudil-dela-o-pytkakh-rossiyskikh-voennykh-1122941086.html

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