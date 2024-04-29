https://crimea.ria.ru/20240429/naberezhnuyu-mariupolya-vosstanovyat-k-1-iyunya--glava-goroda-1136940181.html
Набережную Мариуполя восстановят к 1 июня – глава города
Набережную Мариуполя восстановят к 1 июня – глава города - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Набережную Мариуполя восстановят к 1 июня – глава города
И. о. Мариупольского городского округа Олег Моргун заявил, что к началу лета набережная приморского города будет восстановлена. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T07:01
2024-04-29T07:01
2024-04-29T07:01
мариуполь
новые регионы россии
херсонская область
михаил мишустин
марат хуснуллин
набережная
новости
олег моргун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. И. о. Мариупольского городского округа Олег Моргун заявил, что к началу лета набережная приморского города будет восстановлена.По его словам, там будут сделаны и берегоукрепительные сооружения, и комфортные зоны для отдыха.Как подчеркнул Моргун, Мариуполь - самый крупный из городов, освобожденных российской армией после восьмилетней украинской оккупации.Как сказал и.о. главы городского округа, в прошлом году в эксплуатацию был сдан Приморский парк, который находится рядом с почти законченной набережной."Рядом Нахимовское училище сдали, и 580 курсантов в сентябре пойдут на обучение. Это дети с 5 по 7 класс", - назвал некоторые объекты Моргун.Также он подчеркнул, что неоценимую помощь Мариуполю оказывает город-побратим Санкт-Петербург.В начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что, по его словам, в планах восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе до конца 2024 года. Также будет усилена работа по восстановлению индивидуальных жилых домов в городе.В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – ПушилинПрисоединение Крыма к России в 1783-м и 2014-м: в чем сходство
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мариуполь, новые регионы россии, херсонская область, михаил мишустин, марат хуснуллин, набережная, новости, олег моргун
Набережную Мариуполя восстановят к 1 июня – глава города
Набережную Мариуполя закончат восстанавливать к 1 июня – глава города Моргун
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. И. о. Мариупольского городского округа Олег Моргун заявил, что к началу лета набережная приморского города будет восстановлена.
"К 1 июня планируется окончание восстановления набережной", - отметил он в программе "Соловьев.Livе".
По его словам, там будут сделаны и берегоукрепительные сооружения, и комфортные зоны для отдыха.
Как подчеркнул Моргун, Мариуполь - самый крупный из городов, освобожденных российской армией после восьмилетней украинской оккупации.
"Мариуполь восстанавливается. Вся Россия здесь, тысячи высококвалифицированных рабочих. Степень разрушения была огромная, но мы верим, что наш город будет одним из самых красивых в России, город, в котором хочется жить", – ответил он на вопрос журналиста в прямом эфире.
Как сказал и.о. главы городского округа, в прошлом году в эксплуатацию был сдан Приморский парк, который находится рядом с почти законченной набережной.
"Рядом Нахимовское училище сдали, и 580 курсантов в сентябре пойдут на обучение. Это дети с 5 по 7 класс", - назвал некоторые объекты Моргун.
Также он подчеркнул, что неоценимую помощь Мариуполю оказывает город-побратим Санкт-Петербург.
"Два парка восстановил Санкт-Петербург. На сегодняшний день самые крупные объекты – это плавательный бассейн "Нептун", ДК металлургов, драмтеатр в центре города, общественные бани со спортивными комплексами", - назвал крупнейшие стройки города Моргун.
В начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин отметил
, что, по его словам, в планах восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе до конца 2024 года. Также будет усилена работа по восстановлению индивидуальных жилых домов в городе.
В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил
, что за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги.
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