https://crimea.ria.ru/20240429/naberezhnuyu-mariupolya-vosstanovyat-k-1-iyunya--glava-goroda-1136940181.html

Набережную Мариуполя восстановят к 1 июня – глава города

Набережную Мариуполя восстановят к 1 июня – глава города - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Набережную Мариуполя восстановят к 1 июня – глава города

И. о. Мариупольского городского округа Олег Моргун заявил, что к началу лета набережная приморского города будет восстановлена. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T07:01

2024-04-29T07:01

2024-04-29T07:01

мариуполь

новые регионы россии

херсонская область

михаил мишустин

марат хуснуллин

набережная

новости

олег моргун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130208006_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d03b84cc5df8631acd32cbfd1218e610.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. И. о. Мариупольского городского округа Олег Моргун заявил, что к началу лета набережная приморского города будет восстановлена.По его словам, там будут сделаны и берегоукрепительные сооружения, и комфортные зоны для отдыха.Как подчеркнул Моргун, Мариуполь - самый крупный из городов, освобожденных российской армией после восьмилетней украинской оккупации.Как сказал и.о. главы городского округа, в прошлом году в эксплуатацию был сдан Приморский парк, который находится рядом с почти законченной набережной."Рядом Нахимовское училище сдали, и 580 курсантов в сентябре пойдут на обучение. Это дети с 5 по 7 класс", - назвал некоторые объекты Моргун.Также он подчеркнул, что неоценимую помощь Мариуполю оказывает город-побратим Санкт-Петербург.В начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что, по его словам, в планах восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе до конца 2024 года. Также будет усилена работа по восстановлению индивидуальных жилых домов в городе.В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – ПушилинПрисоединение Крыма к России в 1783-м и 2014-м: в чем сходство

мариуполь

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, новые регионы россии, херсонская область, михаил мишустин, марат хуснуллин, набережная, новости, олег моргун