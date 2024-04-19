https://crimea.ria.ru/20240419/prisoedinenie-kryma-k-rossii-v-1783-m-i-2014-m-v-chem-skhodstvo-1136665895.html

Присоединение Крыма к России в 1783-м и 2014-м: в чем сходство

Присоединение Крыма к России в 1783-м и 2014-м: в чем сходство - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Присоединение Крыма к России в 1783-м и 2014-м: в чем сходство

Решение императрицы Екатерины II о принятии Крыма в состав России в 1783 году было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность государства на южных... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T06:32

2024-04-19T06:32

2024-04-19T06:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение императрицы Екатерины II о принятии Крыма в состав России в 1783 году было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность государства на южных границах и устранить угрозу для местного населения со стороны иностранных государств. По сути те же причины подвигли Москву в 2014 году вернуть полуостров в состав РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин.Нейтралитет Крыма и настойчивость ПотемкинаПрисоединению Крыма и других территорий Причерноморья к России предшествовала серия кровопролитных конфликтов с Турцией. Крымское ханство, которое было вассальным государством в составе Османской империи, фактически выступало одной из важных движущих сил экспансии османов на территории Российского государства, а также Речи Посполитой. Именно наличие на границе с Россией агрессивного соседа в лице Крымского ханства, а также ряд других причин, в том числе намерения османов расширить свои владения в Речи Посполитой, в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также стремление России выйти к Черному морю привели к очередной русско-турецкой войне 1768-1774 годов.По словам Андрея Мальгина, изначально Петербург, вступая в этот конфликт, не планировал присоединять Крымский полуостров. Граф Никита Панин, который в тот период руководил русской дипломатией, настаивал на том, чтобы Крым получил независимость от Стамбула и сохранял нейтралитет. Той же точки зрения придерживалась и императрица.Как известно, война, продолжавшаяся шесть лет, увенчалась Кучук-Кайнарджийским мирным договором, который зафиксировал нейтральный статус Крымского ханства. Однако далеко не всех представителей крымско-татарской элиты устраивал такой расклад. Часть ее хотела восстановления вассальной зависимости от Османской империи, к чему стремился и Стамбул. Против последнего крымского хана Шахин Гирея, которого поддерживал Петербург, вспыхнуло несколько крупных восстаний. Это давало повод Стамбулу вмешиваться в дела Крымского ханства. Дестабилизация усиливалась.В конце концов, от варианта формального нейтралитета Крыма было решено отказаться, во многом благодаря усилиям графа Григория Потемкина – фаворита Екатерины II, а также графа Александра Безбородко, сменившего Панина на посту руководителя российской внешней политики в 1781 году.Потемкин пришел к выводу, что для безопасности границ и для стабилизации ситуации России необходимо присоединить Крым, потому что только это давало надежду на нормализацию положения. Другого выхода не было, уверен эксперт, и Потемкин убедил в этом Екатерину II, написав ей два соответствующих письма.Вместо Османской империи – НАТОЕсли сопоставить ситуацию тех времен вокруг полуострова и события 2013-2014 годов на Украине и в Крыму, то можно увидеть очень много общего. Россия ни во второй половине XVIII века, ни в 2010-е годы века XXI-го не стремилась к присоединению Крыма, однако пойти на этот шаг все же пришлось, прежде всего, ради собственной безопасности. Если при Екатерине II главной угрозой для России на юге была Османская империя, то после свержения законной власти в Киеве в 2014 году вполне реальные очертания приобрела угроза появления в Крыму баз НАТО.Кроме того, как тогда, так и сейчас, важную роль сыграло стремление России защитить собственное население: два с половиной века назад – от грабежей и угона в рабство, в ситуации десятилетней давности – от геноцида со стороны украинских неонацистов.После присоединения Крыма вспыхнула русско-турецкая война 1787-1791 годов, точно так же одним из последствий событий в Крыму и Донбассе в 2014 году стала специальная военная операция, которая проходит сейчас, параллелей очень много, поясняет эксперт. "Это действительно такие типологически сходные явления, которые рождают и сходные формы", – говорит Мальгин.Отмена пошлин и строительный бумКак и после Крымской весны, полуостров после вхождения в состав России при Екатерине II получил мощнейший импульс социально экономического развития, а его население получило рядом привилегий. Одно из ключевых решений Петербурга – отмена работорговли. В частности, за 350 лет существования невольничьих рынков в Крыму через них прошли, по самым минимальным данным западных исследователей, около трех миллионов человек, по данным историка XIX века Владимира Ломанского, 4,5 миллиона невольников. Это примерно половина рабов, которые угнаны из Африки в Северную и Южную Америку за всю историю рабовладения.Все крымские порты были освобождены от уплаты таможенных пошлин. Внутренние торговые пошлины также были отменены, а в Феодосии восстановили монетный двор, что также способствовало развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли. В Ахтиарской бухте, где впоследствии был заложен Севастополь, начали строить военно-морскую базу Черноморского флота и новые города. Появились адмиралтейство и судоверфь, строились дороги, промышленные предприятия, винодельни. На прилегающих землях Северного Причерноморья основали города Мариуполь, Николаев, Екатеринослав, который впоследствии переименовали в Днепропетровск, и другие города. В Крым и Причерноморье переселялись крестьяне из других губерний. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья также открыло для России логистические пути для вывоза на мировой рынок основного экспортного товара в то время – хлеба.Местное дворянство приравняли в правах с российским, причем первые десятилетия дворянский статус не нужно было подтверждать документально. Живших на полуострове татар освободили от налогов, а также обязательной воинской повинности. В разных уголках полуострова за государственные средства строили мечети и мусульманские религиозные школы. Масштабное строительство развернулось во многих поселениях – за счет казны возводились здания общественного назначения. Кроме того, крымчанам выдавали ссуды на строительство собственных домов. Население молодого российского региона стремительно росло.От "дикого поля" – к зоне созидания"Решение о принятии Крыма в состав Российской империи предопределило судьбу государства, – отметил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, – Россия впервые стала южной страной, получила стратегический выход к Черному морю, контроль над южными границами. Все это, как тогда, так и сейчас, делает Крым южным форпостом и стратегически важным регионом для нашей страны. Кроме того, юг России получил мощнейшее экономическое развитие. Земли, которые были когда-то "диким полем", превратились в зону созидания".Кроме того, присоединение Крыма и Северного Причерноморья к России ознаменовалось мощнейшим духовным и культурным развитием южных земель. Усилиями ученых, путешественников, писателей, художников, музыкантов архитекторов был создан тот огромный культурный пласт, который, по выражению доцента Крымского федерального университета, крымоведа Сергея Киселева, "как духовная пуповина, намертво привязал Крым к России". Именно этой верностью русской культуре во многом и объясняется единодушное волеизъявление крымчан воссоединиться с Россией в 2014 году.

https://crimea.ria.ru/20210419/Prisoedinenie-Kryma-k-Rossii-Ekaterinoy-Velikoy_-1114265870.html

https://crimea.ria.ru/20230419/vkhozhdenie-v-rossiyskuyu-imperiyu-oznamenovalo-novuyu-sudbu-kryma--istorik-1128257402.html

https://crimea.ria.ru/20230419/potomok-ekateriny-ii-zapad-rano-ili-pozdno-priznaet-krym-rossiyskim-1128250701.html

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крым, россия, владимир путин (политик), екатерина ii, история, андрей мальгин