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Инфраструктуру в промышленной зоне Липецка пытались атаковать БПЛА - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Инфраструктуру в промышленной зоне Липецка пытались атаковать БПЛА
Инфраструктуру в промышленной зоне Липецка пытались атаковать БПЛА - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Инфраструктуру в промышленной зоне Липецка пытались атаковать БПЛА
Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T07:12
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липецкая область
игорь артамонов
липецк
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА, подчеркнул Артамонов.Ранее на территории области был введен режим воздушной опасности и режим угрозы атаки БПЛА на территории Липецка.После отражения воздушной атаки в Смоленской области в ночь на среду из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человекБеременная женщина погибла и три человека пострадали из-за обстрела ВСУАтака на объект ТЭК в Орле - жителей соседних домов эвакуировали
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липецкая область, игорь артамонов, липецк, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Инфраструктуру в промышленной зоне Липецка пытались атаковать БПЛА

Инфраструктуру в промышленной зоне Липецка пытались атаковать БПЛА – губернатор

07:12 24.04.2024 (обновлено: 07:18 24.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Преступным украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА, подчеркнул Артамонов.
Ранее на территории области был введен режим воздушной опасности и режим угрозы атаки БПЛА на территории Липецка.
После отражения воздушной атаки в Смоленской области в ночь на среду из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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