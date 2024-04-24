Главные новости Крыма: 24 апреля
Новости Крыма: главные события и заявления 24 апреля
© ГУ МЧС России по Республике КрымПод Симферополем горит ж/д цистерна - есть пострадавшие
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Смертельный пожар вспыхнул на площадке для хранения нефтепродуктов под Симферополем. В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым. Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом. Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки. Часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая. В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ЧП под Симферополем
В поселке Комсомольское под Симферополем в среду днем загорелись железнодорожные цистерны. Изначально сообщалось, что огонь охватил три цистерны, однако позже информацию уточнили – горит одна. На месте работали более 100 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники. В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Как уточнили в СК, пожар случился на территории площадки по хранению нефтепродуктов. Сейчас один из потерпевших находится в стабильном состоянии, второй - в отделении реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Альтернативная дорога
Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Это большой участок второго альтернативного маршрута в Крым – дорога связывает крупные районы Херсонской области – от Новотроицкого до Скадовска. Ход ремонтных работ оценил глава правительства региона во время рабочей поездки.
Поезд Санкт-Петербург - Евпатория
Второй ежедневный поезд свяжет Санкт-Петербург с Крымом, сообщила компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь идет о поезде №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. В первый рейс из Петербурга поезд отправится 27 апреля, из Евпатории – 29 апреля". Состав проследует через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.
Земля для участников СВО
Документы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи, сообщил в среду глава администрации Святослав Брусаков. Земельные участки расположены в Сакском районе, уточнил он. Администрация города продолжает прием заявлений.
Восстановление пляжей
Восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая, сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов. Часть пляжей в сезон будут закрыты, потому что находятся в аварийном состоянии.
Желтое небо
Небо в крымской столице в среду приобрело желтоватый оттенок, а в Севастополе, по словам местных жителей, прошел небольшой "желтый дождь". Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок, считает начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.