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Главные новости Крыма: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Главные новости Крыма: 24 апреля
Главные новости Крыма: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Главные новости Крыма: 24 апреля
Смертельный пожар вспыхнул на площадке для хранения нефтепродуктов под Симферополем. В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T22:57
2024-04-24T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Смертельный пожар вспыхнул на площадке для хранения нефтепродуктов под Симферополем. В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым. Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом. Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки. Часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая. В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП под СимферополемВ поселке Комсомольское под Симферополем в среду днем загорелись железнодорожные цистерны. Изначально сообщалось, что огонь охватил три цистерны, однако позже информацию уточнили – горит одна. На месте работали более 100 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники. В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Как уточнили в СК, пожар случился на территории площадки по хранению нефтепродуктов. Сейчас один из потерпевших находится в стабильном состоянии, второй - в отделении реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Альтернативная дорогаРемонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Это большой участок второго альтернативного маршрута в Крым – дорога связывает крупные районы Херсонской области – от Новотроицкого до Скадовска. Ход ремонтных работ оценил глава правительства региона во время рабочей поездки. Поезд Санкт-Петербург - ЕвпаторияВторой ежедневный поезд свяжет Санкт-Петербург с Крымом, сообщила компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь идет о поезде №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. В первый рейс из Петербурга поезд отправится 27 апреля, из Евпатории – 29 апреля". Состав проследует через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Земля для участников СВОДокументы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи, сообщил в среду глава администрации Святослав Брусаков. Земельные участки расположены в Сакском районе, уточнил он. Администрация города продолжает прием заявлений. Восстановление пляжейВосстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая, сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов. Часть пляжей в сезон будут закрыты, потому что находятся в аварийном состоянии. Желтое небоНебо в крымской столице в среду приобрело желтоватый оттенок, а в Севастополе, по словам местных жителей, прошел небольшой "желтый дождь". Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок, считает начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
https://crimea.ria.ru/20240424/chto-izmenitsya-v-provedenii-gosattestatsii-i-ege-dlya-vypusknikov-v-krymu-1136825487.html
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крым, главное за день, новости крыма, севастополь, керчь, земля в крыму для участников сво, пожар, происшествия, пляжи крыма, сухопутный коридор в крым
Главные новости Крыма: 24 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления 24 апреля

22:57 24.04.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПод Симферополем горит ж/д цистерна - есть пострадавшие
Под Симферополем горит ж/д цистерна - есть пострадавшие
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Смертельный пожар вспыхнул на площадке для хранения нефтепродуктов под Симферополем. В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым. Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом. Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки. Часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая. В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЧП под Симферополем

В поселке Комсомольское под Симферополем в среду днем загорелись железнодорожные цистерны. Изначально сообщалось, что огонь охватил три цистерны, однако позже информацию уточнили – горит одна. На месте работали более 100 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники. В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Как уточнили в СК, пожар случился на территории площадки по хранению нефтепродуктов. Сейчас один из потерпевших находится в стабильном состоянии, второй - в отделении реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Альтернативная дорога

Ремонт трассы Аскания-Нова – Чаплынка в Херсонской области планируют завершить к началу лета, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Это большой участок второго альтернативного маршрута в Крым – дорога связывает крупные районы Херсонской области – от Новотроицкого до Скадовска. Ход ремонтных работ оценил глава правительства региона во время рабочей поездки.
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Поезд Санкт-Петербург - Евпатория

Второй ежедневный поезд свяжет Санкт-Петербург с Крымом, сообщила компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь идет о поезде №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. В первый рейс из Петербурга поезд отправится 27 апреля, из Евпатории – 29 апреля". Состав проследует через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Земля для участников СВО

Документы на бесплатное предоставление 50 земельных участков получили бойцы спецоперации из Керчи, сообщил в среду глава администрации Святослав Брусаков. Земельные участки расположены в Сакском районе, уточнил он. Администрация города продолжает прием заявлений.
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Восстановление пляжей

Восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая, сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов. Часть пляжей в сезон будут закрыты, потому что находятся в аварийном состоянии.

Желтое небо

Небо в крымской столице в среду приобрело желтоватый оттенок, а в Севастополе, по словам местных жителей, прошел небольшой "желтый дождь". Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок, считает начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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