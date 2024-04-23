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Главное за день: 23 апреля - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Главное за день: 23 апреля
Главное за день: 23 апреля - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Главное за день: 23 апреля
По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Россия будет интенсивнее наносить удары по логистическим объектам и складам для... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T22:58
2024-04-23T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Россия будет интенсивнее наносить удары по логистическим объектам и складам для хранения иностранной техники на Украине. Путин посмертно наградил военкора Семена Еремина Орденом Мужества. Великобритания выделила крупнейший транш военной помощи Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Замминистра обороны России задержанПо подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.До своего назначения на пост в 2016 году он возглавлял крупное акционерное общество, которое занимается строительством жилья для военных, а также стратегически важных объектов.ВС России увеличат интенсивность ударовВ зоне специальной военной операции будет увеличена интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны."Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные Силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", – сказал Шойгу.ВС РФ уничтожили склад беспилотников ВСУВоеннослужащие РФ за сутки сбили 104 украинских беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ.За сутки были уничтожены более тысячи боевиков, улучшено тактическое положение и заняты более выгодные рубежи на всех направлениях.Путин наградил военкора Еремина Орденом Мужества посмертноПрезидент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества военкора Семена Еремина. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.Британия выделила крупнейший транш УкраинеО выделении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине во вторник объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Как сообщил портал официальной информации Соединенного королевства, Киеву выделят 500 миллионов фунтов стерлингов (618,5 млн долларов) в дополнение к ранее объявленной сумме.Кроме того, в Британии до 2030 года значительно увеличат расходы на оборонную промышленность.
https://crimea.ria.ru/20240423/putinu-dolozhili-o-zaderzhanii-zamministra-oborony-rf--peskov-1136792327.html
https://crimea.ria.ru/20240423/otkaz-voennoobyazannym-ukraintsam-v-konsulskikh-uslugakh--trebovanie-zapada-1136789519.html
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новости, главное за день, в мире, россия, новости сво, министерство обороны рф, происшествия, великобритания, украина, поставки западного оружия украине, сергей шойгу
Главное за день: 23 апреля

Главные события и заявления вторника, 23 апреля

22:58 23.04.2024 (обновлено: 23:05 23.04.2024)
 
© © Fotolia/ antiksuВзятка
Взятка
© © Fotolia/ antiksu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Россия будет интенсивнее наносить удары по логистическим объектам и складам для хранения иностранной техники на Украине. Путин посмертно наградил военкора Семена Еремина Орденом Мужества. Великобритания выделила крупнейший транш военной помощи Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Замминистра обороны России задержан

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
До своего назначения на пост в 2016 году он возглавлял крупное акционерное общество, которое занимается строительством жилья для военных, а также стратегически важных объектов.
Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
21:48
Путину доложили о задержании замминистра обороны РФ – Песков

ВС России увеличат интенсивность ударов

В зоне специальной военной операции будет увеличена интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
"Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные Силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", – сказал Шойгу.

ВС РФ уничтожили склад беспилотников ВСУ

Военнослужащие РФ за сутки сбили 104 украинских беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ.
За сутки были уничтожены более тысячи боевиков, улучшено тактическое положение и заняты более выгодные рубежи на всех направлениях.
Акция протеста на границе между Украиной и Польшей - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
20:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада

Путин наградил военкора Еремина Орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества военкора Семена Еремина. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.

Британия выделила крупнейший транш Украине

О выделении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине во вторник объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Как сообщил портал официальной информации Соединенного королевства, Киеву выделят 500 миллионов фунтов стерлингов (618,5 млн долларов) в дополнение к ранее объявленной сумме.
Кроме того, в Британии до 2030 года значительно увеличат расходы на оборонную промышленность.
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
22:41
В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш
 
НовостиГлавное за деньВ миреРоссияНовости СВОМинистерство обороны РФПроисшествияВеликобританияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеСергей Шойгу
 
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Заголовок открываемого материала
23:04Главные новости Крыма: 23 апреля
22:58Главное за день: 23 апреля
22:41В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш
22:27Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
21:58Новый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США
21:55Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биография
21:48Путину доложили о задержании замминистра обороны РФ – Песков
21:36В Керчи в пяти метрах от берега обнаружили снаряды времен войны
21:25Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
21:11ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
21:01В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков
20:54В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть пост
20:41Как подготовиться к походу в горы
20:27Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников
20:09Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада
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19:44Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте
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