https://crimea.ria.ru/20240423/glavnoe-za-den-23-aprelya-1136793133.html

Главное за день: 23 апреля

Главное за день: 23 апреля - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Главное за день: 23 апреля

По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Россия будет интенсивнее наносить удары по логистическим объектам и складам для... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T22:58

2024-04-23T22:58

2024-04-23T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Россия будет интенсивнее наносить удары по логистическим объектам и складам для хранения иностранной техники на Украине. Путин посмертно наградил военкора Семена Еремина Орденом Мужества. Великобритания выделила крупнейший транш военной помощи Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Замминистра обороны России задержанПо подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.До своего назначения на пост в 2016 году он возглавлял крупное акционерное общество, которое занимается строительством жилья для военных, а также стратегически важных объектов.ВС России увеличат интенсивность ударовВ зоне специальной военной операции будет увеличена интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны."Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные Силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", – сказал Шойгу.ВС РФ уничтожили склад беспилотников ВСУВоеннослужащие РФ за сутки сбили 104 украинских беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ.За сутки были уничтожены более тысячи боевиков, улучшено тактическое положение и заняты более выгодные рубежи на всех направлениях.Путин наградил военкора Еремина Орденом Мужества посмертноПрезидент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества военкора Семена Еремина. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.Британия выделила крупнейший транш УкраинеО выделении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине во вторник объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Как сообщил портал официальной информации Соединенного королевства, Киеву выделят 500 миллионов фунтов стерлингов (618,5 млн долларов) в дополнение к ранее объявленной сумме.Кроме того, в Британии до 2030 года значительно увеличат расходы на оборонную промышленность.

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https://crimea.ria.ru/20240423/otkaz-voennoobyazannym-ukraintsam-v-konsulskikh-uslugakh--trebovanie-zapada-1136789519.html

https://crimea.ria.ru/20240423/v-posolstve-rf-poyasnili-reshenie-britanii-vydelit-kievu-krupneyshiy-transh-1136792151.html

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