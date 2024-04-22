https://crimea.ria.ru/20240422/v-sevastopole-bez-sveta-ostanutsya-bolshe-50-ulits-1136742588.html

В Севастополе без света останутся больше 50 улиц

В Севастополе без света останутся больше 50 улиц - РИА Новости Крым, 22.04.2024

В Севастополе без света останутся больше 50 улиц

В Севастополе из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ временно обесточат больше 50 улиц. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T08:47

2024-04-22T08:47

2024-04-22T08:47

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ временно обесточат больше 50 улиц. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Уточняется, что с 09:00 до 12:00 света не будет на улицах: Героев Сталинграда, 36-48; Героев Бреста, 41-А,41-А/1,41 и по адресу Борисова, 1.Кроме того, подача электроэнергии будет прекращена с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа по следующим адресам: ул. Григория Ивашкевича, 12,30,29-А,19,29-31; ул. Валентина Ходырева, 15; СТ "Сапун-гора", 838,844,795 А,1003,598,622,636,646,615,627,651,659,1003,1469; ул. Тамары Смоленской, 20,1,15; ул. Лейтенанта Миронова, 23; ул. Муссы Гореева, 14,22,27; ул. Александры Федоринчик, 10; ул. Летчицы Себровой, 35; ул. Бориса Гульнова, 18 ул. Актюбинская, 50-52,47/1,47/3,47/4,45-А,43-45; СТ "Дружба", 2-14,18-24,28-34,42,48,56,3-21,25,31-37,41-43,47,5 ул. Кроссовая, 2,8,14-16; ул. 1-я Беговая, 12-А,10-12,15-А,19-А,5,15,575; л. 2-я Беговая, 11-А,кад.572,11; пер. Беговой, 10-12,552-556,586,553,585; пр-д. Беговой, 18,598,603; Радарное шоссе, 128.Также в указанный период времени электричество будет отсутствовать в домах, расположенных по таким адресам: ул. Журналиста Хамадана, 64,37-А,11-13,21,29,37,597; ул. Композитора Боголепова, 22-Б,22-А,12,20,24,36,40,44-46,37-А,35-37,1291,1299; ул. Геннадия Черкашина, 10-12,24,30-32,36-42,1106,3-А,3-7,15,87,29-В; туп. Хвойный, 4-6,5; ул. Григория Поженяна, 12-16,22,1,17-19,23-25,31; СНТ "Победа", 4,8-16,1074,1312,3-5,11-13,19,1123,1312; ул. Эдуарда Асадова, 12,20-28,9,21; пер. 1-й Хвойный, 4-8,12,16-18,3; ул. Камышовое шоссе, 642,652,684,1258,661,669,1266,701; ул. Писателя Аверченко, 12-16,20,28-34,800,17-19,29; пер. 2-й Хвойный, 2-А,3; ул. Поэта Сельвинского, 4,8,16-22,26,19/2,3,7-9,15,21; ул. Петра Градова,24,30,676,1118,21-А,9,13-19,23,27,35,21-А.Не будет света на Мекензиевых Горах. По лицам: Гуряна, 6,10,5; Приборострителей, 10-12,13; Рябиновой, 4-6,5; Крейсерской, 4,8-10,18,24,36,31-А,3,7,17-21,25,35; Богданова, 530,155-А/8,155-А/3; Ясеневой, 50-80,47-75; Лагина, 5; Родниковой, 2,8-10,3-9,13-19; Сенной, 6,10,22-26; Михаила Грешилова, 1-3,7-9; Летчика Кирсанова, 10-Б,10-А,4,8,12,кад.323,1,9-23; Летчика Есауленко, 14,20,24,15-17,21-23; Танкиста Водолазкина, 24, а также в садовом товариществе "Энергетик-2", 64.Отключение электроэнергии затронет также ДСК "Парус-4", 77-6,1-А; пр-д. Вельботный, 5; бул. Гардемаринов, 34-50 и ТСТ "Помолог", 12,42,70-72,71.Жители села Орловка, проживающие по улице Качинское шоссе, 27-29,92, также останутся без света на указанный период времени.Энергетики приносят извинения за временные неудобства.Ранее в понедельник сообщалось, что Балаклава частично осталась без света из-за аварии на сетях.Накануне в Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остались две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс", сбой в сетях привел к увеличению интервала следования городских троллейбусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубуВ Крыму шторм размыл трассу Алушта – СудакУраганный ветер снес опоры освещения в Феодосии

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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