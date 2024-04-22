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Балаклава частично обесточена
Балаклава частично обесточена - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Балаклава частично обесточена
Город Балаклава частично остался без света из-за аварии на сетях. Об этом утром в понедельник сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T06:34
2024-04-22T06:34
2024-04-22T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Город Балаклава частично остался без света из-за аварии на сетях. Об этом утром в понедельник сообщили в "Севастопольэнерго".Для устранения аварии на место выехала оперативно-выездная бригада.Позже в компании сообщили, что в 07.01 электроснабжение потребителей было восстановлено.Накануне в Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остались две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс", сбой в сетях привел к увеличению интервала следования городских троллейбусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубуВ Крыму шторм размыл трассу Алушта – СудакУраганный ветер снес опоры освещения в Феодосии
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Балаклава частично обесточена
Балаклава частично осталась без света из-за аварии
06:34 22.04.2024 (обновлено: 08:39 22.04.2024)