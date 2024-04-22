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Главные новости Крыма: 22 апреля

Главные новости Крыма: 22 апреля - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Главные новости Крыма: 22 апреля

Принято решение о строительстве новых КОС под Алуштой. В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей. В Крыму проходит фестиваль оперы и балета... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T22:30

2024-04-22T22:30

2024-04-22T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Принято решение о строительстве новых КОС под Алуштой. В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей. В Крыму проходит фестиваль оперы и балета имени Прокофьева. В Симферополе начал работу пилотный проект по автоматизации тепловых пунктов. В Севастополе шторм сдвинул причал. Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Под Алуштой построят новые КОСВ поселке Приветное под Алуштой построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, документ опубликован на официальном правительственном портале республики. Проектирование очистных должны завершить до 1 декабря 2025 года.В Ялте опубликовали список доступных пляжейНа время проведения ремонтных работ на поврежденных ноябрьским штормом пляжах в Ялте откроют альтернативные пляжные территории. В порядок будут приведены все пострадавшие объекты: подпорные стены, ограждения, лестничные марши и пандусы на 21 пляже города."Чтобы работы доставили минимум дискомфорта жителям и гостям Большой Ялты, на время их проведения будут открыты альтернативные пляжные территории", – сообщила мэр Янина Павленко. И привела список открытых к посещению пляжей.Фестиваль оперы и балета в КрымуВ рамках фестиваля оперы и балета имени Сергея Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму, состоялось уже две премьеры для детей. Постановки были созданы специально для крымчан."Мы здесь уже показали два премьерных спектакля, которые были созданы специально для фестиваля. Это детский балет-сказка "Петя и волк", который увидели юные зрители Севастополя, и это балет "Шут" по мотивам русских народных сказок, который также был впервые показан", – сообщил генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист РФ Айдар Шайдулин.Зрители Севастополя, Симферополя и Ялты смогут в ближайшие дни увидеть семь балетных и оперных спектаклей на музыку Прокофьева.А автоматизация тепловых пунктовВ столице Крыма запустили пилотный проект по автоматизации тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения, который позволит сэкономить расход газа примерно на 30 процентов в отопительный сезон."Пилотный проект по автоматизации позволит поддерживать ту температуру, которая необходима для нагрева воды до 60 градусов Цельсия, но не давать этой же температуры на батареи, чтобы не видеть картины, что котлы, отдавая 70 градусов Цельсия, нагревают батареи при температуре на улице +8 и выше, и людям приходится открывать окна и "топить" Крым", – пояснил гендиректор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.В Севастополе шторм сдвинул причалВ Севастополе шторм сдвинул плавучий причал, из-за чего катера на Михайловскую батарею не ходят."Шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения, что препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно. На сегодняшний день принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение", – сообщили в городском департаменте транспорта.Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой РоссииДвоим севастопольцам – Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову – присвоено звание Герой России посмертно."Нашим воинам Никите Григорьевичу Мечтанову и Вячеславу Александровичу Пастухову – бойцам с позывными "Мечта" и "Свят" – Указом президента присвоены звания Героев России – посмертно", – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов были одними из лучших операторов FPV-дронов. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками, уточнил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240422/bezopasnye-morskie-progulki-v-krymu-na-chto-obratit-vnimanie-1136612821.html

https://crimea.ria.ru/20240422/vandaly-povredili-fontan-v-tsentre-simferopolya-1136746573.html

https://crimea.ria.ru/20240422/sotrudnik-otryada-krym-spas-vytaschil-iz-pod-koles-kamaza-muzhchinu-1136751119.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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