https://crimea.ria.ru/20240422/dvoim-sevastopoltsam-posmertno-prisvoeno-zvanie-geroy-rossii-1136745489.html

Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России

Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России

Двоим севастопольцам - Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову - присвоено звание Герой России, посмертно. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T11:03

2024-04-22T11:03

2024-04-22T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двоим севастопольцам - Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову - присвоено звание Герой России, посмертно. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов были одними из лучших операторов FPV-дронов. "В последний бой "Мечта" и "Свят" ушли вместе. Оба — первые номера в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками", - уточнил губернатор. По информации Развожаева, Никита Мечтанов с июля по октябрь 2023 года уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 боевиков. Вячеслав Пастухов в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с диверсантами, успешно применил FPV-дрон и уничтожил наступающую пехоту.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, утраты