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Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России
Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России
Двоим севастопольцам - Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову - присвоено звание Герой России, посмертно. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T11:03
2024-04-22T11:03
2024-04-22T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двоим севастопольцам - Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову - присвоено звание Герой России, посмертно. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов были одними из лучших операторов FPV-дронов. "В последний бой "Мечта" и "Свят" ушли вместе. Оба — первые номера в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками", - уточнил губернатор. По информации Развожаева, Никита Мечтанов с июля по октябрь 2023 года уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 боевиков. Вячеслав Пастухов в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с диверсантами, успешно применил FPV-дрон и уничтожил наступающую пехоту.
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РИА Новости Крым
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герои сво, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, утраты
Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России
Двоим бойцам из Севастополя посмертно присвоено звание Герой России
11:03 22.04.2024 (обновлено: 12:16 22.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двоим севастопольцам - Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову - присвоено звание Герой России, посмертно. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Нашим воинам Никите Григорьевичу Мечтанову и Вячеславу Александровичу Пастухову — бойцам с позывными "Мечта" и "Свят" — Указом Президента присвоены звания Героев России — посмертно", - написал Развожаев в своем ТГ-канале.
Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов были одними из лучших операторов FPV-дронов.
"В последний бой "Мечта" и "Свят" ушли вместе. Оба — первые номера в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками", - уточнил губернатор.
По информации Развожаева, Никита Мечтанов с июля по октябрь 2023 года уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 боевиков.
Вячеслав Пастухов в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с диверсантами, успешно применил FPV-дрон и уничтожил наступающую пехоту.