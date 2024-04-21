https://crimea.ria.ru/20240421/vesna-pomozhet-kak-pobedit-sezonnuyu-khandru-1136621120.html

Весна поможет: как победить сезонную хандру

Весна поможет: как победить сезонную хандру - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Весна поможет: как победить сезонную хандру

Избавиться от хандры, которую сопровождает тоска и неосознанная тревога, связанная с различными катаклизмами в мире и личной жизни, помогут прогулки на свежем... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T08:11

2024-04-21T08:11

2024-04-21T08:11

психология

радио "спутник в крыму"

мнения

ольга войновская

весна

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Избавиться от хандры, которую сопровождает тоска и неосознанная тревога, связанная с различными катаклизмами в мире и личной жизни, помогут прогулки на свежем воздухе и общение, которые не нужно игнорировать весной. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент факультета психологии КФУ им. Вернадского, практикующий психолог Ольга Войновская.По словам Войновской, за более чем 20 лет практики она анализировала, с какими проблемами люди чаще всего обращаются за помощью к психологам, и сегодня приходит к выводу, что наибольшее число клиентов приходят с жалобами на тоску, чувство одиночества и, как следствие, неосознанной тревоги.По ее мнению, в условиях разного рода катаклизмов в мире люди очень мало общаются "вживую". Войновская подчеркнула, что общения по телефону и тем более посредством гаджетов крайне мало, поскольку дело не только в обмене информацией, речи и даже звуке голоса."Общение происходит не только голосом, речью, но и мимикой, эмоциями. Мы "считываем" друг друга. И вот этого очень серьезно не хватает. Между нами стало много посредников", – отметила Войновская. В некоторой степени на развитие непреходящего чувства одиночества повлияла пандемия COVID-19, хотя с ней были связаны и позитивные моменты: "Ковид нарушил привычные связи, но восстановил другие: мы хотя бы пообщались с близкими", – отметила психолог.Но еще в большей степени пандемия стала психотравмой, и люди стали более тревожными после того, как длительный период времени нервничали из-за неопределенности и волновались за здоровье и жизнь своих близких, добавила специалист.В межсезонье хандра может усиливаться, и психолог рекомендует использовать весну по максимуму для того, чтобы избавиться от негативных эмоций.По ее словам, вся жизнь человека пронизана травмами – минитравмами и макситравмами, и каждая из них отторгается именно в разговоре. Если обычные беседы не помогают, значит следует обратиться к психологу. Благо, "сегодня у нас уже нет штампа, что если ты идешь к психологу, то ты болен", отметила специалист."Травма отторгается через речь. Когда человек проговаривает свою боль через другого, особенно другого грамотного специалиста, который умеет купировать, контейнировать, усилить, сгладить, перефразировать, то человек от этих травм освобождается. Если повезло с психологом, то он решит любую проблему", – сказала Войновская.Крымчане также приходят к психологам с проблемами, возникающими в браке или на работе, с возрастными кризисами – подростковым и среднего возраста, а иногда "идут за личностным ростом", что тоже очень важно, говорит психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог Консультации психолога по ОМС в 2024 году: эксперт оценил нововведенияСинюю или красную: как включить мозг на 100%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, мнения, ольга войновская, весна, здоровье, совет эксперта