https://crimea.ria.ru/20240310/vesennie-vspyshki-na-solntse-kak-vliyayut-na-lyudey-i-chto-sovetuet-psikholog-1135436814.html

Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог

Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог

На психику людей этой весной влияют не только традиционные изменения в природе, но и вспышки на Солнце. Как люди на это реагируют и что делать, если чувствуешь... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T19:51

2024-03-10T19:51

2024-03-10T19:51

психология

эксклюзивы риа новости крым

минздрав крыма

виктор темник

здоровье

солнце

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На психику людей этой весной влияют не только традиционные изменения в природе, но и вспышки на Солнце. Как люди на это реагируют и что делать, если чувствуешь проблемы с настроением, в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Республики Крым Виктор Темник.Виктор Темник уточнил, что наша психическая деятельность меняется, когда происходят серьезные изменения в окружающей среде. Меняется отношение человека к природе, друг к другу, меняется настроение."Нельзя говорить, что это происходит только весной и осенью. Весенне-осенние изменения психической деятельности происходят в силу погодных изменений, естественных природных явлений. И летом тоже. Многие страдают от жары, и могут возникать проблемы с психикой. Люди также впадают в апатию, депрессию", – говорит специалист.Психолог подчеркивает, что реакция у всех людей на природные изменения разная и зависит от темперамента, характера, как формировалась его психика в течение жизни.Также психолог рекомендует заниматься спортом, но при условии, что тренировка не вредит здоровью человека, то есть нагрузка должна быть соразмерной.В феврале научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал РИА Новости Крым, что весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра Зачем прячутся в депрессию и чем может быть полезна грусть – психологКак весна влияет на людей с психическими расстройствами - врач

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, минздрав крыма, виктор темник, здоровье, солнце, совет эксперта