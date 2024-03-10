Рейтинг@Mail.ru
Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240310/vesennie-vspyshki-na-solntse-kak-vliyayut-na-lyudey-i-chto-sovetuet-psikholog-1135436814.html
Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог
Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог
На психику людей этой весной влияют не только традиционные изменения в природе, но и вспышки на Солнце. Как люди на это реагируют и что делать, если чувствуешь... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T19:51
2024-03-10T19:51
психология
эксклюзивы риа новости крым
минздрав крыма
виктор темник
здоровье
солнце
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На психику людей этой весной влияют не только традиционные изменения в природе, но и вспышки на Солнце. Как люди на это реагируют и что делать, если чувствуешь проблемы с настроением, в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Республики Крым Виктор Темник.Виктор Темник уточнил, что наша психическая деятельность меняется, когда происходят серьезные изменения в окружающей среде. Меняется отношение человека к природе, друг к другу, меняется настроение."Нельзя говорить, что это происходит только весной и осенью. Весенне-осенние изменения психической деятельности происходят в силу погодных изменений, естественных природных явлений. И летом тоже. Многие страдают от жары, и могут возникать проблемы с психикой. Люди также впадают в апатию, депрессию", – говорит специалист.Психолог подчеркивает, что реакция у всех людей на природные изменения разная и зависит от темперамента, характера, как формировалась его психика в течение жизни.Также психолог рекомендует заниматься спортом, но при условии, что тренировка не вредит здоровью человека, то есть нагрузка должна быть соразмерной.В феврале научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал РИА Новости Крым, что весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра Зачем прячутся в депрессию и чем может быть полезна грусть – психологКак весна влияет на людей с психическими расстройствами - врач
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_0b99010a85bcf467d22a0117e5d5d903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психология, минздрав крыма, виктор темник, здоровье, солнце, совет эксперта
Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог

Обезопасить здоровье от воздействий вспышек на Солнце помогут занятия спортом и прогулки

19:51 10.03.2024
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На психику людей этой весной влияют не только традиционные изменения в природе, но и вспышки на Солнце. Как люди на это реагируют и что делать, если чувствуешь проблемы с настроением, в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Республики Крым Виктор Темник.

"Сейчас мощные бури на Солнце, происходят изменения в геомагнитном поле. Поэтому многие люди, у кого тонкая, ранимая психика, особенно реагирующая на изменения внешних условий жизни, страдают", – рассказал психолог.

Виктор Темник уточнил, что наша психическая деятельность меняется, когда происходят серьезные изменения в окружающей среде. Меняется отношение человека к природе, друг к другу, меняется настроение.
"Нельзя говорить, что это происходит только весной и осенью. Весенне-осенние изменения психической деятельности происходят в силу погодных изменений, естественных природных явлений. И летом тоже. Многие страдают от жары, и могут возникать проблемы с психикой. Люди также впадают в апатию, депрессию", – говорит специалист.
Психолог подчеркивает, что реакция у всех людей на природные изменения разная и зависит от темперамента, характера, как формировалась его психика в течение жизни.

"Быть на свежем воздухе полезно в любом состоянии, тем более в этот период времени. Чем чаще человек будет находиться на улице, в движении, тем больше это будет способствовать нормализации его психической деятельности", – советует специалист.

Также психолог рекомендует заниматься спортом, но при условии, что тренировка не вредит здоровью человека, то есть нагрузка должна быть соразмерной.
В феврале научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал РИА Новости Крым, что весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
Зачем прячутся в депрессию и чем может быть полезна грусть – психолог
Как весна влияет на людей с психическими расстройствами - врач
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПсихологияМинздрав КрымаВиктор ТемникЗдоровьеСолнцеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главное за день: 10 марта
21:43Через 3-4 года люди с Запада будут бежать за спасением в Россию – мнение
21:31Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время
21:01Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
20:54Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана
20:43Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
20:33Крымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей
20:11Что можно и нельзя делать на Масленицу
19:51Весенние вспышки на Солнце: как влияют на людей и что советует психолог
19:31Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
19:15Рожденные под стук колес: история семьи железнодорожников из Феодосии
18:54Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников
18:37Украинский беспилотник сбит под Петербургом
18:22В Петербурге ввели ограничения в работе аэропорта
18:10Обманчивое солнце и сильнейшие ливни: что ждет Крым на неделе – ФОБОС
17:48В Крыму до лета заменят более 70 трансформаторных подстанций
17:29Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди
17:02Очередь продолжает расти: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
16:38Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк
16:00Атака на Новгородскую область: сбиты два украинских беспилотника
Лента новостейМолния