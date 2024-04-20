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Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия
Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия
Ультимативные требования президента Украины Владимира Зеленского к НАТО по поставкам вооружения и боеприпасов обусловлены близостью поражения ВСУ, но альянс не... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T14:39
2024-04-20T14:39
эксклюзивы риа новости крым
владимир зеленский (президент украины)
мнения
сергей цеков
украина
нато
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ультимативные требования президента Украины Владимира Зеленского к НАТО по поставкам вооружения и боеприпасов обусловлены близостью поражения ВСУ, но альянс не намерен полностью удовлетворять "хотелки" киевского режима из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.Зеленский в ходе состоявшегося накануне заседания совета Украина – НАТО выдвинул пять требований к Североатлантическому альянсу, которые, по словам украинского лидера, нужно срочно выполнить. В их числе предоставление Киеву семи зенитно-ракетных комплексов Patriot или аналогичных систем ПВО, миллиона артиллерийских снарядов, как можно большего количества дальнобойных ракет и современных истребителей.По мнению сенатора, Североатлантический альянс "в какой-то степени выполнит" требования киевского режима, поскольку на Западе заинтересованы в продолжении конфликта и ослаблении России. При этом более-менее адекватные и здравомыслящие политики понимают, что как бы США и Европа ни вооружали Украину, ее поражение неизбежно, и этот фактор будет сдерживать НАТО от поставок Киеву больших объемов новейшего вооружения, считает Цеков.Вторая и главная причина, которая будет их удерживать от таких поставок – понимание, что это может привести к большой войне с Россией, полагает политик.В пятницу палата представителей США одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, которое должно состояться в субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в сенат.Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса "рисковать" и передавать Украине все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны стран-участниц блока.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – ЛавровУкраина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – СтолтенбергПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"
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владимир зеленский (президент украины), мнения, сергей цеков, украина, нато, поставки западного оружия украине
Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия

НАТО не будет полностью удовлетворять требования Киева по поставкам оружия – сенатор Цеков

14:39 20.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ультимативные требования президента Украины Владимира Зеленского к НАТО по поставкам вооружения и боеприпасов обусловлены близостью поражения ВСУ, но альянс не намерен полностью удовлетворять "хотелки" киевского режима из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Зеленский в ходе состоявшегося накануне заседания совета Украина – НАТО выдвинул пять требований к Североатлантическому альянсу, которые, по словам украинского лидера, нужно срочно выполнить. В их числе предоставление Киеву семи зенитно-ракетных комплексов Patriot или аналогичных систем ПВО, миллиона артиллерийских снарядов, как можно большего количества дальнобойных ракет и современных истребителей.

"Ситуация для Украины на сегодняшний день очень сложная. ВСУ испытывают острую нехватку вооружений и боеприпасов. Если раньше в Киеве, если можно так сказать, "по-хорошему", "по-дружески", обращались к союзникам и просили у них помощи, то сейчас, с учетом того что поставок нет, и Украина терпит поражение, Зеленский перешел от уговоров и убеждений к ультимативным требованиям к НАТО", – сказал Цеков.

По мнению сенатора, Североатлантический альянс "в какой-то степени выполнит" требования киевского режима, поскольку на Западе заинтересованы в продолжении конфликта и ослаблении России. При этом более-менее адекватные и здравомыслящие политики понимают, что как бы США и Европа ни вооружали Украину, ее поражение неизбежно, и этот фактор будет сдерживать НАТО от поставок Киеву больших объемов новейшего вооружения, считает Цеков.
Вторая и главная причина, которая будет их удерживать от таких поставок – понимание, что это может привести к большой войне с Россией, полагает политик.

"В этом случае вооружение против них будет применяться более мощное и разрушительное, чем то, которое сейчас используется на Украине. На Западе это понимают. К тому же, они сами боятся разоружиться, помогая Киеву. Поэтому, полагаю, Украине они что-то выделят, но не все то, что требует Зеленский", – подытожил сенатор РФ.

В пятницу палата представителей США одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, которое должно состояться в субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в сенат.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса "рисковать" и передавать Украине все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны стран-участниц блока.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир Зеленский (президент Украины)МненияСергей ЦековУкраинаНАТОПоставки западного оружия Украине
 
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