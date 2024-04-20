https://crimea.ria.ru/20240420/zakhochet-li-nato-udovletvorit-trebovaniya-zelenskogo-po-postavkam-oruzhiya-1136717847.html

Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия

Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия

Ультимативные требования президента Украины Владимира Зеленского к НАТО по поставкам вооружения и боеприпасов обусловлены близостью поражения ВСУ, но альянс не... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T14:39

2024-04-20T14:39

2024-04-20T14:39

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нато

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ультимативные требования президента Украины Владимира Зеленского к НАТО по поставкам вооружения и боеприпасов обусловлены близостью поражения ВСУ, но альянс не намерен полностью удовлетворять "хотелки" киевского режима из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.Зеленский в ходе состоявшегося накануне заседания совета Украина – НАТО выдвинул пять требований к Североатлантическому альянсу, которые, по словам украинского лидера, нужно срочно выполнить. В их числе предоставление Киеву семи зенитно-ракетных комплексов Patriot или аналогичных систем ПВО, миллиона артиллерийских снарядов, как можно большего количества дальнобойных ракет и современных истребителей.По мнению сенатора, Североатлантический альянс "в какой-то степени выполнит" требования киевского режима, поскольку на Западе заинтересованы в продолжении конфликта и ослаблении России. При этом более-менее адекватные и здравомыслящие политики понимают, что как бы США и Европа ни вооружали Украину, ее поражение неизбежно, и этот фактор будет сдерживать НАТО от поставок Киеву больших объемов новейшего вооружения, считает Цеков.Вторая и главная причина, которая будет их удерживать от таких поставок – понимание, что это может привести к большой войне с Россией, полагает политик.В пятницу палата представителей США одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, которое должно состояться в субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в сенат.Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса "рисковать" и передавать Украине все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны стран-участниц блока.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не позволит приблизить границы НАТО на Украине – ЛавровУкраина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – СтолтенбергПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), мнения, сергей цеков, украина, нато, поставки западного оружия украине