Захочет ли НАТО удовлетворить требования Зеленского по поставкам оружия
НАТО не будет полностью удовлетворять требования Киева по поставкам оружия – сенатор Цеков
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ультимативные требования президента Украины Владимира Зеленского к НАТО по поставкам вооружения и боеприпасов обусловлены близостью поражения ВСУ, но альянс не намерен полностью удовлетворять "хотелки" киевского режима из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Зеленский в ходе состоявшегося накануне заседания совета Украина – НАТО выдвинул пять требований к Североатлантическому альянсу, которые, по словам украинского лидера, нужно срочно выполнить. В их числе предоставление Киеву семи зенитно-ракетных комплексов Patriot или аналогичных систем ПВО, миллиона артиллерийских снарядов, как можно большего количества дальнобойных ракет и современных истребителей.
"Ситуация для Украины на сегодняшний день очень сложная. ВСУ испытывают острую нехватку вооружений и боеприпасов. Если раньше в Киеве, если можно так сказать, "по-хорошему", "по-дружески", обращались к союзникам и просили у них помощи, то сейчас, с учетом того что поставок нет, и Украина терпит поражение, Зеленский перешел от уговоров и убеждений к ультимативным требованиям к НАТО", – сказал Цеков.
По мнению сенатора, Североатлантический альянс "в какой-то степени выполнит" требования киевского режима, поскольку на Западе заинтересованы в продолжении конфликта и ослаблении России. При этом более-менее адекватные и здравомыслящие политики понимают, что как бы США и Европа ни вооружали Украину, ее поражение неизбежно, и этот фактор будет сдерживать НАТО от поставок Киеву больших объемов новейшего вооружения, считает Цеков.
Вторая и главная причина, которая будет их удерживать от таких поставок – понимание, что это может привести к большой войне с Россией, полагает политик.
"В этом случае вооружение против них будет применяться более мощное и разрушительное, чем то, которое сейчас используется на Украине. На Западе это понимают. К тому же, они сами боятся разоружиться, помогая Киеву. Поэтому, полагаю, Украине они что-то выделят, но не все то, что требует Зеленский", – подытожил сенатор РФ.
В пятницу палата представителей США одобрила голосование за законопроекты о помощи Украине, которое должно состояться в субботу, 20 апреля. Если документы одобрят, новый пакет помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Киеву, поступит на утверждение в сенат.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса "рисковать" и передавать Украине все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны стран-участниц блока.
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