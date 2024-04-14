https://crimea.ria.ru/20240414/pochemu-v-rossiyu-uezzhaet-vse-bolshe-evropeytsev-i-amerikantsev--mnenie-1136460535.html

Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение

Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение

Все больше бывших граждан США и стран Европы приезжают в Россию и остаются здесь, потому что благосостояние нашей страны уже давно выше, чем в их государствах,... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T16:45

2024-04-14T16:45

2024-04-14T16:51

мнения

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

европа

сша

россия

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/02/1131122805_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_4c91d9a0e60be4894017a6d98a6d48c5.jpg

Число мигрантов из Европы и США в России будет расти – эксперт Число мигрантов из Европы и США в России будет расти – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Все больше бывших граждан США и стран Европы приезжают в Россию и остаются здесь, потому что благосостояние нашей страны уже давно выше, чем в их государствах, и тенденция эта продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, в силу профессиональной деятельности ему приходится много общаться с иностранцами, которые, переехав в Россию из как будто благополучной Европы, находят здесь совершенно нормальные условия для жизни."У них (иностранцев – ред.) не возникает ощущения, что они переехали в бедную страну. Они не видят здесь (в России – ред.) признаков бедности. Люди приезжают из США, Канады, Латинской Америки, Европы. Хотя нам еще совсем недавно казалось, что в Европе жизнь лучше, чем в России, не только в психологическом, но и в экономическом плане. Ничего подобного", – сказал Шатров.Ситуация в РФ уже изменилась, и россияне могут смело гордиться своей страной, добавил он.Эксперт высказал уверенность, что близится время, когда в Россию в первую очередь поедут квалифицированные кадры. А с теми низкоквалифицированными, которые так или иначе нужны для некоторых работ, в России будут профессионально работать.Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере>>Шатров подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия не является страной-изгоем. И высказал мнение, что после окончания острой фазы конфликта на Украине появятся крупные международные союзы в дополнение к тем, что уже существуют в Африке, Азии, Латинской Америке. При этом диктовать правила в мировой экономике будут уже не Европа и США, а Россия и Азия, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступило время форсированного индустриального развития России – ПутинКрым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7

https://crimea.ria.ru/20240414/1136546589.html

европа

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, европа, сша, россия, мигранты