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Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение
Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение
Все больше бывших граждан США и стран Европы приезжают в Россию и остаются здесь, потому что благосостояние нашей страны уже давно выше, чем в их государствах,... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T16:45
2024-04-14T16:51
мнения
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
европа
сша
россия
мигранты
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Число мигрантов из Европы и США в России будет расти – эксперт
Число мигрантов из Европы и США в России будет расти – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Все больше бывших граждан США и стран Европы приезжают в Россию и остаются здесь, потому что благосостояние нашей страны уже давно выше, чем в их государствах, и тенденция эта продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, в силу профессиональной деятельности ему приходится много общаться с иностранцами, которые, переехав в Россию из как будто благополучной Европы, находят здесь совершенно нормальные условия для жизни."У них (иностранцев – ред.) не возникает ощущения, что они переехали в бедную страну. Они не видят здесь (в России – ред.) признаков бедности. Люди приезжают из США, Канады, Латинской Америки, Европы. Хотя нам еще совсем недавно казалось, что в Европе жизнь лучше, чем в России, не только в психологическом, но и в экономическом плане. Ничего подобного", – сказал Шатров.Ситуация в РФ уже изменилась, и россияне могут смело гордиться своей страной, добавил он.Эксперт высказал уверенность, что близится время, когда в Россию в первую очередь поедут квалифицированные кадры. А с теми низкоквалифицированными, которые так или иначе нужны для некоторых работ, в России будут профессионально работать.Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере&gt;&gt;Шатров подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия не является страной-изгоем. И высказал мнение, что после окончания острой фазы конфликта на Украине появятся крупные международные союзы в дополнение к тем, что уже существуют в Африке, Азии, Латинской Америке. При этом диктовать правила в мировой экономике будут уже не Европа и США, а Россия и Азия, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступило время форсированного индустриального развития России – ПутинКрым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7
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мнения, игорь шатров, европа, сша, россия, мигранты
Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение

Число мигрантов из Европы и США в России будет расти – мнение

16:45 14.04.2024 (обновлено: 16:51 14.04.2024)
 
© AP Photo Andreea AlexandruМигранты
Мигранты - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo Andreea Alexandru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Все больше бывших граждан США и стран Европы приезжают в Россию и остаются здесь, потому что благосостояние нашей страны уже давно выше, чем в их государствах, и тенденция эта продолжится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Число мигрантов из Европы и США в России будет расти – эксперт
16:45
По словам Шатрова, в силу профессиональной деятельности ему приходится много общаться с иностранцами, которые, переехав в Россию из как будто благополучной Европы, находят здесь совершенно нормальные условия для жизни.
"У них (иностранцев – ред.) не возникает ощущения, что они переехали в бедную страну. Они не видят здесь (в России – ред.) признаков бедности. Люди приезжают из США, Канады, Латинской Америки, Европы. Хотя нам еще совсем недавно казалось, что в Европе жизнь лучше, чем в России, не только в психологическом, но и в экономическом плане. Ничего подобного", – сказал Шатров.
Ситуация в РФ уже изменилась, и россияне могут смело гордиться своей страной, добавил он.
"Мы одни из лучших уже не первый год. Те изменения, которые в цифрах назывались в последние годы – внутренний валовый продукт (ВВП) и так далее – за этими цифрами стоит наше благосостояние, которое гораздо выше, чем во многих европейских странах. Я не говорю о Восточной Европе – Украине, Молдавии и прочих, где даже близко этого нет. Поэтому надо гордиться собой", – заявил Шатров.
Эксперт высказал уверенность, что близится время, когда в Россию в первую очередь поедут квалифицированные кадры. А с теми низкоквалифицированными, которые так или иначе нужны для некоторых работ, в России будут профессионально работать.
Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере>>
Шатров подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия не является страной-изгоем. И высказал мнение, что после окончания острой фазы конфликта на Украине появятся крупные международные союзы в дополнение к тем, что уже существуют в Африке, Азии, Латинской Америке. При этом диктовать правила в мировой экономике будут уже не Европа и США, а Россия и Азия, заключил эксперт.
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