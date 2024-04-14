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Главное за день: 14 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Главное за день: 14 апреля
Главное за день: 14 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Главное за день: 14 апреля
Работа ПВО России: 15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и Краснодарским краем. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-14T22:03
2024-04-15T00:03
главное за день
новости крыма
новости
пво
черное море
краснодарский край
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
вооруженные силы россии
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Работа ПВО России: 15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и Краснодарским краем. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой. На два дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение. Удар Ирана по Израилю.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ПВО России отражает атакиУтром в воскресенье силами российской ПВО сбиты 5 беспилотников ВСУ над Черным морем. Над Краснодарским краем были уничтожены 10 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, атака была предпринята c применением БПЛА самолетного типа.Атака ВСУ на Токмак – число погибших увеличилосьВ результате террористической атаки ВСУ на Токмак число погибших возросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, 8 переведены на стационарное лечение.Северо-Крымский канал можно снова заполнить водойГлава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что в перспективе Северо-Крымский канал можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком. По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса.Штормовое предупреждение объявлено в КрымуШтормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на два дня по Республике Крым. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Днем 15 апреля и в течение суток 16 апреля на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра.Удар Ирана по ИзраилюВ ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. По оценкам разных мировых СМИ, всего было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". В отражении атаки, кроме армии Израиля, принимали участие американские и британские военные.В Иране это назвали "ударом возмездия" за разгром их консульства в сирийском Дамаске 1 апреля, во время которого погибли семь человек.Израиль заявил о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов. Однако иранская сторона сообщила об уничтожении важных военных целей. В частности, не менее семи ракет попали по израильской авиабазе Неватим, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).При этом в администрации Нетаньяху заявили, что курс на реализацию целей войны с ХАМАС останется неизменным, а в ХАМАС назвали этот удар Ирана правомерной реакцией на агрессию Израиля.
https://crimea.ria.ru/20240414/ukraina-ponesla-kolossalnye-poteri--za-sutki-bolee-1200-boevikov-1136544432.html
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главное за день, новости крыма, новости, пво, черное море, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, вооруженные силы россии, токмак, евгений балицкий, северо-крымский канал, владимир константинов, днепр, мчс крыма, штормовое предупреждение, иран, израиль, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Главное за день: 14 апреля

Главные события и заявления воскресенья, 14 апреля

22:03 14.04.2024 (обновлено: 00:03 15.04.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Работа ПВО России: 15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и Краснодарским краем. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой. На два дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение. Удар Ирана по Израилю.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ПВО России отражает атаки

Утром в воскресенье силами российской ПВО сбиты 5 беспилотников ВСУ над Черным морем. Над Краснодарским краем были уничтожены 10 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, атака была предпринята c применением БПЛА самолетного типа.
Потери ВСУ
Вчера, 13:55
Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков

Атака ВСУ на Токмак – число погибших увеличилось

В результате террористической атаки ВСУ на Токмак число погибших возросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, 8 переведены на стационарное лечение.
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Вчера, 12:09
В жутком ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли 3 человека

Северо-Крымский канал можно снова заполнить водой

Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что в перспективе Северо-Крымский канал можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком. По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса.
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Вчера, 08:48
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на два дня по Республике Крым. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Днем 15 апреля и в течение суток 16 апреля на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра.
Гроза
Вчера, 19:10Радио "Спутник в Крыму"
Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

Удар Ирана по Израилю

В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. По оценкам разных мировых СМИ, всего было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". В отражении атаки, кроме армии Израиля, принимали участие американские и британские военные.
В Иране это назвали "ударом возмездия" за разгром их консульства в сирийском Дамаске 1 апреля, во время которого погибли семь человек.
Израиль заявил о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов. Однако иранская сторона сообщила об уничтожении важных военных целей. В частности, не менее семи ракет попали по израильской авиабазе Неватим, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).
При этом в администрации Нетаньяху заявили, что курс на реализацию целей войны с ХАМАС останется неизменным, а в ХАМАС назвали этот удар Ирана правомерной реакцией на агрессию Израиля.
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Вчера, 19:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
 
Главное за деньНовости КрымаНовостиПВОЧерное мореКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьВооруженные силы РоссииТокмакЕвгений БалицкийСеверо-Крымский каналВладимир КонстантиновДнепрМЧС КрымаШтормовое предупреждениеИранИзраильМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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