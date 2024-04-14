Главное за день: 14 апреля
Главные события и заявления воскресенья, 14 апреля
22:03 14.04.2024 (обновлено: 00:03 15.04.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Работа ПВО России: 15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и Краснодарским краем. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой. На два дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение. Удар Ирана по Израилю.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ПВО России отражает атаки
Утром в воскресенье силами российской ПВО сбиты 5 беспилотников ВСУ над Черным морем. Над Краснодарским краем были уничтожены 10 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, атака была предпринята c применением БПЛА самолетного типа.
Атака ВСУ на Токмак – число погибших увеличилось
В результате террористической атаки ВСУ на Токмак число погибших возросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, 8 переведены на стационарное лечение.
Северо-Крымский канал можно снова заполнить водой
Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что в перспективе Северо-Крымский канал можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком. По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на два дня по Республике Крым. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Днем 15 апреля и в течение суток 16 апреля на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра.
Удар Ирана по Израилю
В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. По оценкам разных мировых СМИ, всего было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". В отражении атаки, кроме армии Израиля, принимали участие американские и британские военные.
В Иране это назвали "ударом возмездия" за разгром их консульства в сирийском Дамаске 1 апреля, во время которого погибли семь человек.
Израиль заявил о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов. Однако иранская сторона сообщила об уничтожении важных военных целей. В частности, не менее семи ракет попали по израильской авиабазе Неватим, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).
При этом в администрации Нетаньяху заявили, что курс на реализацию целей войны с ХАМАС останется неизменным, а в ХАМАС назвали этот удар Ирана правомерной реакцией на агрессию Израиля.