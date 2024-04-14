https://crimea.ria.ru/20240414/glavnoe-za-den-14-aprelya-1136553264.html

Главное за день: 14 апреля

Главное за день: 14 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Главное за день: 14 апреля

Работа ПВО России: 15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и Краснодарским краем. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-14T22:03

2024-04-14T22:03

2024-04-15T00:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Работа ПВО России: 15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и Краснодарским краем. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить водой. На два дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение. Удар Ирана по Израилю.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ПВО России отражает атакиУтром в воскресенье силами российской ПВО сбиты 5 беспилотников ВСУ над Черным морем. Над Краснодарским краем были уничтожены 10 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, атака была предпринята c применением БПЛА самолетного типа.Атака ВСУ на Токмак – число погибших увеличилосьВ результате террористической атаки ВСУ на Токмак число погибших возросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, 8 переведены на стационарное лечение.Северо-Крымский канал можно снова заполнить водойГлава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что в перспективе Северо-Крымский канал можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком. По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса.Штормовое предупреждение объявлено в КрымуШтормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на два дня по Республике Крым. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Днем 15 апреля и в течение суток 16 апреля на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра.Удар Ирана по ИзраилюВ ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. По оценкам разных мировых СМИ, всего было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". В отражении атаки, кроме армии Израиля, принимали участие американские и британские военные.В Иране это назвали "ударом возмездия" за разгром их консульства в сирийском Дамаске 1 апреля, во время которого погибли семь человек.Израиль заявил о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов. Однако иранская сторона сообщила об уничтожении важных военных целей. В частности, не менее семи ракет попали по израильской авиабазе Неватим, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).При этом в администрации Нетаньяху заявили, что курс на реализацию целей войны с ХАМАС останется неизменным, а в ХАМАС назвали этот удар Ирана правомерной реакцией на агрессию Израиля.

https://crimea.ria.ru/20240414/ukraina-ponesla-kolossalnye-poteri--za-sutki-bolee-1200-boevikov-1136544432.html

https://crimea.ria.ru/20240414/v-zhutkom-dtp-s-rasplyuschivshim-ladu-gruzovikom-v-krymu-pogibli-3-cheloveka-1136543462.html

https://crimea.ria.ru/20240414/krym-adaptirovalsya-k-otsutstviyu-aviasoobscheniya--konstantinov-1136538467.html

https://crimea.ria.ru/20240414/livnevye-grozovye-dozhdi-i-28-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1136493454.html

https://crimea.ria.ru/20240414/kak-obostrenie-v-irane-privedet-k-povysheniyu-tsen-vo-vsem-mire--ekspert-1136549613.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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