https://crimea.ria.ru/20240409/glavnye-novosti-kryma-9-aprelya-1136411375.html

Главные новости Крыма: 9 апреля

Главные новости Крыма: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Главные новости Крыма: 9 апреля

Нептун" у Крыма и дроны над регионами РФ уничтожены в ночь на вторник. Поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте планируют восстановить к лету. В Крыму... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T22:03

2024-04-09T22:03

2024-04-09T22:03

главное за день

новости крыма

пво

министерство обороны рф

ялта

судак

янина павленко

константин подсевалов

закон о борьбе с "наливайками"

пенсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134234885_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_9758a215433a78fcdedb55a2316d7caa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. "Нептун" у Крыма и дроны над регионами РФ уничтожены в ночь на вторник. Поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте планируют восстановить к лету. В Крыму запретят продавать алкоголь в "наливайках", а прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии. В республике резко выросла заболеваемость коронавирусом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Нептун" над КрымомРоссийские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. В ночь на 9 апреля над Черным морем у берегов Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун", сообщили в Минобороны. Кроме того, в течение суток над регионами РФ сбито больше 200 вражеских дронов и пять реактивных снарядов западного образца.Набережные после штормовБолее 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего туристического сезона, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В Судаке рабочие уже приступили к расчистке обвалившегося 100-метрового участка набережной. Как объяснил журналистам глава администрации Судака Константин Подсевалов, набережная не была повреждена ноябрьским ураганом, ее разрушил очередной шторм спустя три недели.Закон о "наливайках"В Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона в ближайший месяц внесут в Государственный совет республики, сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян. Прабабушки и прадедушкиКрымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ. Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.Коронавирусный ростКоличество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%, сообщили во вторник в республиканском Роспотребнадзоре. За истекшую неделю зафиксировано 175 случаев. При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.

https://crimea.ria.ru/20240409/muzey-kryma-i-novorossii-stanet-luchshim-uchebnikom-istorii----vladyka-tikhon-1136404803.html

https://crimea.ria.ru/20240409/pochemu-v-krymu-uchastilis-pavodki--mnenie-eksperta-1136407143.html

https://crimea.ria.ru/20240409/120-dorog-i-tri-mosta-otremontiruyut-v-sevastopole-za-god-1136407927.html

https://crimea.ria.ru/20240409/dva-veka-uchitelstva-istoriya-dinastii-pedagogov-iz-sak-1136330504.html

https://crimea.ria.ru/20240409/pod-simferopolem-postroyat-novuyu-ambulatoriyu-za-125-millionov-rubley-1136397711.html

ялта

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, пво, министерство обороны рф, ялта, судак, янина павленко, константин подсевалов, закон о борьбе с "наливайками", пенсия, коронавирус в крыму