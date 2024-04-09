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Главные новости Крыма: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Главные новости Крыма: 9 апреля
Главные новости Крыма: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Главные новости Крыма: 9 апреля
Нептун" у Крыма и дроны над регионами РФ уничтожены в ночь на вторник. Поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте планируют восстановить к лету. В Крыму... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T22:03
2024-04-09T22:03
главное за день
новости крыма
пво
министерство обороны рф
ялта
судак
янина павленко
константин подсевалов
закон о борьбе с "наливайками"
пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. "Нептун" у Крыма и дроны над регионами РФ уничтожены в ночь на вторник. Поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте планируют восстановить к лету. В Крыму запретят продавать алкоголь в "наливайках", а прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии. В республике резко выросла заболеваемость коронавирусом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Нептун" над КрымомРоссийские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. В ночь на 9 апреля над Черным морем у берегов Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун", сообщили в Минобороны. Кроме того, в течение суток над регионами РФ сбито больше 200 вражеских дронов и пять реактивных снарядов западного образца.Набережные после штормовБолее 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего туристического сезона, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В Судаке рабочие уже приступили к расчистке обвалившегося 100-метрового участка набережной. Как объяснил журналистам глава администрации Судака Константин Подсевалов, набережная не была повреждена ноябрьским ураганом, ее разрушил очередной шторм спустя три недели.Закон о "наливайках"В Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона в ближайший месяц внесут в Государственный совет республики, сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян. Прабабушки и прадедушкиКрымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ. Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.Коронавирусный ростКоличество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%, сообщили во вторник в республиканском Роспотребнадзоре. За истекшую неделю зафиксировано 175 случаев. При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.
https://crimea.ria.ru/20240409/muzey-kryma-i-novorossii-stanet-luchshim-uchebnikom-istorii----vladyka-tikhon-1136404803.html
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главное за день, новости крыма, пво, министерство обороны рф, ялта, судак, янина павленко, константин подсевалов, закон о борьбе с "наливайками", пенсия, коронавирус в крыму
Главные новости Крыма: 9 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 9 апреля

22:03 09.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. "Нептун" у Крыма и дроны над регионами РФ уничтожены в ночь на вторник. Поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте планируют восстановить к лету. В Крыму запретят продавать алкоголь в "наливайках", а прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии. В республике резко выросла заболеваемость коронавирусом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Нептун" над Крымом

Российские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров. В ночь на 9 апреля над Черным морем у берегов Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун", сообщили в Минобороны. Кроме того, в течение суток над регионами РФ сбито больше 200 вражеских дронов и пять реактивных снарядов западного образца.
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Набережные после штормов

Более 20 берегоукрепительных сооружений в Ялте, поврежденных в результате сильного штора в ноябре прошлого года, планируется восстановить к началу летнего туристического сезона, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В Судаке рабочие уже приступили к расчистке обвалившегося 100-метрового участка набережной. Как объяснил журналистам глава администрации Судака Константин Подсевалов, набережная не была повреждена ноябрьским ураганом, ее разрушил очередной шторм спустя три недели.
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Закон о "наливайках"

В Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона в ближайший месяц внесут в Государственный совет республики, сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян.
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Прабабушки и прадедушки

Крымским прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии за правнуков, которые находятся у них на иждивении. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ. Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет, которые обучаются очно (но не дольше, чем до 23 лет), а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.
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Коронавирусный рост

Количество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%, сообщили во вторник в республиканском Роспотребнадзоре. За истекшую неделю зафиксировано 175 случаев. При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.
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Главное за деньНовости КрымаПВОМинистерство обороны РФЯлтаСудакЯнина ПавленкоКонстантин ПодсеваловЗакон о борьбе с "наливайками"ПенсияКоронавирус в Крыму
 
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