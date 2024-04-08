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Наводнение в Орске: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Наводнение в Орске: что известно к этому часу
Наводнение в Орске: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Наводнение в Орске: что известно к этому часу
Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T12:01
2024-04-08T12:01
наводнение
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще прибывает вода. Об этом сообщил мэр Василий Козупица.В городе развернуто 16 пунктов временного размещения, рассчитанные на прием 12 395 человек. В настоящее время ПВР находится 1375 горожан, их число растет. Пункты временного размещения оборудованы всем необходимым, организовано трехразовое горячее питание, работают психологи и социальные работники, помогают волонтеры, отметил мэр.По словам Козупицы, за ночь ситуация с паводком изменилась. Уровень реки Елшанки, которая вчера поздно вечером вышла из берего, упал, вода отступила. Дворы жилых домов не затоплены. Тем не менее, жителей эвакуировали всю ночь – работали на опережение, добавил он.В настоящее время ведется работа по выявлению граждан, которые до сих пор остаются в домах на затопленных территориях. Информацию о таких людях градоначальник попросил передавать в Единую дежурное-диспетчерскую службу.Ранее в администрации Оренбурга предупредили, что ожидают пик наводнения в среду 10 апреля.Паводки в Регионах РоссииВ МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. В 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов.В Илекском районе сотрудники МЧС России и местные службы укрепляют насыпную дамбу, защищающую районный центр.В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Все еще подтоплены 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги. В двух пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.В Алтайском крае вода зашла в 142 жилых дома и на 453 приусадебных участка. В двух пункта временного размещения находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы. В Михайловском районе, cеле Ракиты, городе Алейске и поселке Павловске углублен 101 километр водоотводных траншей, низменные участки отсыпаны почти 3,5 тысячами кубических метров грунта, возведено 18 временных дамб общей протяженностью 10 километров.В Курганской области МЧС России функционирует в режиме ЧС. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Эвакуирован 571 человек, из них 89 – в шесть пунктов временного размещения. На место уже прибыли 100 специалистов и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств из уральских подразделений МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощьюПаводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характераВ Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в ОрскЧетыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
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наводнение, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия, новости
Наводнение в Орске: что известно к этому часу

Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске – мэр

12:01 08.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Никифоров / Перейти в фотобанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Более 6,5 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Орске Оренбургской области. Самая сложная ситуация складывается в Советском районе города, где все еще прибывает вода. Об этом сообщил мэр Василий Козупица.
"В общей сложности в Орске затоплено 38 территорий. По оперативным данным, в зоне подтопления 6 689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, девять медицинских учреждений, девять объектов культуры, 27 объектов экономики, – написал в своем Telegram-канале Козупица. – Самая сложная ситуация в Советском районе Орска. Вода все еще прибывает. Началась эвакуация жителей поселка Лесоторговый".
В городе развернуто 16 пунктов временного размещения, рассчитанные на прием 12 395 человек. В настоящее время ПВР находится 1375 горожан, их число растет. Пункты временного размещения оборудованы всем необходимым, организовано трехразовое горячее питание, работают психологи и социальные работники, помогают волонтеры, отметил мэр.
По словам Козупицы, за ночь ситуация с паводком изменилась. Уровень реки Елшанки, которая вчера поздно вечером вышла из берего, упал, вода отступила. Дворы жилых домов не затоплены. Тем не менее, жителей эвакуировали всю ночь – работали на опережение, добавил он.
В настоящее время ведется работа по выявлению граждан, которые до сих пор остаются в домах на затопленных территориях. Информацию о таких людях градоначальник попросил передавать в Единую дежурное-диспетчерскую службу.
Ранее в администрации Оренбурга предупредили, что ожидают пик наводнения в среду 10 апреля.
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В МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. В 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов.
В Илекском районе сотрудники МЧС России и местные службы укрепляют насыпную дамбу, защищающую районный центр.
В Самарской области освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Все еще подтоплены 50 жилых домов и 901 приусадебный участок, а также участок автодороги. В двух пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.
В Алтайском крае вода зашла в 142 жилых дома и на 453 приусадебных участка. В двух пункта временного размещения находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы. В Михайловском районе, cеле Ракиты, городе Алейске и поселке Павловске углублен 101 километр водоотводных траншей, низменные участки отсыпаны почти 3,5 тысячами кубических метров грунта, возведено 18 временных дамб общей протяженностью 10 километров.
В Курганской области МЧС России функционирует в режиме ЧС. В регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Эвакуирован 571 человек, из них 89 – в шесть пунктов временного размещения. На место уже прибыли 100 специалистов и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств из уральских подразделений МЧС России.
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