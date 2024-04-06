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Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории

Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории

Аварийные бригады утром в субботу завершили работы на поврежденном участке центрального водопровода Евпатории. Сейчас идет заполнение системы, сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T08:16

2024-04-06T08:16

2024-04-06T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Аварийные бригады утром в субботу завершили работы на поврежденном участке центрального водопровода Евпатории. Сейчас идет заполнение системы, сообщил врио главы администрации города Иван Просоедов.Авария на центральном водоводе города произошла в пятницу. По данным Просоедова, в субботу для горожан будет организован подвоз воды по графику.При этом полностью восстановить давление в сети удастся к концу дня.С 8 утра для жителей организован подвоз питьевой воды. График и адреса опубликовала "Вода Крыма".В феврале минстрой Крыма сообщал, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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