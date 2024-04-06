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Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории
Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории
Аварийные бригады утром в субботу завершили работы на поврежденном участке центрального водопровода Евпатории. Сейчас идет заполнение системы, сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T08:16
2024-04-06T08:35
евпатория
иван просоедов
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Аварийные бригады утром в субботу завершили работы на поврежденном участке центрального водопровода Евпатории. Сейчас идет заполнение системы, сообщил врио главы администрации города Иван Просоедов.Авария на центральном водоводе города произошла в пятницу. По данным Просоедова, в субботу для горожан будет организован подвоз воды по графику.При этом полностью восстановить давление в сети удастся к концу дня.С 8 утра для жителей организован подвоз питьевой воды. График и адреса опубликовала "Вода Крыма".В феврале минстрой Крыма сообщал, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
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РИА Новости Крым
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евпатория, иван просоедов, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма, крым
Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории

Полное восстановление подачи воды в Евпатории после аварии ожидается до конца дня - власти

08:16 06.04.2024 (обновлено: 08:35 06.04.2024)
 
© Telegram-канал врио главы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваВ Евпатории завершили аварийные работы на центральном водоводе
В Евпатории завершили аварийные работы на центральном водоводе
© Telegram-канал врио главы администрации Евпатории Ивана Просоедова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Аварийные бригады утром в субботу завершили работы на поврежденном участке центрального водопровода Евпатории. Сейчас идет заполнение системы, сообщил врио главы администрации города Иван Просоедов.
Авария на центральном водоводе города произошла в пятницу. По данным Просоедова, в субботу для горожан будет организован подвоз воды по графику.
"Специалисты "Воды Крыма" всю ночь работали над устранением аварии на городском водоводе диаметром 900 мм. Аварийные работы завершены в 6:45. Уже приступили к развоздушиванию и заполнению системы водоснабжения города. Этот процесс займет около четырех часов (до 11:00), так как общая протяженность сетей составляет более 400 км", - написал он в своем Telegram.
При этом полностью восстановить давление в сети удастся к концу дня.
С 8 утра для жителей организован подвоз питьевой воды. График и адреса опубликовала "Вода Крыма".
В феврале минстрой Крыма сообщал, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.
Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.
Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.
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