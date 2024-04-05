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Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе
Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе
В Евпатории в течение часа отключат воду из-за аварии на центральном водоводе. Об этом предупредил врио главы городской администрации Иван Просоедов. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T23:38
2024-04-05T23:42
крым
евпатория
иван просоедов
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городская среда
водоснабжение
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5апр - РИА Новости Крым. В Евпатории в течение часа отключат воду из-за аварии на центральном водоводе. Об этом предупредил врио главы городской администрации Иван Просоедов.Он добавил, что аварийная бригада "Воды Крыма" уже работает над устранением аварии.В феврале минстрой Крыма сообщал, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
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крым, евпатория, иван просоедов, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, водоснабжение, новости крыма
Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе

В Евпатории из-за порыва на центральном водоводе отключили водоснабжение - власти

23:38 05.04.2024 (обновлено: 23:42 05.04.2024)
 
© РИА Новости КрымТруба водоснабжения
Труба водоснабжения - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5апр - РИА Новости Крым. В Евпатории в течение часа отключат воду из-за аварии на центральном водоводе. Об этом предупредил врио главы городской администрации Иван Просоедов.
"Устранили локальную аварию в городской сети водоснабжения, но произошел порыв в центральном водоводе. В течение часа прекратится подача воды в город, по возможности запасаемся. Завтра обеспечим подвоз воды, график будет размещен дополнительно", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аварийная бригада "Воды Крыма" уже работает над устранением аварии.
В феврале минстрой Крыма сообщал, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.
Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.
Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.
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КрымЕвпаторияИван ПросоедовВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаВодоснабжениеНовости Крыма
 
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