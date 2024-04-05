https://crimea.ria.ru/20240405/evpatoriya-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-tsentralnom-vodovode-1136322913.html

Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе

Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе

В Евпатории в течение часа отключат воду из-за аварии на центральном водоводе. Об этом предупредил врио главы городской администрации Иван Просоедов. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T23:38

2024-04-05T23:38

2024-04-05T23:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5апр - РИА Новости Крым. В Евпатории в течение часа отключат воду из-за аварии на центральном водоводе. Об этом предупредил врио главы городской администрации Иван Просоедов.Он добавил, что аварийная бригада "Воды Крыма" уже работает над устранением аварии.В феврале минстрой Крыма сообщал, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч "кубов", подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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