https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html

Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет

Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет

Вечером в пятницу произошел прорыв дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области. Днем в субботу из города эвакуировано уже около 2 тысяч человек. Есть... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T16:45

2024-04-06T16:45

2024-04-06T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу произошел прорыв дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области. Днем в субботу из города эвакуировано уже около 2 тысяч человек. Есть погибшие. Возбуждено уголовное дело. В Оренбургской области объявлена обязательная эвакуация. МЧС России направляет в регион дополнительные силы. Все о ситуации к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.Прорыв дамбы в ОрскеВечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Была усилена группировка спасателей. Начались работы по укреплению дамбы и устранению порыва.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды превысил семь метров, в зону подтопления попали больше десяти тысяч человек. Жителей призвали срочно эвакуироваться.Утром 6 апреля стало известно, что паводок находится у пиковых значений. В ряде территорий Оренбургской области - сложная ситуация, особенно в Орске. Подтоплено более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей.Всего в зону подтопления в Орске попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.К утру уровень воды на реке Урал стал критическим и достиг 9,27 метров, сообщил мэр Орска Василий Козупица.В районе Старого города в Орске при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Предварительно установлено, что смерть людей не связана с утоплением. Позже в этом же районе находят еще одного погибшего.Возбуждено уголовное делоПо факту прорыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области региональным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело.В региональной прокуратуре сообщают, что была проведена проверка соблюдения законодательства при содержании гидротехнического сооружения – дамбы в городе Орск.Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность).Принудительная эвакуацияВ Оренбургской области объявили обязательную эвакуацию из подтопленных районов города из-за критического уровня воды в реке Урал. При отказе людей будут эвакуировать принудительно с помощью полиции.В Орске с подтопленной территории эвакуировано уже около 2 тысяч человек. В ПВР находятся 320 жителей, в том числе 85 детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.На месте ликвидации последствий паводка в Орске работают спасатели МЧС России, региональные и муниципальные спасательные формирования: 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников.В МЧС России сообщают, что, по поручению главы ведомства Александра Куренкова в Оренбургскую область прибудет дополнительный эшелон спасателей, в числе которого 175 специалистов отряда "Центроспас", курсанты и офицеры Уральского института Государственной пожарной службы МЧС России.Также везут плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты.Ситуация на контроле у правительстваВ правительстве России отмечают, что подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более 100 лет. Ситуация находится на контроле, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко провела оперативное совещание и дала соответствующе поручения.В частности, Роспотребнадзору поручено проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории подтопления и обеспечить контроль качества воды в населенных пунктах, а Россельхознадзору обеспечить ветеринарную безопасность.Ростехнадзор должен проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений.Решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске поручено Росводресурсам вместе с правительством Оренбургской области.Минсельхоз России оценит ущерб сельхозтоваропроизводителей и примет меры по минимизации последствий для сельского хозяйства региона.

https://crimea.ria.ru/20240406/esche-odnogo-pogibshego-obnaruzhili-v-orske-1136326193.html

https://crimea.ria.ru/20240406/ugolovnoe-delo-o-khalatnosti-vozbuzhdeno-posle-proryva-damby-v-orske-1136328612.html

https://crimea.ria.ru/20240406/v-orenburgskoy-oblasti-zayavili-o-prinuditelnoy-evakuatsii-iz-zony-chs-1136330700.html

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