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Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
По факту прорыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области региональным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T12:47
2024-04-06T12:47
2024-04-06T12:50
орск
оренбургская область
происшествия
весенние паводки в россии
прорыв дамбы в орске
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. По факту прорыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области региональным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В региональной прокуратуре сообщают, что была проведена проверка соблюдения законодательства при содержании гидротехнического сооружения – дамбы в городе Орске.По информации ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора выявлялись нарушения при содержании дамбы. В уполномоченный орган были направлены соответствующие предписания."В адрес первого заместителя главы города Орска прокуратурой в марте 2024 года направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - уточняют в прокуратура Оренбургской области.Однако, по информации ведомства, меры, направленные на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, не были приняты своевременно. В результате 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы.Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокурором области на особый контроль.В зону затопления после прорыва дамбы в Орске попали больше десяти тысяч человек. В субботу были найдены тела трех погибших. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критическогоКрым в июне ожидает дождевой паводок - МЧСЕще одного погибшего обнаружили в Орске
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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орск, оренбургская область, происшествия, весенние паводки в россии, прорыв дамбы в орске, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске произошел из-за халатности властей – Следком
12:47 06.04.2024 (обновлено: 12:50 06.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. По факту прорыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области региональным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению руководителя следственного управления по факту прорыва дамбы в городе Орске возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении в соцсети Вконтакте СУ СК России по Оренбургской области.
В региональной прокуратуре сообщают, что была проведена проверка соблюдения законодательства при содержании гидротехнического сооружения – дамбы в городе Орске.
"Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
По информации ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора выявлялись нарушения при содержании дамбы. В уполномоченный орган были направлены соответствующие предписания.
"В адрес первого заместителя главы города Орска прокуратурой в марте 2024 года направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - уточняют в прокуратура Оренбургской области.
Однако, по информации ведомства, меры, направленные на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, не были приняты своевременно. В результате 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы
.
Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокурором области на особый контроль.
В зону затопления после прорыва дамбы в Орске попали
больше десяти тысяч человек. В субботу были найдены тела
трех погибших.
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