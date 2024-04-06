https://crimea.ria.ru/20240406/ugolovnoe-delo-o-khalatnosti-vozbuzhdeno-posle-proryva-damby-v-orske-1136328612.html

Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске

Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске

По факту прорыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области региональным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T12:47

2024-04-06T12:47

2024-04-06T12:50

орск

оренбургская область

происшествия

весенние паводки в россии

прорыв дамбы в орске

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. По факту прорыва дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области региональным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В региональной прокуратуре сообщают, что была проведена проверка соблюдения законодательства при содержании гидротехнического сооружения – дамбы в городе Орске.По информации ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора выявлялись нарушения при содержании дамбы. В уполномоченный орган были направлены соответствующие предписания."В адрес первого заместителя главы города Орска прокуратурой в марте 2024 года направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - уточняют в прокуратура Оренбургской области.Однако, по информации ведомства, меры, направленные на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, не были приняты своевременно. В результате 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы.Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокурором области на особый контроль.В зону затопления после прорыва дамбы в Орске попали больше десяти тысяч человек. В субботу были найдены тела трех погибших. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критическогоКрым в июне ожидает дождевой паводок - МЧСЕще одного погибшего обнаружили в Орске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, оренбургская область, происшествия, весенние паводки в россии, прорыв дамбы в орске, ск рф (следственный комитет российской федерации)