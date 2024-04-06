https://crimea.ria.ru/20240406/v-orenburgskoy-oblasti-zayavili-o-prinuditelnoy-evakuatsii-iz-zony-chs-1136330700.html

В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС

В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС - РИА Новости Крым, 06.04.2024

В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС

В Оренбургской области объявили обязательную эвакуацию из подтопленных районов города из-за критического уровня воды в реке Урал. При отказе людей будут... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T14:47

2024-04-06T14:47

2024-04-06T15:02

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

оренбург

происшествия

эвакуация

новости

общество

весенние паводки в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Оренбургской области объявили обязательную эвакуацию из подтопленных районов города из-за критического уровня воды в реке Урал. При отказе людей будут эвакуировать принудительно с помощью полиции. Об этом сообщает мэр Оренбурга Сергей Салмин.В зоне подтопления, по информации главы города, находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.Сергей Салмин отметил, что, по последним данным, уровень воды в Урале достиг 855 сантиметров. И вода будет прибывать."Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность", - подчеркнул мэр.Тем временем в городе Орск Оренбургской области с подтопленной территории эвакуировано уже около 2 тысяч человек. В ПВР находятся 320 жителей, в том числе 85 детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.По информации властей, в старой части Орска ситуация сложная. Все службы работают по своим направлениям. Решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания."В ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. Обязательно обеспечим их всем необходимым. Эвакуация - необходимая мера", - уточняют в пресс-службе со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.В настоящее время, по информации властей, известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий."В Орске на месте ликвидации последствий паводка работают спасатели МЧС России, региональные и муниципальные спасательные формирования: 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников", - говорится в сообщении.По поручению главы МЧС России Александра Куренкова, в Оренбуржье вылетел дополнительный эшелон спасателей.О прорыве дамбы на реке Урал в Орске стало известно в пятницу. В субботу по данному факту региональным Следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одного погибшего обнаружили в ОрскеУголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в ОрскеВ Орске нашли двух погибших

оренбургская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия, эвакуация, новости, общество, весенние паводки в россии