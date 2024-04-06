Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240406/v-orenburgskoy-oblasti-zayavili-o-prinuditelnoy-evakuatsii-iz-zony-chs-1136330700.html
В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС
В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС - РИА Новости Крым, 06.04.2024
В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС
В Оренбургской области объявили обязательную эвакуацию из подтопленных районов города из-за критического уровня воды в реке Урал. При отказе людей будут... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T14:47
2024-04-06T15:02
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
оренбург
происшествия
эвакуация
новости
общество
весенние паводки в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136330834_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_ca279caea24aa1ad92ce4ed278a260eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Оренбургской области объявили обязательную эвакуацию из подтопленных районов города из-за критического уровня воды в реке Урал. При отказе людей будут эвакуировать принудительно с помощью полиции. Об этом сообщает мэр Оренбурга Сергей Салмин.В зоне подтопления, по информации главы города, находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.Сергей Салмин отметил, что, по последним данным, уровень воды в Урале достиг 855 сантиметров. И вода будет прибывать."Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность", - подчеркнул мэр.Тем временем в городе Орск Оренбургской области с подтопленной территории эвакуировано уже около 2 тысяч человек. В ПВР находятся 320 жителей, в том числе 85 детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.По информации властей, в старой части Орска ситуация сложная. Все службы работают по своим направлениям. Решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания."В ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. Обязательно обеспечим их всем необходимым. Эвакуация - необходимая мера", - уточняют в пресс-службе со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.В настоящее время, по информации властей, известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий."В Орске на месте ликвидации последствий паводка работают спасатели МЧС России, региональные и муниципальные спасательные формирования: 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников", - говорится в сообщении.По поручению главы МЧС России Александра Куренкова, в Оренбуржье вылетел дополнительный эшелон спасателей.О прорыве дамбы на реке Урал в Орске стало известно в пятницу. В субботу по данному факту региональным Следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одного погибшего обнаружили в ОрскеУголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в ОрскеВ Орске нашли двух погибших
оренбургская область
оренбург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136330834_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9dd4e4bca176cc1be1526e5b08f661cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия, эвакуация, новости, общество, весенние паводки в россии
В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС

В Оренбургской области объявили принудительную эвакуацию жителей из зоны подтоплений

14:47 06.04.2024 (обновлено: 15:02 06.04.2024)
 
© Фото : Оренбург. Официально/TelegramПоследствия прорыва Дамбы в Орске
Последствия прорыва Дамбы в Орске
© Фото : Оренбург. Официально/Telegram
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Оренбургской области объявили обязательную эвакуацию из подтопленных районов города из-за критического уровня воды в реке Урал. При отказе людей будут эвакуировать принудительно с помощью полиции. Об этом сообщает мэр Оренбурга Сергей Салмин.
"Я обращаюсь ко всем оренбуржцам, чьи дома находятся в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции", - написал он в своем Telegram-канале.
В зоне подтопления, по информации главы города, находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.
Сергей Салмин отметил, что, по последним данным, уровень воды в Урале достиг 855 сантиметров. И вода будет прибывать.
"Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность", - подчеркнул мэр.
Тем временем в городе Орск Оренбургской области с подтопленной территории эвакуировано уже около 2 тысяч человек. В ПВР находятся 320 жителей, в том числе 85 детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
"Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале.
По информации властей, в старой части Орска ситуация сложная. Все службы работают по своим направлениям. Решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания.
"В ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. Обязательно обеспечим их всем необходимым. Эвакуация - необходимая мера", - уточняют в пресс-службе со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.
В настоящее время, по информации властей, известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий.
"В Орске на месте ликвидации последствий паводка работают спасатели МЧС России, региональные и муниципальные спасательные формирования: 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотников", - говорится в сообщении.
По поручению главы МЧС России Александра Куренкова, в Оренбуржье вылетел дополнительный эшелон спасателей.
О прорыве дамбы на реке Урал в Орске стало известно в пятницу. В субботу по данному факту региональным Следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще одного погибшего обнаружили в Орске
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
В Орске нашли двух погибших
 
Оренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеОренбургПроисшествияЭвакуацияНовостиОбществоВесенние паводки в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон
15:58Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
15:42Бойцов Росгвардии будут хоронить на воинских кладбищах - Путин
15:34Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ
15:12Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму
14:47В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС
14:21ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику
14:05В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье
13:47В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК
13:33Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
13:26Стечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестован
13:05Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр
12:47Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
12:32Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
12:13В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:50Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры
11:33Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
11:22Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины
11:04Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
10:53Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
Лента новостейМолния