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В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов
В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов
Расширенные ярмарки выходного дня пройдет в Симферополе в эти выходные. Торговые ряды выставят по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T21:41
2024-04-05T21:41
крым
симферополь
ярмарка
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Расширенные ярмарки выходного дня пройдет в Симферополе в эти выходные. Торговые ряды выставят по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Кроме того, крымские производители представят свою продукцию на улицах Аэрофлотская, Энергетиков в поселке ГРЭСовский, на Героев Сталинграда и Залесская.В воскресенье ярмарка будет работать на улицах Мате Залки и Балаклавская.По информации администрации, сельхозтоваропроизводители привезут крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку.Ранее начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник рассказал, что на рынках пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться уже к концу месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в КрымуКрым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукцииВ Крыму выплатят субсидии производителям ягод
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крым, симферополь, ярмарка, сельское хозяйство, торговля, общество, новости крыма
В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов

Расширенная ярмарка выходного дня пройдет в Симферополе 6 и 7 апреля

21:41 05.04.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПродукты из Херсонской и Запорожской областей на симферопольском рынке "Привоз"
Продукты из Херсонской и Запорожской областей на симферопольском рынке Привоз - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Расширенные ярмарки выходного дня пройдет в Симферополе в эти выходные. Торговые ряды выставят по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Расширенная ярмарка "выходного дня", организованная администрацией города Симферополя и министерством сельского хозяйства Республики Крым, состоится 6 апреля. Она откроется в 07.00 и будет работать до 14.00 на улицах Севастопольская, Киевская, а также Кечкеметская/Бела Куна", - говорится в сообщении.

Кроме того, крымские производители представят свою продукцию на улицах Аэрофлотская, Энергетиков в поселке ГРЭСовский, на Героев Сталинграда и Залесская.
В воскресенье ярмарка будет работать на улицах Мате Залки и Балаклавская.
По информации администрации, сельхозтоваропроизводители привезут крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку.
Ранее начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник рассказал, что на рынках пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться уже к концу месяца.
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КрымСимферопольЯрмаркаСельское хозяйствоТорговляОбществоНовости Крыма
 
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