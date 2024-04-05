https://crimea.ria.ru/20240405/v-simferopole-proydet-yarmarka-vykhodnogo-dnya-spisok-adresov-1136314502.html

В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов

В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов - РИА Новости Крым, 05.04.2024

В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов

Расширенные ярмарки выходного дня пройдет в Симферополе в эти выходные. Торговые ряды выставят по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T21:41

2024-04-05T21:41

2024-04-05T21:41

крым

симферополь

ярмарка

сельское хозяйство

торговля

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Расширенные ярмарки выходного дня пройдет в Симферополе в эти выходные. Торговые ряды выставят по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Кроме того, крымские производители представят свою продукцию на улицах Аэрофлотская, Энергетиков в поселке ГРЭСовский, на Героев Сталинграда и Залесская.В воскресенье ярмарка будет работать на улицах Мате Залки и Балаклавская.По информации администрации, сельхозтоваропроизводители привезут крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку.Ранее начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник рассказал, что на рынках пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться уже к концу месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в КрымуКрым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукцииВ Крыму выплатят субсидии производителям ягод

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симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, ярмарка, сельское хозяйство, торговля, общество, новости крыма