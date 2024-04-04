На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани
Суд арестовал на два месяца водителя автомобиля из-за смертельного ДТП на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На два месяца арестован водитель, который обвиняется в совершении на Кубани дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Тихорецким районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении водителя автомобиля, нарушившего правила дорожного движения и спровоцировавшего ДТП, в результате которого погиб тренер и пострадали четверо несовершеннолетних спортсменов из Липецкой области. Суд принял решение о необходимости удовлетворения ходатайства и поместил фигуранта под стражу на 2 месяца", – говорится в Telegram-канале пресс-службы.
В четверг утром стало известно, что накануне поздно вечером на автодороге "Кавказ" в Тихорецком районе Краснодарского края произошло ДТП. Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.
Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко. За жизнь четверых детей борются врачи.
Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю начато расследование уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В ведомстве сообщили, что к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".
В ведомстве сообщили, что к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".
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