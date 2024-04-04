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На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани
На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 04.04.2024
На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани
На два месяца арестован водитель, который обвиняется в совершении на Кубани дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T20:47
2024-04-04T20:47
дтп
краснодарский край
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На два месяца арестован водитель, который обвиняется в совершении на Кубани дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В четверг утром стало известно, что накануне поздно вечером на автодороге "Кавказ" в Тихорецком районе Краснодарского края произошло ДТП. Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко. За жизнь четверых детей борются врачи.Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю начато расследование уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).В ведомстве сообщили, что к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП с фурой погибли трое студентовБывший член ОП Крыма предстанет перед судом за смертельное ДТПВыпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области
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дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, арест
На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани

Суд арестовал на два месяца водителя автомобиля из-за смертельного ДТП на Кубани

20:47 04.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На два месяца арестован водитель, который обвиняется в совершении на Кубани дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Тихорецким районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении водителя автомобиля, нарушившего правила дорожного движения и спровоцировавшего ДТП, в результате которого погиб тренер и пострадали четверо несовершеннолетних спортсменов из Липецкой области. Суд принял решение о необходимости удовлетворения ходатайства и поместил фигуранта под стражу на 2 месяца", – говорится в Telegram-канале пресс-службы.

В четверг утром стало известно, что накануне поздно вечером на автодороге "Кавказ" в Тихорецком районе Краснодарского края произошло ДТП. Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.
Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко. За жизнь четверых детей борются врачи.
Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю начато расследование уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ведомстве сообщили, что к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".
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ДТПКраснодарский крайКубаньПроисшествияАрест
 
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