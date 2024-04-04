https://crimea.ria.ru/20240404/na-dva-mesyatsa-arestovan-voditel-iz-za-smertelnogo-dtp-na-kubani-1136294287.html

На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани

На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 04.04.2024

На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани

На два месяца арестован водитель, который обвиняется в совершении на Кубани дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T20:47

2024-04-04T20:47

2024-04-04T20:47

дтп

краснодарский край

кубань

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арест

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На два месяца арестован водитель, который обвиняется в совершении на Кубани дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В четверг утром стало известно, что накануне поздно вечером на автодороге "Кавказ" в Тихорецком районе Краснодарского края произошло ДТП. Один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в аварии погиб тренер липецкой велошколы Максим Александрович Раилко. За жизнь четверых детей борются врачи.Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю начато расследование уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).В ведомстве сообщили, что к уголовной ответственности привлечен 44-летний водитель, который, "управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 апреля 2024 года выехал на полосу встречного движения".Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП с фурой погибли трое студентовБывший член ОП Крыма предстанет перед судом за смертельное ДТПВыпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, арест