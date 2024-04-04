https://crimea.ria.ru/20240404/v-zhutkom-dtp-s-furoy-pogibli-troe-studentov-1136281888.html

В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов

В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов - РИА Новости Крым, 04.04.2024

В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов

Трое студентов возрастом 17-18 лет погибли при столкновении автомобиля Volkswagen и грузовика Renault в Калининградской области – водитель легковушки пересек... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T13:56

2024-04-04T13:56

2024-04-04T13:56

дтп

происшествия

калининградская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Трое студентов возрастом 17-18 лет погибли при столкновении автомобиля Volkswagen и грузовика Renault в Калининградской области – водитель легковушки пересек сплошную и выехал на встречную полосу. Об этом сообщает МВД Медиа."По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь по Мамоновскому шоссе, пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузом", - говорится в сообщении.После столкновения легковой автомобиль отбросило в придорожное дерево. Два человека, которые находились в салоне, скончались на месте. Еще один молодой человек умер по дороге в больницу. Водитель грузовика не пострадал.Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.По информации МЧС России, на месте работали шесть спасателей и одна спецмашина.Ранее сообщалось, что водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Также один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Установлено, что водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший член ОП Крыма предстанет перед судом за смертельное ДТПМаршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВыпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, калининградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, россия