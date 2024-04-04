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В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов
В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов - РИА Новости Крым, 04.04.2024
В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов
Трое студентов возрастом 17-18 лет погибли при столкновении автомобиля Volkswagen и грузовика Renault в Калининградской области – водитель легковушки пересек... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T13:56
2024-04-04T13:56
дтп
происшествия
калининградская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Трое студентов возрастом 17-18 лет погибли при столкновении автомобиля Volkswagen и грузовика Renault в Калининградской области – водитель легковушки пересек сплошную и выехал на встречную полосу. Об этом сообщает МВД Медиа."По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь по Мамоновскому шоссе, пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузом", - говорится в сообщении.После столкновения легковой автомобиль отбросило в придорожное дерево. Два человека, которые находились в салоне, скончались на месте. Еще один молодой человек умер по дороге в больницу. Водитель грузовика не пострадал.Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.По информации МЧС России, на месте работали шесть спасателей и одна спецмашина.Ранее сообщалось, что водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Также один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Установлено, что водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший член ОП Крыма предстанет перед судом за смертельное ДТПМаршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человекВыпустил автобус под поезд: суд арестовал монтера в Ярославской области
калининградская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
дтп, происшествия, калининградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, россия
В жутком ДТП с фурой погибли трое студентов

Трое студентов погибли в ДТП с участием легковушки и фуры в Калининградской области

13:56 04.04.2024
 
© МЧС РоссииСмертельное ДТП в Калининградской области
Смертельное ДТП в Калининградской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Трое студентов возрастом 17-18 лет погибли при столкновении автомобиля Volkswagen и грузовика Renault в Калининградской области – водитель легковушки пересек сплошную и выехал на встречную полосу. Об этом сообщает МВД Медиа.
"По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь по Мамоновскому шоссе, пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузом", - говорится в сообщении.
После столкновения легковой автомобиль отбросило в придорожное дерево. Два человека, которые находились в салоне, скончались на месте. Еще один молодой человек умер по дороге в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
"Личности погибших установлены. Все трое – студенты, одному из них 18 лет, двоим по 17 лет. Водительских удостоверений ни у кого из них не было", - уточнили в ведомстве.
Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.
© МЧС РоссииСмертельное ДТП в Калининградской области
Смертельное ДТП в Калининградской области
© МЧС России
Смертельное ДТП в Калининградской области
По информации МЧС России, на месте работали шесть спасателей и одна спецмашина.
Ранее сообщалось, что водитель и пассажир легкового автомобиля травмированы в результате столкновения авто с деревом в Белогорском районе Крыма. Также один человек погиб и шесть, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Установлено, что водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и допустил столкновение с Lada Priora.
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