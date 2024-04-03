https://crimea.ria.ru/20240403/na-zheleznoy-doroge-pod-sochi-iz-za-opolznya-narusheno-dvizhenie-poezdov-1136244917.html

На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов

На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов - РИА Новости Крым, 03.04.2024

На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов

На железнодорожном перегоне под Сочи ночью активизировался оползневой процесс. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T07:03

2024-04-03T07:03

2024-04-03T07:13

сочи

новости

происшествия

железная дорога

алексей копайгородский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На железнодорожном перегоне под Сочи ночью активизировался оползневой процесс. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на месте развернут городской оперативный штаб. К ликвидации последствий приступили незамедлительно, рассказали в администрации. В работах задействовано 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и 6 единиц специализированной техники.Железнодорожное сообщение не прерывалось. Северо-Кавказская железная дорога сообщает, что в связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны.В феврале оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, было приостановлено движение поездов на участке Туапсе – Адлер. В январе оползень перекрыл въезд на курорт в горах Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуЗакрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена

сочи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, происшествия, железная дорога, алексей копайгородский