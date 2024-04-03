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На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов
На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов - РИА Новости Крым, 03.04.2024
На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов
На железнодорожном перегоне под Сочи ночью активизировался оползневой процесс. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T07:03
2024-04-03T07:03
2024-04-03T07:13
сочи
новости
происшествия
железная дорога
алексей копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На железнодорожном перегоне под Сочи ночью активизировался оползневой процесс. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на месте развернут городской оперативный штаб. К ликвидации последствий приступили незамедлительно, рассказали в администрации. В работах задействовано 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и 6 единиц специализированной техники.Железнодорожное сообщение не прерывалось. Северо-Кавказская железная дорога сообщает, что в связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны.В феврале оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, было приостановлено движение поездов на участке Туапсе – Адлер. В январе оползень перекрыл въезд на курорт в горах Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуЗакрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
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сочи, новости, происшествия, железная дорога, алексей копайгородский
На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов
Оползень нарушил движение поездов на железной дороге под Сочи
07:03 03.04.2024 (обновлено: 07:13 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На железнодорожном перегоне под Сочи ночью активизировался оползневой процесс. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.
"Ночью на железнодорожном перегоне Дагомыс – Мамайка активизировался оползневой процесс. Порядка 30 кубометров грязекаменной массы сошло со склона на один из путей двухпутной железной дороги на 1955 километре", – сказано в сообщении.
По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на месте развернут городской оперативный штаб. К ликвидации последствий приступили незамедлительно, рассказали в администрации. В работах задействовано 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и 6 единиц специализированной техники.
Железнодорожное сообщение не прерывалось. Северо-Кавказская железная дорога сообщает, что в связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны.
"Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов. Железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети", – сказано в сообщении.
В феврале
оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, было приостановлено движение поездов на участке Туапсе – Адлер. В январе
оползень перекрыл въезд на курорт в горах Сочи.
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