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Главные новости Крыма: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Главные новости Крыма: 3 апреля
Главные новости Крыма: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Главные новости Крыма: 3 апреля
Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику. В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры. Аксенов поддержал решение... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T22:40
2024-04-03T23:40
крым
главное за день
общество
отопительный сезон в крыму
виктор бут
севастополь
образование в крыму и севастополе
логистика
экономика
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику. В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры. Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду. Первое интервью Виктора Бута в Севастополе. Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе. В Крыму проведут ревизию мостов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Еще миллиард рублей на экономикуКрым, Белгородская, Брянская и Курская области дополнительно получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства в среду. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах будет применен преференциальный режим свободной экономической зоны. Он позволит снизить нагрузку на предприятия, сохранить рабочие места и восстановить экономику.60 новых объектов инфраструктуры за годВ Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Только за прошедший год на полуострове были построены или отремонтированы свыше 60 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, включая инфраструктуру для водоснабжения жителей полуострова. Открылись 16 детских садов и школ, а также три спортивных комплекса. Все эти изменения происходят буквально на глазах у крымчан. Они уже пользуются новыми возможностями ", – сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.Крымские спортсмены не поедут на ОлимпиадуГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Олимпийский комитет предал принципы и "превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами", подчеркнул он."Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну, - считает Аксенов.Первое интервью Виктора Бута в СевастополеРоссийский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым в Севастополе, куда приехал впервые.В Севастополе он всретился не только с местными властями и однопартийцами, но и со студенческой молодежью, а также открыл необычную выставку своих картин, которые написал во время длительного заключения в американской тюрьме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он поделился своим мнением о событиях на Украине и окончании СВО, видением собственной политической карьеры и впечатлениями о южном городе федерального значения.Прием детей в первый класс стартовал в СимферополеВ Симферополе с 1 апреля стартовал прием детей в первый класс на 2024-2025 учебный год. Приемная кампания продлится до 5 июля включительно."Есть возможность подать документы через госуслуги, принести их лично в учреждение образования по месту жительства или отправить заказным письмом", - сообщила замглавы администрации – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.Родители, которые хотят отдать ребенка в школу не по месту жительства, имеют право подать заявление на свободные места, если они будут в наличии, с 6 июля по 5 сентября.В Крыму проведут ревизию мостовГлава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. "Необходимо восстановить пешеходный мост через Салгир в Пионерском и проработать возможность строительства здесь автомобильного моста. Проблема актуальна и для других поселений, поэтому поручил провести ревизию всех мостовых сооружений в Симферопольском районе", - подчеркнул он во время рабочей поездки в Симферопольский район.Запустят ли котельные в случае похолодания в КрымуВ случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович."Запуск котельных возможен. Ведь начало отопительного сезона происходит так же, как если мы будем запускать котельные в случае резкого похолодания сейчас", - пояснил руководитель предприятия.Также он напомнил, что по нормативным документам отопительный период завершается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице держится выше 8 градусов тепла, а начинается, если термометры пять дней подряд фиксируют температуру ниже этого значения.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, главное за день, общество, отопительный сезон в крыму, виктор бут, севастополь, образование в крыму и севастополе, логистика, экономика, спорт, сергей аксенов, новости крыма
Главные новости Крыма: 3 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 3 апреля

22:40 03.04.2024 (обновлено: 23:40 03.04.2024)
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику. В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры. Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду. Первое интервью Виктора Бута в Севастополе. Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе. В Крыму проведут ревизию мостов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Еще миллиард рублей на экономику

Крым, Белгородская, Брянская и Курская области дополнительно получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства в среду.
Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах будет применен преференциальный режим свободной экономической зоны. Он позволит снизить нагрузку на предприятия, сохранить рабочие места и восстановить экономику.
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60 новых объектов инфраструктуры за год

В Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Только за прошедший год на полуострове были построены или отремонтированы свыше 60 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, включая инфраструктуру для водоснабжения жителей полуострова. Открылись 16 детских садов и школ, а также три спортивных комплекса. Все эти изменения происходят буквально на глазах у крымчан. Они уже пользуются новыми возможностями ", – сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Олимпийский комитет предал принципы и "превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами", подчеркнул он.
"Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну, - считает Аксенов.
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Первое интервью Виктора Бута в Севастополе

Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым в Севастополе, куда приехал впервые.
В Севастополе он всретился не только с местными властями и однопартийцами, но и со студенческой молодежью, а также открыл необычную выставку своих картин, которые написал во время длительного заключения в американской тюрьме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он поделился своим мнением о событиях на Украине и окончании СВО, видением собственной политической карьеры и впечатлениями о южном городе федерального значения.

Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе

В Симферополе с 1 апреля стартовал прием детей в первый класс на 2024-2025 учебный год. Приемная кампания продлится до 5 июля включительно.
"Есть возможность подать документы через госуслуги, принести их лично в учреждение образования по месту жительства или отправить заказным письмом", - сообщила замглавы администрации – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
Родители, которые хотят отдать ребенка в школу не по месту жительства, имеют право подать заявление на свободные места, если они будут в наличии, с 6 июля по 5 сентября.
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В Крыму проведут ревизию мостов

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе.
"Необходимо восстановить пешеходный мост через Салгир в Пионерском и проработать возможность строительства здесь автомобильного моста. Проблема актуальна и для других поселений, поэтому поручил провести ревизию всех мостовых сооружений в Симферопольском районе", - подчеркнул он во время рабочей поездки в Симферопольский район.

Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму

В случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.
"Запуск котельных возможен. Ведь начало отопительного сезона происходит так же, как если мы будем запускать котельные в случае резкого похолодания сейчас", - пояснил руководитель предприятия.
Также он напомнил, что по нормативным документам отопительный период завершается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице держится выше 8 градусов тепла, а начинается, если термометры пять дней подряд фиксируют температуру ниже этого значения.
 
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