https://crimea.ria.ru/20240403/glavnye-novosti-kryma-3-aprelya-1136270259.html

Главные новости Крыма: 3 апреля

Главные новости Крыма: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Главные новости Крыма: 3 апреля

Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику. В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры. Аксенов поддержал решение... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T22:40

2024-04-03T22:40

2024-04-03T23:40

крым

главное за день

общество

отопительный сезон в крыму

виктор бут

севастополь

образование в крыму и севастополе

логистика

экономика

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235148_0:137:1620:1048_1920x0_80_0_0_4b6667f5740b8a187bf7a62f40a2426f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику. В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры. Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду. Первое интервью Виктора Бута в Севастополе. Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе. В Крыму проведут ревизию мостов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Еще миллиард рублей на экономикуКрым, Белгородская, Брянская и Курская области дополнительно получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства в среду. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах будет применен преференциальный режим свободной экономической зоны. Он позволит снизить нагрузку на предприятия, сохранить рабочие места и восстановить экономику.60 новых объектов инфраструктуры за годВ Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Только за прошедший год на полуострове были построены или отремонтированы свыше 60 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, включая инфраструктуру для водоснабжения жителей полуострова. Открылись 16 детских садов и школ, а также три спортивных комплекса. Все эти изменения происходят буквально на глазах у крымчан. Они уже пользуются новыми возможностями ", – сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.Крымские спортсмены не поедут на ОлимпиадуГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Олимпийский комитет предал принципы и "превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами", подчеркнул он."Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну, - считает Аксенов.Первое интервью Виктора Бута в СевастополеРоссийский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым в Севастополе, куда приехал впервые.В Севастополе он всретился не только с местными властями и однопартийцами, но и со студенческой молодежью, а также открыл необычную выставку своих картин, которые написал во время длительного заключения в американской тюрьме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он поделился своим мнением о событиях на Украине и окончании СВО, видением собственной политической карьеры и впечатлениями о южном городе федерального значения.Прием детей в первый класс стартовал в СимферополеВ Симферополе с 1 апреля стартовал прием детей в первый класс на 2024-2025 учебный год. Приемная кампания продлится до 5 июля включительно."Есть возможность подать документы через госуслуги, принести их лично в учреждение образования по месту жительства или отправить заказным письмом", - сообщила замглавы администрации – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.Родители, которые хотят отдать ребенка в школу не по месту жительства, имеют право подать заявление на свободные места, если они будут в наличии, с 6 июля по 5 сентября.В Крыму проведут ревизию мостовГлава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. "Необходимо восстановить пешеходный мост через Салгир в Пионерском и проработать возможность строительства здесь автомобильного моста. Проблема актуальна и для других поселений, поэтому поручил провести ревизию всех мостовых сооружений в Симферопольском районе", - подчеркнул он во время рабочей поездки в Симферопольский район.Запустят ли котельные в случае похолодания в КрымуВ случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович."Запуск котельных возможен. Ведь начало отопительного сезона происходит так же, как если мы будем запускать котельные в случае резкого похолодания сейчас", - пояснил руководитель предприятия.Также он напомнил, что по нормативным документам отопительный период завершается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице держится выше 8 градусов тепла, а начинается, если термометры пять дней подряд фиксируют температуру ниже этого значения.

https://crimea.ria.ru/20240403/ssha-planirovali-otkryt-svoyu-biolaboratoriyu-v-krymu-kak-i-dlya-chego-1136260381.html

https://crimea.ria.ru/20240403/vazhnyy-uchastok-dorogi-simferopol--mirnyy-dostroen-pochti-na-90-1136260664.html

https://crimea.ria.ru/20240403/v-gosdume-otvetili-na-novye-ugrozy-kieva-krymskomu-mostu-1136252603.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, общество, отопительный сезон в крыму, виктор бут, севастополь, образование в крыму и севастополе, логистика, экономика, спорт, сергей аксенов, новости крыма