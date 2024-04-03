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Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе: как подать документы

Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе: как подать документы - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Прием детей в первый класс стартовал в Симферополе: как подать документы

В Симферополе с 1 апреля стартовал прием детей в первый класс на 2024-2025 учебный год. Как можно подать заявление и в какой срок, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T20:51

2024-04-03T20:51

2024-04-03T20:51

школа

радио "спутник в крыму"

татьяна сухина

образование в крыму и севастополе

прием детей в первый класс

дети

общество

симферополь

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Заместитель главы, начальник управления образования администрации города Симферополь Татьяна Сухина о приеме детей в первый класс Заместитель главы, начальник управления образования администрации города Симферополь Татьяна Сухина о приеме детей в первый класс audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе с 1 апреля стартовал прием детей в первый класс на 2024-2025 учебный год. Как можно подать заявление и в какой срок, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.Она отметила, что в этот период подают заявление жители Симферополя, которые проживают в определенном районе и закреплены за той или иной школой на основании постановления администрации. Также в эти сроки принимаются в первый класс дети льготных категорий.Чтобы подать заявление, нужно предоставить в учреждение удостоверяющий личность документ одного из родителей, свидетельство о рождении и документ о том, что ребенок зарегистрирован на данной территории. Если будущий школьник попадает в льготную категорию (дети военнослужащих, участников спецоперации, находящиеся под опекой и др.), то надо предоставить документ с места работы одного из родителей, который подтверждает наличие льготы.После подачи родителем заявления руководитель школы должен в течение трех дней издать приказ и зачислить ребенка."На сайте каждого учреждения размещена информация о количестве классов и детей, которые будут набраны на 2024-2025 учебный год. Также будет видно, сколько человек уже поступили в первый класс и сколько осталось свободных мест", – рассказывает начальник управления образования администрации Симферополя.Родители, которые хотят отдать ребенка в школу не по месту жительства, имеют право подать заявление на свободные места, если они будут в наличии, с 6 июля по 5 сентября.Татьяна Сухина напоминает, что в столице Крыма работают также специальные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья: школа "Надежда" и школа № 16. При поступлении в них родители предоставляют те же документы, которые указаны выше, а также выписку психолого-медико-педагогической комиссии, которую ребенок проходит заранее. Ее можно пройти в Симферополе по адресу: ул. Горького, 30.Дети из Херсонской и Запорожской областей поступают в школы Симферополя на тех же условиях, что и остальные.Читайте также на РИА Новости Крым:Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопитьсяВход в школы Крыма по банковским картам: за и противВ школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности

https://crimea.ria.ru/20240401/v-shkolakh-dolzhno-stat-menshe-domashnikh-zadaniy-i-kontrolnykh--putin-1136187830.html

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