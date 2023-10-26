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Вход в школы Крыма по банковским картам: за и против - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Вход в школы Крыма по банковским картам: за и против
Вход в школы Крыма по банковским картам: за и против - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Вход в школы Крыма по банковским картам: за и против
Эксперимент по внедрению банковских карт в качестве пропуска учеников начал реализовываться в некоторых школах Крыма. Противники нововведения апеллируют к... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T16:32
2023-10-26T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Эксперимент по внедрению банковских карт в качестве пропуска учеников начал реализовываться в некоторых школах Крыма. Противники нововведения апеллируют к нежеланию оформлять карты конкретных коммерческих банков, а также стремлению не приучать раньше времени детей к "пластику". А сторонники аргументируют инициативу удобством и мерами безопасности.Придется ли родителям оформлять "детские" карты определенных финансовых организаций, смогут ли школьники беспрепятственно проходить на территорию учебных заведений без такой карты, насколько данная инициатива в принципе законна – разбирался корреспондент РИА Новости Крым.Родители против "пластика"Этим летом в Крыму начали внедрять систему доступа в организации по банковским картам. Они заменяют специальные пропуски и являются инструментом для нефинансовых операций, в том числе в качестве средства для доступа на рабочее место. Первые системы контроля установили в нескольких вузах, колледжах и техникумах полуострова. А осенью о внедрении инициативы заговорили и в школах.В октябре родителям ряда симферопольских школ сообщили о намерении сделать доступ в учебное заведение по банковским картам конкретной финансовой организации. Для этого родители должны заполнить письменное согласие. Однако не все поддержали новшество, настаивая на сохранении обычных пропусков.Кроме переживаний за безопасность детей, не всех устраивает возможная перспектива в почти принудительном порядке менять банк – якобы система "принимает" только карты двух коммерческих банков. Однако самая распространенная из озвученных причин недовольства – отсутствие подробной информации об инициативе, насколько она законна, кем регламентирована и на что направлена.Законность инициативыПилотная программа реализуется в рамках исполнения постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда", сообщили РИА Новости Крым в минобразования РК. Программа в том числе направлена на организацию безналичной оплаты питания в школах.На республиканском уровне Совмином РК также было принято постановление № 470 "О создании автоматизированной системы управления питанием и доступом в муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым". Согласно этому документу, проект реализуется как пилотный в период с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2024 года. По результатам будет принято решение о расширении либо сворачивании программы.При этом основной задачей банка-партнера является предоставление информационной системы и оборудования для реализации проекта независимо от того, в каком банке открыта карта ученика.По данным министерства, в пилотном проекте принимают участие шесть школ Симферополя и Симферопольского района: средняя школа № 7 им. Мокроусова, Средняя общеобразовательная школа № 40 им. Скугаря, Открытый космический лицей им. Берегового, Гимназия № 9, Мирновская школа № 2 и Родниковская школа-гимназия.Банковские карты в школах не обязательныВ пресс-службе республиканской прокуратуры на вопрос о законности инициативы ссылаются на распоряжение Совмина РК "Об утверждении Концепции проекта "Многофункциональная карта жителя Республики Крым на 2019-2024 годы", в соответствии с которым на территории республики реализуется проект "Цифровая среда. Образование".По соглашению о сотрудничестве между Республикой Крым, Национальной системой платежных карт и Российским национальным коммерческим банком от 3 июня 2021 года участником пилотного проекта в Крыму определен РНКБ, с помощью банковских карт которого обучающиеся имеют возможность доступа в муниципальные общеобразовательные организации.При этом в прокуратуре подчеркнули:Внедрение такого проекта не нарушает права детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева. Однако подобные новшества должны находить поддержку в родительском сообществе, сказала Клюева в комментарии РИА Новости Крым.Что касается пропуска детей в учебные заведения, то для учеников будут сохранены все ранее существовавшие опции: по пластиковым пропускам, по ученическим билетам, также будет добавлена возможность использования социальной банковской карты. Ребенок сможет воспользоваться любой из них, заверяют в минобразования Крыма."То есть, ситуации, при которой ребенок не будет допущен в учебное заведение, даже при утере карты или пропуска – исключены", – заверила замминистра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.Она пояснила, что примерно треть общеобразовательных школ региона оснащены системой контроля и управления доступом (СКУД – ред.). Вход в такие школы осуществляется по обычным пластиковым картам-пропускам. Карты оформляются в школе на каждого ребенка, а в случае ее утраты сотрудники учебного заведения могут перевыпустить пропуск. При реализации пилотного проекта СКУД также будет сохранен, при этом к нему будет подключен дополнительный валидатор, который может считывать и банковские карты.Она отметила, что появившаяся в некоторых социальных сетях информация, что родителям, которые не являются клиентами указанных финансовых учреждений, придется оформлять карту банков-участников эксперимента, "не соответствует действительности". Никаких дополнительных карт, тем более в сторонних банках, оформлять не потребуется, подчеркнула замминистра.Аргументы "за"При этом Беспалова указала на ряд плюсов, которые получают родители учеников школ, которые участвуют в пилотном проекте. В первую очередь это бесплатное информирование родителей посредством push-уведомлений о том, что ребенок пришел в школу или вышел из нее, с указанием точного времени."Кроме того, социальные и детские карты не имеют отдельного лицевого счета, то есть мошенники не смогут списать средства с такой карты. Также родители полностью контролируют все траты ребенка в режиме реального времени, могут в любой момент пополнить баланс и установить лимит расходов", – продолжила замминистра.Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу &gt;&gt;Беспалова напомнила, что одной из задач пилотного проекта является повышение контроля качества школьного питания со стороны родителей, надзорных ведомств и министерств. Инициатива реализуется на специально созданной общероссийской информационной платформе "Современная цифровая образовательная среда". Она создана российскими разработчиками, а вся информация хранится только на российских серверах, что позволяет говорить о высокой степени защиты от хищения личных данных, подчеркнула она.В завершение замминистра образования, науки и молодежи Крыма отметила, что внедряемый в республике проект направлен на создание максимально комфортных условий для учеников и их родителей. В том числе посредством снижения числа различных карт и пропусков, которые ежедневно используют дети. В свою очередь родители получают подробную информацию о передвижениях ребенка, его питании и тратах.Редакция РИА Новости Крым также направила запрос в Банк России с просьбой прокомментировать данную инициативу.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отменят ВПР по иностранным языкам со следующего учебного годаВернуть домоводство в школу: в Крыму оценили инициативуВ школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
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крым, банковская карта, школа, безопасность, образование в крыму и севастополе, новости крыма, дети, прокуратура республики крым, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, светлана беспалова
Вход в школы Крыма по банковским картам: за и против

Банковские карты для входа в школы Крыма не обязательны - прокуратура

16:32 26.10.2023 (обновлено: 21:21 26.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурникет
Турникет - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Эксперимент по внедрению банковских карт в качестве пропуска учеников начал реализовываться в некоторых школах Крыма. Противники нововведения апеллируют к нежеланию оформлять карты конкретных коммерческих банков, а также стремлению не приучать раньше времени детей к "пластику". А сторонники аргументируют инициативу удобством и мерами безопасности.
Придется ли родителям оформлять "детские" карты определенных финансовых организаций, смогут ли школьники беспрепятственно проходить на территорию учебных заведений без такой карты, насколько данная инициатива в принципе законна – разбирался корреспондент РИА Новости Крым.

Родители против "пластика"

Этим летом в Крыму начали внедрять систему доступа в организации по банковским картам. Они заменяют специальные пропуски и являются инструментом для нефинансовых операций, в том числе в качестве средства для доступа на рабочее место. Первые системы контроля установили в нескольких вузах, колледжах и техникумах полуострова. А осенью о внедрении инициативы заговорили и в школах.
В октябре родителям ряда симферопольских школ сообщили о намерении сделать доступ в учебное заведение по банковским картам конкретной финансовой организации. Для этого родители должны заполнить письменное согласие. Однако не все поддержали новшество, настаивая на сохранении обычных пропусков.
"Стараемся оградить ребенка от использования карты. Мы против такой инициативы", - говорят родители ученицы 5 класса Алисы.
"Потеря банковской карты может вызвать у ребенка гораздо более сильный стресс, чем обычного пропуска", – уверена мама второклассника Марина.
Родители ученика четвертого класса Антона выразили обеспокоенность, что "банковская карта может стать предметом интереса грабителя или хулигана".
Кроме переживаний за безопасность детей, не всех устраивает возможная перспектива в почти принудительном порядке менять банк – якобы система "принимает" только карты двух коммерческих банков. Однако самая распространенная из озвученных причин недовольства – отсутствие подробной информации об инициативе, насколько она законна, кем регламентирована и на что направлена.

Законность инициативы

Пилотная программа реализуется в рамках исполнения постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда", сообщили РИА Новости Крым в минобразования РК. Программа в том числе направлена на организацию безналичной оплаты питания в школах.
На республиканском уровне Совмином РК также было принято постановление № 470 "О создании автоматизированной системы управления питанием и доступом в муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым". Согласно этому документу, проект реализуется как пилотный в период с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2024 года. По результатам будет принято решение о расширении либо сворачивании программы.
"На сегодняшний день внедрение данного пилотного проекта в муниципальных образованиях Республики Крым осуществляется двумя банками-партнерами: "Сбербанком" и РНКБ", – уточнили в министерстве и добавили, что "другие организации также могут присоединиться к реализации программы".
При этом основной задачей банка-партнера является предоставление информационной системы и оборудования для реализации проекта независимо от того, в каком банке открыта карта ученика.
По данным министерства, в пилотном проекте принимают участие шесть школ Симферополя и Симферопольского района: средняя школа № 7 им. Мокроусова, Средняя общеобразовательная школа № 40 им. Скугаря, Открытый космический лицей им. Берегового, Гимназия № 9, Мирновская школа № 2 и Родниковская школа-гимназия.

Банковские карты в школах не обязательны

В пресс-службе республиканской прокуратуры на вопрос о законности инициативы ссылаются на распоряжение Совмина РК "Об утверждении Концепции проекта "Многофункциональная карта жителя Республики Крым на 2019-2024 годы", в соответствии с которым на территории республики реализуется проект "Цифровая среда. Образование".
По соглашению о сотрудничестве между Республикой Крым, Национальной системой платежных карт и Российским национальным коммерческим банком от 3 июня 2021 года участником пилотного проекта в Крыму определен РНКБ, с помощью банковских карт которого обучающиеся имеют возможность доступа в муниципальные общеобразовательные организации.
При этом в прокуратуре подчеркнули:

Указанный проект реализуется на добровольной основе, участие законных представителей, в том числе родителей, обучающихся в указанном проекте является необязательным".

Здание прокуратуры Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
Внедрение такого проекта не нарушает права детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева. Однако подобные новшества должны находить поддержку в родительском сообществе, сказала Клюева в комментарии РИА Новости Крым.

"Решения должны приниматься общим родительским собранием школы, так как касаются персонально каждого ученика. Все "за" и "против" должны взвешиваться и обсуждаться с родителями. И только после получения их согласия можно принимать решение о внесении подобных изменений".

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева
Ирина Клюева
уполномоченный по правам ребенка в Крыму
Что касается пропуска детей в учебные заведения, то для учеников будут сохранены все ранее существовавшие опции: по пластиковым пропускам, по ученическим билетам, также будет добавлена возможность использования социальной банковской карты. Ребенок сможет воспользоваться любой из них, заверяют в минобразования Крыма.
"То есть, ситуации, при которой ребенок не будет допущен в учебное заведение, даже при утере карты или пропуска – исключены", – заверила замминистра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.
Она пояснила, что примерно треть общеобразовательных школ региона оснащены системой контроля и управления доступом (СКУД – ред.). Вход в такие школы осуществляется по обычным пластиковым картам-пропускам. Карты оформляются в школе на каждого ребенка, а в случае ее утраты сотрудники учебного заведения могут перевыпустить пропуск. При реализации пилотного проекта СКУД также будет сохранен, при этом к нему будет подключен дополнительный валидатор, который может считывать и банковские карты.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет о карте абсолютно любого банка по выбору родителей. Если родители ранее оформили ребенку карту, например, для оплаты проезда или других покупок - ученик продолжит пользоваться ей для пропуска в школу. Это справедливо и для социальных карт, которые выдают детям льготных категорий".

Светлана Беспалова, замминистра образования, науки и молодежи РК
Светлана Беспалова
замминистра образования, науки и молодежи РК
Она отметила, что появившаяся в некоторых социальных сетях информация, что родителям, которые не являются клиентами указанных финансовых учреждений, придется оформлять карту банков-участников эксперимента, "не соответствует действительности". Никаких дополнительных карт, тем более в сторонних банках, оформлять не потребуется, подчеркнула замминистра.

Аргументы "за"

При этом Беспалова указала на ряд плюсов, которые получают родители учеников школ, которые участвуют в пилотном проекте. В первую очередь это бесплатное информирование родителей посредством push-уведомлений о том, что ребенок пришел в школу или вышел из нее, с указанием точного времени.
"Кроме того, социальные и детские карты не имеют отдельного лицевого счета, то есть мошенники не смогут списать средства с такой карты. Также родители полностью контролируют все траты ребенка в режиме реального времени, могут в любой момент пополнить баланс и установить лимит расходов", – продолжила замминистра.
Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу >>
Беспалова напомнила, что одной из задач пилотного проекта является повышение контроля качества школьного питания со стороны родителей, надзорных ведомств и министерств. Инициатива реализуется на специально созданной общероссийской информационной платформе "Современная цифровая образовательная среда". Она создана российскими разработчиками, а вся информация хранится только на российских серверах, что позволяет говорить о высокой степени защиты от хищения личных данных, подчеркнула она.
"Через доступ в личный кабинет ученика у родителя появляется возможность не только контролировать успеваемость и уточнять домашние задания, но и выбрать улучшенный комплекс меню и оплатить дополнительное питание. Льготные категории граждан могут здесь же получить компенсацию разницы стоимости горячего питания с учетом льгот", – добавила Беспалова.
В завершение замминистра образования, науки и молодежи Крыма отметила, что внедряемый в республике проект направлен на создание максимально комфортных условий для учеников и их родителей. В том числе посредством снижения числа различных карт и пропусков, которые ежедневно используют дети. В свою очередь родители получают подробную информацию о передвижениях ребенка, его питании и тратах.
Редакция РИА Новости Крым также направила запрос в Банк России с просьбой прокомментировать данную инициативу.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымБанковская картаШколаБезопасностьОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымадетиПрокуратура Республики КрымУполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина КлюеваСветлана Беспалова
 
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