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На сколько хватит запасов воды в Крыму - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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На сколько хватит запасов воды в Крыму
На сколько хватит запасов воды в Крыму - РИА Новости Крым, 02.04.2024
На сколько хватит запасов воды в Крыму
В этом году крымчанам не стоит беспокоиться о запасах воды. Их хватит примерно на 365 дней, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T20:33
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анатолий копачевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РАИ Новости Крым. В этом году крымчанам не стоит беспокоиться о запасах воды. Их хватит примерно на 365 дней, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.О достаточном уровне говорит и активный сброс воды из водоемов. Так, из Симферопольского водохранилища только в марте сбросили 2,5 миллиона кубов.По словам эксперта, отмечается хороший приток, который превышает расход, но последующие два года будут засушливыми.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городуРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
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На сколько хватит запасов воды в Крыму

Запасов воды в Крыму хватит на год - эксперт

20:33 02.04.2024
 
© Дмитрий МакеевСброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РАИ Новости Крым. В этом году крымчанам не стоит беспокоиться о запасах воды. Их хватит примерно на 365 дней, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Наполнение водохранилищ, по данным на 27 марта, находится на высоком уровне. Например, емкость Симферопольского водохранилища – 36 миллионов кубометров, а оно заполнено на 31,5 миллиона", – сказал он.
О достаточном уровне говорит и активный сброс воды из водоемов. Так, из Симферопольского водохранилища только в марте сбросили 2,5 миллиона кубов.

По словам эксперта, отмечается хороший приток, который превышает расход, но последующие два года будут засушливыми.
"Мы начинаем входить в засушливый период. К 2025 и 2026 годам нужно готовиться, формировать баланс", – сказал Копачевский.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.
Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.
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