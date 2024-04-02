На сколько хватит запасов воды в Крыму
Запасов воды в Крыму хватит на год - эксперт
© Дмитрий МакеевСброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
© Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РАИ Новости Крым. В этом году крымчанам не стоит беспокоиться о запасах воды. Их хватит примерно на 365 дней, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Наполнение водохранилищ, по данным на 27 марта, находится на высоком уровне. Например, емкость Симферопольского водохранилища – 36 миллионов кубометров, а оно заполнено на 31,5 миллиона", – сказал он.
О достаточном уровне говорит и активный сброс воды из водоемов. Так, из Симферопольского водохранилища только в марте сбросили 2,5 миллиона кубов.
По словам эксперта, отмечается хороший приток, который превышает расход, но последующие два года будут засушливыми.
По словам эксперта, отмечается хороший приток, который превышает расход, но последующие два года будут засушливыми.
"Мы начинаем входить в засушливый период. К 2025 и 2026 годам нужно готовиться, формировать баланс", – сказал Копачевский.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.
Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.
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