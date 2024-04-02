https://crimea.ria.ru/20240402/na-skolko-khvatit-zapasov-vody-v-krymu-1136237179.html

На сколько хватит запасов воды в Крыму

На сколько хватит запасов воды в Крыму - РИА Новости Крым, 02.04.2024

На сколько хватит запасов воды в Крыму

В этом году крымчанам не стоит беспокоиться о запасах воды. Их хватит примерно на 365 дней, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T20:33

2024-04-02T20:33

2024-04-02T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РАИ Новости Крым. В этом году крымчанам не стоит беспокоиться о запасах воды. Их хватит примерно на 365 дней, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.О достаточном уровне говорит и активный сброс воды из водоемов. Так, из Симферопольского водохранилища только в марте сбросили 2,5 миллиона кубов.По словам эксперта, отмечается хороший приток, который превышает расход, но последующие два года будут засушливыми.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городуРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

симферопольское водохранилище

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2024

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