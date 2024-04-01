https://crimea.ria.ru/20240401/mastyryat-sebe-opravdanie-simonyan-otvetila-na-obvineniya-sbu-1136197850.html

"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ

"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024

"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения в ее адрес со стороны Службы безопасности Украины. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T18:01

2024-04-01T18:01

2024-04-01T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения в ее адрес со стороны Службы безопасности Украины.Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Симоньян в "геноциде", "посягательстве на территориальную целостность Украины", "пропаганде войны" и "оправдании агрессии РФ против Украины". Кроме того, заявили в украинской спецслужбе, главред RT якобы "призывала к массовому убийству украинских детей"."Зачем они (СБУ) это делают?.. Отвечаю. Во-первых, чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки (средиземноморского Лазурного берега – ред.). Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.Во-вторых, по мнению главреда "России сегодня", украинские спецслужбы готовят себе оправдание в случае удачного покушения на ее жизнь.В прошлом году сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства Маргариты Симоньян. Задержанные являются пособниками СБУ и членами неонацистской группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания журналиста. Задержания прошли в Москве и Рязанской области в июле 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоУбийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомстваСБУ завела дело на российского артиста Певцова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маргарита симоньян, украина, сбу (служба безопасности украины), в мире, мнения, новости