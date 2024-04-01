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"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ
"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024
"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения в ее адрес со стороны Службы безопасности Украины. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T18:01
2024-04-01T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения в ее адрес со стороны Службы безопасности Украины.Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Симоньян в "геноциде", "посягательстве на территориальную целостность Украины", "пропаганде войны" и "оправдании агрессии РФ против Украины". Кроме того, заявили в украинской спецслужбе, главред RT якобы "призывала к массовому убийству украинских детей"."Зачем они (СБУ) это делают?.. Отвечаю. Во-первых, чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки (средиземноморского Лазурного берега – ред.). Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.Во-вторых, по мнению главреда "России сегодня", украинские спецслужбы готовят себе оправдание в случае удачного покушения на ее жизнь.В прошлом году сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства Маргариты Симоньян. Задержанные являются пособниками СБУ и членами неонацистской группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания журналиста. Задержания прошли в Москве и Рязанской области в июле 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоУбийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомстваСБУ завела дело на российского артиста Певцова
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РИА Новости Крым
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россия, маргарита симоньян, украина, сбу (служба безопасности украины), в мире, мнения, новости
"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ

Симоньян: новыми обвинениями СБУ заранее готовит себе оправдание на случай убийства

18:01 01.04.2024 (обновлено: 18:02 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения в ее адрес со стороны Службы безопасности Украины.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Симоньян в "геноциде", "посягательстве на территориальную целостность Украины", "пропаганде войны" и "оправдании агрессии РФ против Украины". Кроме того, заявили в украинской спецслужбе, главред RT якобы "призывала к массовому убийству украинских детей".
"Зачем они (СБУ) это делают?.. Отвечаю. Во-первых, чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки (средиземноморского Лазурного берега – ред.). Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Во-вторых, по мнению главреда "России сегодня", украинские спецслужбы готовят себе оправдание в случае удачного покушения на ее жизнь.
"Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей – то вроде симпатичнее", - добавила Симоньян.
В прошлом году сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства Маргариты Симоньян. Задержанные являются пособниками СБУ и членами неонацистской группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания журналиста. Задержания прошли в Москве и Рязанской области в июле 2023 года.
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