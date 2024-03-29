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Главное за день: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Главное за день: 29 марта
Главное за день: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Главное за день: 29 марта
ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины, противник понес значительные потери в зоне СВО. На Украине рассказали об ущербе,... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T22:21
2024-03-29T23:18
главное за день
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
взрыв
инфраструктура
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины, противник понес значительные потери в зоне СВО. На Украине рассказали об ущербе, нанесенном объектам энергетики. ФСБ задержала украинских шпионов в новых регионах РФ. В Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" задержали девять подозреваемых, еще одного гражданина этой страны арестовал суд в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО УкраиныРоссийские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", – говорится в сообщении.Цели удара достигнуты, все объекты поражены, добавили в Минобороны. В зоне СВО за прошедшие сутки было ликвидировано почти 800 боевиков и несколько десятков иностранной техники.Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыО последствиях ударов российских ВКС ночью и утром 29 марта сообщили представители власти на Украине. Так, в ночь на пятницу глава региональной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены объекты критической инфраструктуры на территории региона.В "Укрэнерго" также подтвердили повреждения крупных объектов энергетической инфраструктуры."Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. Сейчас в Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений", – сообщается в официальном Telegram-канале компании.ФСБ задержала украинских шпионов в ЛНР и в Херсонской областиГражданин Украины собирал на территории Луганской Народной Республики и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан, добавили в УФСБ.В Херсонской области по подозрению в подготовке терактов задержали местного жителя города Алешки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо."Сотрудники ФСБ задержали в Алешках местного жителя, который готовился совершить теракты на территории Херсонщины. По данным спецслужб, шпиона завербовало ГУР МО Украины в 2022 году, под чьим руководством он прошел обучение минно-взрывному делу", – написал губернатор в своем Telegram-канале.По информации спецслужб, задержанный планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и российских военных.В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах республики."Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", – цитирует РИА Новости своего собеседника.По его информации, все девять человек – жители пригорода Душанбе. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Еще 15 человек были арестованы в Таджикистане по подозрению в организации терактов во время праздника Навруз. Их проверяют на причастность к теракту в "Крокусе".* Запрещенная в России террористическая организация.В Москве арестован девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана, сообщили РИА Новости.Как следует из картотеки судебных дел столичных судов, Назримад Лутфуллои 23 марта около семи вечера был остановлен у здания "Крокуса" для проверки на причастность к теракту, на просьбу правоохранителей предъявить документы начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская".29 марта в больнице скончался еще один мужчина, получивший огнестрельные ранения в "Крокусе". Таким образом, число погибших в результате теракта выросло до 144.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://crimea.ria.ru/20240329/armiya-rossii-imeet-mnogokratnoe-preimuschestvo-v-snaryadakh-na-pole-boya-s-vsu-1136146162.html
https://crimea.ria.ru/20240329/kuda-zelenskiy-poshlet-uvolennogo-danilova-1136136916.html
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https://crimea.ria.ru/20240329/terrorizm-rozhdaetsya-v-vysokikh-kabinetakh-londona--zhurnalist-prokopenko-1136137048.html
https://crimea.ria.ru/20240329/fsb-ne-dopustila-terakt-v-stavropolskom-krae-1136151115.html
украина
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
таджикистан
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главное за день, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, взрыв, инфраструктура, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр), херсонская область, задержание диверсантов и шпионов, шпионаж, таджикистан, басманный суд москвы, "крокус сити холл", теракт
Главное за день: 29 марта

Главные события и заявления пятницы, 29 марта

22:21 29.03.2024 (обновлено: 23:18 29.03.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины, противник понес значительные потери в зоне СВО. На Украине рассказали об ущербе, нанесенном объектам энергетики. ФСБ задержала украинских шпионов в новых регионах РФ. В Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" задержали девять подозреваемых, еще одного гражданина этой страны арестовал суд в Москве.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", – говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все объекты поражены, добавили в Минобороны. В зоне СВО за прошедшие сутки было ликвидировано почти 800 боевиков и несколько десятков иностранной техники.
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
19:17
Сырский: армия России имеет многократное преимущество в снарядах

Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

О последствиях ударов российских ВКС ночью и утром 29 марта сообщили представители власти на Украине. Так, в ночь на пятницу глава региональной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены объекты критической инфраструктуры на территории региона.
В "Укрэнерго" также подтвердили повреждения крупных объектов энергетической инфраструктуры.
"Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. Сейчас в Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений", – сообщается в официальном Telegram-канале компании.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
15:33
Куда Зеленский пошлет уволенного Данилова

ФСБ задержала украинских шпионов в ЛНР и в Херсонской области

Гражданин Украины собирал на территории Луганской Народной Республики и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан, добавили в УФСБ.
В Херсонской области по подозрению в подготовке терактов задержали местного жителя города Алешки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Сотрудники ФСБ задержали в Алешках местного жителя, который готовился совершить теракты на территории Херсонщины. По данным спецслужб, шпиона завербовало ГУР МО Украины в 2022 году, под чьим руководством он прошел обучение минно-взрывному делу", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По информации спецслужб, задержанный планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и российских военных.
Факельное шествие, фаеры и лозунги во славу Бандеры: марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
17:47Радио "Спутник в Крыму"
Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма

В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах республики.
"Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", – цитирует РИА Новости своего собеседника.
По его информации, все девять человек – жители пригорода Душанбе. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в связи с "Исламским государством"*.
Еще 15 человек были арестованы в Таджикистане по подозрению в организации терактов во время праздника Навруз. Их проверяют на причастность к теракту в "Крокусе".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Игорь Прокопенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
16:43Радио "Спутник в Крыму"
Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко

В Москве арестован девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана, сообщили РИА Новости.
Как следует из картотеки судебных дел столичных судов, Назримад Лутфуллои 23 марта около семи вечера был остановлен у здания "Крокуса" для проверки на причастность к теракту, на просьбу правоохранителей предъявить документы начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская".
29 марта в больнице скончался еще один мужчина, получивший огнестрельные ранения в "Крокусе". Таким образом, число погибших в результате теракта выросло до 144.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
22:00
ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Главное за деньНовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаВзрывИнфраструктураФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗадержание диверсантов и шпионовШпионажТаджикистанБасманный суд Москвы"Крокус Сити Холл"Теракт
 
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Заголовок открываемого материала
22:21Главное за день: 29 марта
22:16Главные новости Крыма: 29 марта
22:00ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае
21:46Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова*
21:31Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту
21:16Вспышка наивысшего балла на Солнце – сколько продлится уровень активности
21:01Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
20:35Крымчанам обещают идеальную погоду на выходные
20:18Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник
20:02В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару
19:47После смерти ребенка в больницах Севастополя пройдут проверки
19:36На Байкале машина ушла под воду – пассажирка погибла
19:28Станет больше переходов: новая схема движения в Севастополе
19:17Сырский: армия России имеет многократное преимущество в снарядах
19:10В Севастополе снова слышна стрельба
18:57Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой
18:38Где в Севастополе выделят землю для участников спецоперации
18:298 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику
18:07В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"
17:47Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма
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