https://crimea.ria.ru/20240329/glavnoe-za-den-29-marta-1136148812.html

Главное за день: 29 марта

Главное за день: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Главное за день: 29 марта

ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины, противник понес значительные потери в зоне СВО. На Украине рассказали об ущербе,... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T22:21

2024-03-29T22:21

2024-03-29T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины, противник понес значительные потери в зоне СВО. На Украине рассказали об ущербе, нанесенном объектам энергетики. ФСБ задержала украинских шпионов в новых регионах РФ. В Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" задержали девять подозреваемых, еще одного гражданина этой страны арестовал суд в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО УкраиныРоссийские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", – говорится в сообщении.Цели удара достигнуты, все объекты поражены, добавили в Минобороны. В зоне СВО за прошедшие сутки было ликвидировано почти 800 боевиков и несколько десятков иностранной техники.Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыО последствиях ударов российских ВКС ночью и утром 29 марта сообщили представители власти на Украине. Так, в ночь на пятницу глава региональной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены объекты критической инфраструктуры на территории региона.В "Укрэнерго" также подтвердили повреждения крупных объектов энергетической инфраструктуры."Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. Сейчас в Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений", – сообщается в официальном Telegram-канале компании.ФСБ задержала украинских шпионов в ЛНР и в Херсонской областиГражданин Украины собирал на территории Луганской Народной Республики и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан, добавили в УФСБ.В Херсонской области по подозрению в подготовке терактов задержали местного жителя города Алешки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо."Сотрудники ФСБ задержали в Алешках местного жителя, который готовился совершить теракты на территории Херсонщины. По данным спецслужб, шпиона завербовало ГУР МО Украины в 2022 году, под чьим руководством он прошел обучение минно-взрывному делу", – написал губернатор в своем Telegram-канале.По информации спецслужб, задержанный планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и российских военных.В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах республики."Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", – цитирует РИА Новости своего собеседника.По его информации, все девять человек – жители пригорода Душанбе. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Еще 15 человек были арестованы в Таджикистане по подозрению в организации терактов во время праздника Навруз. Их проверяют на причастность к теракту в "Крокусе".* Запрещенная в России террористическая организация.В Москве арестован девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана, сообщили РИА Новости.Как следует из картотеки судебных дел столичных судов, Назримад Лутфуллои 23 марта около семи вечера был остановлен у здания "Крокуса" для проверки на причастность к теракту, на просьбу правоохранителей предъявить документы начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская".29 марта в больнице скончался еще один мужчина, получивший огнестрельные ранения в "Крокусе". Таким образом, число погибших в результате теракта выросло до 144.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://crimea.ria.ru/20240329/armiya-rossii-imeet-mnogokratnoe-preimuschestvo-v-snaryadakh-na-pole-boya-s-vsu-1136146162.html

https://crimea.ria.ru/20240329/kuda-zelenskiy-poshlet-uvolennogo-danilova-1136136916.html

https://crimea.ria.ru/20240329/iskusstvennyy-fashizm-na-ukraine-ot-anekdotov-pro-moskaley-do-natsizma-1136142582.html

https://crimea.ria.ru/20240329/terrorizm-rozhdaetsya-v-vysokikh-kabinetakh-londona--zhurnalist-prokopenko-1136137048.html

https://crimea.ria.ru/20240329/fsb-ne-dopustila-terakt-v-stavropolskom-krae-1136151115.html

украина

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

таджикистан

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