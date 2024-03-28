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РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов
РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов
Роскомнадзор ограничил за последние двое суток доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом на фоне теракта в "Крокус сити холле", сообщил... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T13:55
2024-03-28T14:01
telegram
новости
роскомнадзор
"крокус сити холл"
теракт
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Роскомнадзор ограничил за последние двое суток доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом на фоне теракта в "Крокус сити холле", сообщил регулятор РИА Новости.В ведомстве уточнили, что общее число удаленных либо ограниченных по доступу ресурсов к настоящему времени достигло шестисот на всех площадках.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По словам главы ведомства, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуЛьвова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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telegram, новости, роскомнадзор, "крокус сити холл", теракт, терроризм
РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов

Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов на фоне теракта в "Крокусе"

13:55 28.03.2024 (обновлено: 14:01 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Kirill Kallinikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Роскомнадзор ограничил за последние двое суток доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом на фоне теракта в "Крокус сити холле", сообщил регулятор РИА Новости.
"Фиксируем создание каналов, якобы, анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам", – сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что общее число удаленных либо ограниченных по доступу ресурсов к настоящему времени достигло шестисот на всех площадках.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По словам главы ведомства, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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TelegramНовостиРоскомнадзор"Крокус Сити Холл"ТерактТерроризм
 
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