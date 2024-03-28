https://crimea.ria.ru/20240328/rkn-zablokiroval-za-dvoe-sutok-11-ekstremistskikh-telegram-kanalov-1136104163.html

РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов

РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов - РИА Новости Крым, 28.03.2024

РКН заблокировал за двое суток 11 экстремистских Telegram-каналов

Роскомнадзор ограничил за последние двое суток доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом на фоне теракта в "Крокус сити холле", сообщил... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T13:55

2024-03-28T13:55

2024-03-28T14:01

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терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Роскомнадзор ограничил за последние двое суток доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом на фоне теракта в "Крокус сити холле", сообщил регулятор РИА Новости.В ведомстве уточнили, что общее число удаленных либо ограниченных по доступу ресурсов к настоящему времени достигло шестисот на всех площадках.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По словам главы ведомства, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуЛьвова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, новости, роскомнадзор, "крокус сити холл", теракт, терроризм