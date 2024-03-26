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Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений
Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений
В Крыму оправдывается штормовой прогноз, в некоторых регионах полуострова выпало до 20 мм осадков. Информации о подтоплениях нет, но спасатели продолжают... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T10:45
2024-03-26T10:45
радио "спутник в крыму"
гу мчс рф по республике крым
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крымская погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму оправдывается штормовой прогноз, в некоторых регионах полуострова выпало до 20 мм осадков. Информации о подтоплениях нет, но спасатели продолжают оставаться в готовности и предупреждают о возможном ухудшении погоды до вечера 26 марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника ГУ МЧС России по РК Андрей Павлюченко.Штормовое оправдалосьТакже, по его словам, сделанное накануне штормовое предупреждение оправдывается в части ветровой нагрузки, особенно в центральной и западной частях полуострова. При этом сообщений о поваленных деревьях, сорванных конструкциях и кровлях пока также не поступало.Прогноз на сутки"Продолжаем мониторинг. Штормовое предупреждение держится до конца суток, до вечера возможно ухудшение погоды", - напомнил замначальника спасательного ведомства.Особенный акцент Павлюченко сделал на необходимости соблюдать правила безопасности. В частности он рекомендует не парковать автомобили возле слабо укрепленных конструкций и подпорных стен, особенно на Южнобережье. Также он подчеркивает: при сильном ветре на земле могут находится электрические провода под напряжением.Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снегОт обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСЧетырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
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гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, андрей павлюченко, безопасность республики крым и севастополя
Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений

МЧС в Крыму предупреждает о возможном ухудшении погоды до вечера 26 марта

10:45 26.03.2024
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму оправдывается штормовой прогноз, в некоторых регионах полуострова выпало до 20 мм осадков. Информации о подтоплениях нет, но спасатели продолжают оставаться в готовности и предупреждают о возможном ухудшении погоды до вечера 26 марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника ГУ МЧС России по РК Андрей Павлюченко.

Штормовое оправдалось

"Наибольшее количество осадков - до 20 мм - выпало в предгорной части Южного берега Крыма, в Бахчисарайском районе. Последствий, связанных с подтоплениями, у нас не зарегистрировано. В наиболее подверженных подтоплению местах дежурят наши оперативные группы, во взаимодействии с органами местного самоуправления приготовили мотопомпы, откачивающие насосы", - рассказал Павлюченко.
Также, по его словам, сделанное накануне штормовое предупреждение оправдывается в части ветровой нагрузки, особенно в центральной и западной частях полуострова. При этом сообщений о поваленных деревьях, сорванных конструкциях и кровлях пока также не поступало.

Прогноз на сутки

"Продолжаем мониторинг. Штормовое предупреждение держится до конца суток, до вечера возможно ухудшение погоды", - напомнил замначальника спасательного ведомства.
Особенный акцент Павлюченко сделал на необходимости соблюдать правила безопасности. В частности он рекомендует не парковать автомобили возле слабо укрепленных конструкций и подпорных стен, особенно на Южнобережье. Также он подчеркивает: при сильном ветре на земле могут находится электрические провода под напряжением.
"На данный момент видим, что завтра ожидаются небольшие осадки, облачность, ветер до 10 м/с. Но у нас проходит Балканский циклон, поэтому погода может иметь резкое изменение", - подытожил представитель МЧС.
Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
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Радио "Спутник в Крыму"ГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеАндрей ПавлюченкоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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