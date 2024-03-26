https://crimea.ria.ru/20240326/shtormovoe-v-krymu---spasateli-dezhuryat-v-mestakh-vozmozhnykh-podtopleniy-1136037411.html

Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений

Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений

В Крыму оправдывается штормовой прогноз, в некоторых регионах полуострова выпало до 20 мм осадков. Информации о подтоплениях нет, но спасатели продолжают... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T10:45

2024-03-26T10:45

2024-03-26T10:45

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму оправдывается штормовой прогноз, в некоторых регионах полуострова выпало до 20 мм осадков. Информации о подтоплениях нет, но спасатели продолжают оставаться в готовности и предупреждают о возможном ухудшении погоды до вечера 26 марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника ГУ МЧС России по РК Андрей Павлюченко.Штормовое оправдалосьТакже, по его словам, сделанное накануне штормовое предупреждение оправдывается в части ветровой нагрузки, особенно в центральной и западной частях полуострова. При этом сообщений о поваленных деревьях, сорванных конструкциях и кровлях пока также не поступало.Прогноз на сутки"Продолжаем мониторинг. Штормовое предупреждение держится до конца суток, до вечера возможно ухудшение погоды", - напомнил замначальника спасательного ведомства.Особенный акцент Павлюченко сделал на необходимости соблюдать правила безопасности. В частности он рекомендует не парковать автомобили возле слабо укрепленных конструкций и подпорных стен, особенно на Южнобережье. Также он подчеркивает: при сильном ветре на земле могут находится электрические провода под напряжением.Во вторник быстродвижущийся Балканский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снегОт обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСЧетырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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